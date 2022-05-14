Kalush Orchestra на Євробаченні. Все про гурт і його шанси перемогти

Діана Куришко, Вікторія Жуган

BBC News Україна

26 хвилин(и) тому

Автор фото, instagram.com/kalush.official/

На бекстейджі Євробачення, яке цього року відбувається у Турині, ходять люди у рожевих панамках.

Відомий гурт The Rasmus, який представляє Фінляндію, співає пісню українського учасника конкурсу - "Стефанія".

Намагаючись старанно вимовляти українські слова, "Стефанію" співають музиканти з Польщі, Франції й Латвії.

Гурту Kalush Orchestra, який цього року поїхав на конкурс від України, пророкують перемогу на Євробаченні.

Хоча ще нещодавно музиканти, не знали, чи поїдуть в Турин - в Україні почалася війна.

Хто такі Kalush Orchestra, як це, співати від імені країни, яку розриває війна, і чи справді у них високі шанси перемогти на Євробаченні?

Хто такі Kalush

Гурт Kalush з'явився у 2019 році. Названий на честь Калуша - невеликого міста в Івано-Франківській області, звідки родом фронтмен гурту Олег Псюк.

"Більшість усіх подій мого життя були в Калуші. Я дуже люблю менталітет цих людей, плюс мені дуже подобається, як звучить Калуш. "Калуш" - це щось серйозне", - розповідає 27-річний Олег Псюк ВВС.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Олег Псюк назвав гурт на честь свого міста

Фронтмен групи підлітком допомагав на будівництві, копав колодязі й захоплювався музикою. Він закінчив Львівський лісотехнічний університет і мріяв заспівати з Eminem. З його кімнати завжди було чути, як він читає реп, згадує мама Псюка Стефанія.

У 2019 році Олег написав у Facebook, що збирає хіп-хоп гурт. І зібрав його. Через два роки Kalush має десятки мільйонів переглядів своїх пісень у Youtube, співпрацю з Alyona Alyona і "Океан Ельзи", а ще контракт з великим американським лейблом Def Jam.

Їхню пісню "Додому" наспівує вся країна, а музиканти їдуть на Євробачення.

Музичний оглядач Ігор Панасов:

Гурт Kalush - це щасливий для української музичної індустрії випадок, коли талант поєднався з раціональним бізнес-методом. Заснований у 2019 році, вже влітку 2021-го він вийшов на рівень найпрогресивнішого за успіхами музичного проєкту країни. Причина цього - як реп-технічність та артистизм фронтмена Олега Псюка і його команди, так і стратегічне мислення нового лейблу ENKO, який заснували продюсер Ваня Клименко разом з реперкою alyona alyona, і який працює з Kalush.

Починаючи з пісні "Зорі" (вийшла у листопаді 2020-го), Kalush пішов найрозумнішим шляхом - поєднання хіп-хоп-естетики з чітким, прозорим мелодизмом та ліризмом.

Автор фото, Reuters

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ця гнучкість дала їм можливість знайти спільну мову з дуже різними виконавцями і створити з ними пісні, які тією чи іншою мірою стали помітними, - з Христиною Соловій, Jerry Heil, "Океаном Ельзи", новими інді-зірками Tember Blanche.

Хоча найбільшу славу отримав трек "Додому", зроблений з репером Skofka. І зрозуміло, чому - в цій роботі Kalush одружили хіп-хоп не із західною поп- чи рок-традицією, а зі стилістикою дворової пісні, яка й досі ближче широкій аудиторії в Україні. Можна сказати, що "Додому" - це сучасний український шансон. В європейському сенсі слова "шансон", а не в російському контексті "блатняка".

Простий текст про рідний дім, легкий для розуміння мотив, чіпкий приспів - це те, що дуже часто підкорює серця слухачів. При чому незалежно від жанру. Подивіться, якої нової ваги зараз набула пісня "У мене немає дому" гурту "Один в каное". Думаю, Kalush у своєму хіті зачепили той же важливий архетип.

Kalush Orchestra

Через два роки після створення Kalush музиканти запустили паралельний проєкт Kalush Orchestra — хіп-хоп-гурт, який робить акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

У Євробаченні у складі Kalush Orchestra беруть участь: Олег Псюк, Тимофій Музичук, Саша Таб, Віталій Дужик, Ігор Діденчук.

Тимофій Музичук - вокаліст і сопілкар, родом з села на Волині. Фольклорний мотив пісні й соло на сопілці пісні "Стефанія" з'явилася саме завдяки йому. Мама Тимофія - вчителька бандури у музичній школі, у бабусі був фольклорний ансамбль, а він за освітою музикант-фольклорист.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Тимофій Музичук грає на сопілці у "Стефанї"

"Чому пісня від України на Євробаченні має фольклорне забарвлення? Я виріс на цій музиці. Як може бути інакше?", - говорить Тимофій.

На сцені Євробачення Музичук виступає в гуцульському строї початку ХХ століття. У графіці номеру - силуети з українськими орнаментами та заплакані очі матері.

А ще на сцені буде Килиммен - учасник гурту, який танцює брейкданс у костюмі килима. Його називають уособлення духу українських килимів. Він не показує свого обличчя.

Олег Псюк на Євробаченні буде у буковинському кептарі початку ХХ століття і рожевій панамі, яку він ніколи не знімає.

Без панами його можуть і не впізнати. Як тільки Олег одягає панаму, його відразу оточує натовп фанатів. Навіть у церкві, розповідає кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган, яка провела Великдень у Калуші на зйомках документального фільму про гурт Калуш.

"Ми стояли у дворі церкві навпроти школи, яку закінчив Псюк. Священник кропив кошики, впізнав Олега і благословив його на написання пісень, а потім теж прийшов за фото".

