"Я глянула на Яну, а вона без кросівок". Мама і донька втратили ноги після вибуху в Краматорську

1 година тому

Автор фото, Facebook Перше медичне об'єднання міста Львова Підпис до фото, Наталя з дітьми уже кілька тижнів лікується у Львові

11-річний хлопчик із селища Новгородське на Донеччині подорослішав у момент, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Його сестра-близнючка і мама, які були у момент вибуху на пероні, залишилися без ніг. Наталя - без однієї, донька Яна - без двох.

На початку квітня мама вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. Тато дітей помер, а вітчим пішов воювати, і його сестра покликала сім'ю до себе додому в Яремче, Івано-Франківської області.

"Поки чекали потяг, Яна попросила в мами чаю, що його на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні", - розповідають історію сім'ї у дитячій лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова, де мама з донькою лікуються вже кілька тижнів.

Коли Яна і Наталя вийшли на вулицю, пролунав вибух. У той час на вокзалі було до 4 тисяч людей, які сподівалися на евакуацію з регіону, де ситуація стала різко загострюватись.

У результаті ракетного обстрілу загинуло 50 людей, 5 з яких - діти. Майже 100 поранених.

*Обережно, наступні подробиці та фото можуть вразити.

Наталя, кажуть у лікарні, досі не може пробачити собі того походу за чаєм.

Жінка не зрозуміла, коли стався вибух - у цей момент, зізнається, взагалі нічого не почула. А коли відкрила очі, то все навколо вже було в крові, повсюди лежали люди.

Автор фото, Facebook Перше медичне об'єднання міста Львова

"Я намагалась встати, але як? Я подивилась на ногу, подивилась на Яну, а в неї кросівок немає", - розповіла жінка організації United for Ukraine.

Коли 11-річна Яна прийшла до тями, першим її бажанням було втекти, знайти маму, розповідає дівчинка. "Але я не могла встати. Було дуже боляче - я подивилась на свої ноги і розплакалась", - тяжко зітхає дівчинка під час інтерв'ю, сидячи на своєму лікарняному ліжку.

Уже кілька тижнів сім'я лікується у Львові. Маленький Ярослав став їхньою надійною опорою.

Автор фото, Facebook Перше медичне об'єднання міста Львова Підпис до фото, Ярослав піклується про своїх рідних у лікарні

"Подає, приносить, кличе санітарку, медсестру якщо треба, ходить у магазин" - розповідає Наталя про сина, який тепер живе з рідними в одній палаті.

Невдовзі сім'я відправиться на протезування та реабілітацію до США, розповідають у лікарні. Однак що буде потім, і куди вони повернуться після лікування, Наталя не знає.

"Подружка дзвонила, казала, що біля них уже шість будинків розбитих, - розповідає жінка. - Навіть якщо наш будинок залишиться, але там будуть оці (росіяни - Ред.), я туди не поїду".

Частина родини Наталі досі залишається у Донецькій області, де тривають важкі бої.

Автор фото, Facebook Перше медичне об'єднання міста Львова Підпис до фото, 11-річна Яна

"Я дуже хочу зустрітися з бабусею", - зізнається волонтерам 11-річна Яна.

Вибух по вокзалу в Краматорську шокував світ. Однак Росія заперечує свою причетність до цього.

Там заявили, що не мають на озброєнні "Точки У", якою вдарили по вокзалу. Однак експерти і журналісти зазначають - раніше РФ використовувала ці ракети як в Україні, так і в Сирії.

Сьогодні у гості до Наталі, Яни та Ярослава приходять багато волонтерів і знаменитостей, кажуть у лікарні. На трагедію у сім'ї Наталі відреагував і мер Львова Андрій Садовий.

"Таких історій сотні, - написав Садовий. - Але ми не маємо права переводити їх у статистику".