Калуш і його Стефанія. "Чому я вирішила висвітлювати Євробачення, коли в моїй країні війна"

Вікторія Жуган

ВВС News Україна

1 година тому

Цими вихідними в Турині відбудеться фінал "Євробачення". З огляду на те, що Україна є фаворитом, а Білорусь і Росію дискваліфікували, цікаво, чи згуртуються глядачі й журі конкурсу проти Володимира Путіна? І чи стане пісня "Стефанія", присвячена мамі фронтмена гурту Kalush Orchestra, гімном миру в Європі?

Кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган прослідкувала шлях Kalush Orchestra з напівзруйнованого росіянами Ірпеня на Київщині до італійського Турина.

"Я зазвичай не висвітлюю "Євробачення", тим більше, що в Україні вирує війна. Але й Kalush Orchestra - не зовсім звичайні учасники "Євробачення".

Цей чоловічий секстет - на диво сором'язливий, як для гурту, що підписав контракт із Sony й бере участь у найбільшому щорічному музичному конкурсі Європи.

Підпис до фото, Kalush Orchestra в Ірпені за кілька тижнів після звільнення від російських сил

24 лютого гурт, як і решта українців, опинився перед вибором - боротися чи тікати. Допомагати іншим, дбати про себе?

За кілька днів після російського вторгнення Kalush Orchestra призупинив репетиції й почав волонтерити. Хлопці організовували проживання, харчування й медичну допомогу тим, хто постраждав від війни. Здавалося, музику вони поставили на паузу.

Але за місяць я дізналася, попри конфлікт, вони, як і раніше, мають намір представляти Україну на "Євробаченні".

Тож я вирішила простежити їхній шлях з України до конкурсу.

Наслідки

Вперше я зустрілася з учасниками гурту в Ірпені.

Колись жвава міська площа в центрі міста тепер була жахливо тихою.

Ще кілька тижнів тому тут точилися безперервні бої і російська армія контролювала території. Чимало місцевих усе ще потерпали без води, газу й електрики.

Коли я дивилась, як площа повільно заповнюється глядачами - теробороною, працівниками міськради, бабусями й дідусями - мені було важко зрозуміти, чи справді цей імпровізований реп-концерт був потрібен цим людям, які пережили таке страшне кровопролиття?

Чи буде виступ Kalush Orchestra доречним? Чи не сприймуть його як танці на могилах людей?

Підпис до фото, Шанувальники Kalush Orchestra підспівують улюбленим хітам на імпровізованому концерті в Ірпені

Але щойно натовп побачив соліста Олега Псюка, який витягнув свою фірмову рожеву панамку, вони відразу підійшли, обійняли його і попросили зробити селфі.

Саме цього ірпінці потребували. Музиканти допомогли їм висловити те, що вони відчували, й поділити солідарність з Україною.

Натовп почав тихо підспівувати, потім обличчями людей пробігла помітна посмішка.

"Стефанія"

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Вже наступного дня я поїхала із Kalush Orchestra на стоянку, де десятки згорілих автівок просто звалили у величезну купу. На кількох зруйнованих авто виднілося слово "ДІТИ".

Саме тут гурт планував зняти новий кліп на свій трек для "Євробачення" під назвою "Стефанія".

Локація посеред наслідків війни, у місці, де загинули сотні цивільних, створювала відчутну напругу між музикантами й знімальною групою. Це була не декорація, а реальне місце злочину.

"Важко описати палітру емоцій, коли бачиш розстріляні міста, підірвані машини, згорілі машини. Не знаю ще, напевно, таких слів. Дуже напряжно і важко", - каже Олег.

Вочевидь підбираючи слова, він продовжує:

"Ця зйомка кліпу - це як один з моментів того, що нам потрібно показати цілому світу, наскільки у нас велика біда і наскільки нам потрібна допомога".

Саме в цей момент мій скептицизм щодо висвітлення "Євробачення" й відстеження активності гурту відпав.

Підпис до фото, Спільне фото з ірпінською теробороною

Ми говорили не лише про попмузику, а й про війну. Про емоції музикантів, які відчули потребу співати, коли їхня країна спустошена насильством.

Але чи були ці шестеро хлопців, що стояли там у спортивних штанях, капюшонах й навушниках, готові витримати такий емоційний тягар відповідальності?

