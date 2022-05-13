Зеленський: Макрон пропонував поступитись суверенітетом, щоб зберегти лице Путіну

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон, за словами Володимира Зеленського, пропонував Україні піти на значні поступки, щоб спонукати Росію припинити війну.

Про це він заявив в інтерв'ю Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

Відповідаючи на питання ведучого, чи немає ризику, що ображена поразкою в Україні Росія повторить долю Нацистської Німеччини, яка також постала як результат невдоволення результатами Першої світової війни, Зеленський виступив проти будь-якого умиротворення президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, він прокоментував політику Макрона, який регулярно проводив багатогодинні переговори з Путіним.

"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон даремно це робить, я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не буде нічого шукати, ніякого виходу", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, Макрон хотів досягти результатів у посередництві між Києвом та Москвою, але не зміг, причому через Росію, а не через Україну.

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну... Дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський.

"Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо", - підкреслив президент.

Він також висловив думку, що нацистська Німеччина та Гітлер стали результатом умиротворюючої політики Європи. І саме таку політику Захід, на його думку, проводив щодо Путіна від 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

"І не треба зараз Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Історія цього не пробачає", - підкреслив Зеленський.

На його думку, у Путіна вже немає можливості зберегти лице, але ще є можливість зберегти Росію.

"Азов" і перемовини з Росією

Зеленський також заявив, що готовий говорити з Путіним, але "тільки з ним, без його будь-яких посередників. На умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів".

Він додав, що Україна хоче миру, поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, до суспільства і до незалежності України.

"Принаймні вийдіть з території, яку ви окупували, починаючи з 24 числа. Це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити. Ми не чуємо відповіді на це питання", - зазначив Зеленський.

За його словами, чим більше буде випадків кричущої жорстокості росіян, як в Бучі, Бородянці чи Маріуполі, тим менш терпимим буде суспільство до будь-яких переговорів з РФ.

Він додав, що зараз тривають спроби врятувати українських вояків, які утримують "Азовсталь" в Маріуполі, але це "залежить від Росії".

І поки що знайти рішення навіть для поранених та загиблих не вдається.