Відповідь надійшла під час великоднього обіду.

Дім

Подорожуючи на західну Україну, я насолоджуюсь цвітінням абрикосових дерев, блідо-зеленими килимами посівів і спостерігаю за лелеками, що гніздяться на електроопорах. Я завжди любила українську весну.

Але насолоду перериває нагадування про війну. Попереду - знак "МІНИ", черговий блокпост і перевірка документів.

За 12 годин я нарешті дісталась домівки засновника й соліста Kalush Orchestra Олега Псюка. Точніше, будинку його мами Стефанії, що мешкає у місті Калуш.

Так, гурт названий на честь рідного міста Олега. А їхній сингл для "Євробачення" - на честь його матері. Така от своєрідна посвята корінням і материнству.

"Мій Олег мені не сказав", - каже Стефанія, голосно сміючись на кухні.

Підпис до фото, Мама Олега Стефанія

"Пізніше, коли виставили уривки пісень, які будуть претендувати на відбір на "Євробачення", то це вже я зрозуміла, що це пісня для мене", - розповідає вона, сидячи за великоднім столом з родиною.

Стефанія вважає, що цілеспрямованість і впевненість у собі її сина пов'язані з тим, що він виріс у маленькому містечку.

"Рідне все ж таки допомагає, - каже вона. - От він написав про маму, але пісня стала чимось більшим".

Отримавши від гостинної Стефанії три види тортів, я вирушаю на інший великодній обід. Цього разу до будинку сім'ї вокаліста й сопілкаря Тимофія Музичука (Тіми).

Підпис до фото, Тіма Музичук грає на своїй кухні на телинці

Якщо дім Олега був ключем до розуміння головного меседжа гурту, то Тіми - до звукової палітри.

Тіма виріс у маленькому селі біля кордону з Білоруссю. Малим слухав бандуру, яку його мама Світлана викладає у місцевій музичній школі. За його словами, саме ця музична основа надихнула його грати фолк задовго до того, як це стало модним.

"Мотив, який усі чують у "Стефанії" - цей приспів і ці мелодії - це внаслідок того, що мої бабусі займалися фольклором", - каже Тіма.

"Я завжди чув українську музику із самого дитинства. Думаю, це дуже сильно вплинуло на те, що ми створили таку пісню".

Його мама Світлана підводить мене до великого плетеного кошика, де повно вишитих вручну сорочок, блузок і спідниць різних розмірів.

Якось Тіма приїхав додому у пошуках автентичного одягу для концерту, і його мама показала цю скарбницю традиційного одягу, який носили ще його бабусі.

Тож навіть зовнішній вигляд гурту на сцені "Євробачення" у суботу покаже цю частину фольклорної спадщини Тіми.

Готові до "Євробачення"?

І Олег, і Тіма зізналися, що думали про те, щоб узяти до рук зброю й вступити до лав тероборони. Однак потім незалежно один від одного дійшли висновку, що як члени Kalush Orchestra, які вже пройшли відбір на "Євробачення", мають унікальну можливість і спосіб розповісти про тяжке становище своєї країни.

"Ми зараз представляємо Україну на "Євробаченні", і люди, які не були фанатами Калуша чи "Євробачення", зараз саме стежать і пишуть: ми на вас надіємось. Покажіть Україну, як має бути - на вас уся надія. І це дуже велика відповідальність".

І навіть пісня набула власної життєвої сили: українські добровольці викладають своє виконання пісні, але змінили слова у приспіві зі "Стефанія" на "Україна".

Підпис до фото, Світлана і Тіма показують мені свої сімейні реліквії

"Пісня - про маму в першу чергу, в якій нема жодного слова про війну, - каже Олег. На жаль, вона все ж таки стала, як багато людей її називають, символом цієї війни".

"Я думаю, що, напевне, і для мене тепер уже сприйняття цієї пісні також змінилося. Тепер я також її більш ототожнюю з Україною взагалі, а не тільки з мамою".

За кілька днів до фіналу "Євробачення" Kalush Orchestra, як і раніше, залишається фаворитом букмекерів. Але чи зроблять вони достатньо, щоби об'єднати і журі, і глядачів?

Вся увага буде прикута до них у фіналі у ці вихідні.