Автор фото, ВВС

Пісня "Стефанія" і війна

Пісня "Стефанія", яку Kalush Orchestra співає на Євробаченні, присвячена матері Олега Псюка - Стефанії.

Вона живе у Калуші, працює продавчинею у магазині й була страшенно рада, що цього року на Великдень син приїхав додому. Два Великодні Олег Псюк пропустив через роботу у гурті.

Про пісню на свою честь Стефанія Псюк дізналася лише тоді, коли Kalush Orchestra змагався на українському національному відборі на Євробачення.

Автор фото, instagram.com/kalush.official/ Підпис до фото, Олег Псюк з мамою Стефанією і дівчиною Олександрою у Калуші

"Коли почали питати, де знайти Стефанію, я не подумала, що то пісня для мене. Вирішила, що то хтось переплутав ім'я його дівчини Саші на Стефанію. А пізніше, як виставили уривки пісень-претендентів на Євробачення, зрозуміла, що це для мене. Почула інтерв'ю, як Олег говорив, що пісня для мами. Звісно ж, плакала… Олег мій все любить сюрпризи", - каже Стефанія Псюк в інтерв'ю ВВС.

"Пісня була написана до війни й це була просто пісня про маму. Але зараз вона здобула багато нових значень. Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають як символ "Україна - моя мати". Тому ця пісня дуже близька для всіх", - каже Олег Псюк.

"Могли і не їхати"

Коли почалася війна, музиканти поверталися з концерту у Дніпрі. Новини застали їх у дорозі. Перед кожним з них постав вибір, що робити далі.

Один з музикантів Святослав Гнатенко пішов воювати. Воює тато і брат Тимофія Музичука. Решта почали волонтерити.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Зйомки кліпу в Ірпені

"Я багато думав, чим можу бути максимально корисним для країни. Я не служив в армії, ніколи не стріляв і подумав, що, можливо, я можу бути кориснішим у чомусь іншому. Тоді й відкрив свою волонтерську організацію. Ми допомагаємо з прихистком, з ліками, з транспортом", - розповідає Псюк.

За день гурт отримував десятки прохань про допомогу - від військових і переселенців. Про житло, продукти та евакуацію людей. І під час репетицій хлопці постійно були у волонтерській роботі.

В березні стало відомо, що учасники від України на фінал у Турин все ж поїдуть.

Kalush Orchestra зібралися на вуличному концерті у Львові й почали свою довгу мандрівку на Євробачення.

Олег Псюк каже, що навіть під час війни Євробачення важливе: "Нашу культуру хочуть знищити, а ми тут, щоб показати, що вона жива. Наша музика жива і красива".

І, за його словами, він розуміє, що це дуже велика відповідальність.

"Хлопці хвилювались, вони були просто у шаленому напруженні. Було таке відчуття ніби від кожної їхньої ноти залежать допомога України. Вони розуміють, наскільки у них велика місія, - представляти Україну під час війни. Вони розуміють, наскільки важливі їхні слова, і як їх почує світ", - говорить кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган після кількох тижнів зйомок з Kalush Orchestra.

Через війну Україна запросто могла відмовитися від Євробачення або надіслати виступ у записі - правила конкурсу таку можливість передбачають, розмірковує у Facebook музичний оглядач Філ Пухарєв.

"Але не відмовилася. І це рішення чудово характеризує наш настрій і позицію у війні з Росією. Ми будемо битися до останнього, але не відступимо. І будемо робити це без рукозаламувань та сліз, з ентузіазмом і гарним настроєм. Ми маємо перемогти чесно", - пише критик.

Перед поїздкою у Турин Kalush Orchestra мав тур Європою. Виступали в Ізраїлі, Нідерландах, Іспанії та Польщі, де збирали гроші на допомогу Україні.

Автор фото, Olha Movchan Підпис до фото, Калуш у Амстердамі

На сцені під час виступів була графіка з українським прапором і QR-кодом, куди можна відправляти гроші на відбудову українських міст.

Які шанси на перемогу?

У Турині, де 14 травня відбудеться фінал Євробачення, Kalush Orchestra дали сотні інтерв'ю, заспівали "Стефанію" з багатьма конкурсантами, у готелі у мультиварці варили гречку і прямо в номері записали разом з Jerry Heil пісню-подяку Анджеліні Джолі за візит до України.

Тим часом букмекери прогнозують їм перемогу. Якщо, перед першим півфіналом шанси України перемогти оцінювалися у 49%, то, за день до концерту вже 60%, свідчать дані сайту Eurovisionworld.

Після виходу у фінал Kalush Orchestra закріпили свої позиції фаворита, вважає музичний оглядач ВВС Марк Савідж. Під час першого півфіналу публіка у концертному залі Pala Alpitour відповідала українцям вибухом емоцій, оплесками і сльозами.

Україна вже двічі перемагала на Євробаченні. У 2004 році перед Помаранчевою революцією перемогла Руслана і її "Дикі танці". Джамала виграла Євробачення у 2016 невдовзі після Євромайдану.

"Kalush Orchestra - круті. Саме час показати Європі, що у нас є енергія, щоб давати відсіч будь-якому ворогу. Нам треба перемагати не тому, що ми українці і світ нам співчуває, а тому що ми гарний контент робимо", - говорить продюсер і медіаексперт Денис Путінцев.

Хоча, те, що робить Kalush Orchestra, має певну асоціацію з "Гринджолами", каже продюсер. Цей гурт представляв Україну на Євробаченні після Помаранчевої революції і посів одне з останніх місць.

"І тоді були часи, коли Україна змінювалася. І тоді читали реп. Але Kalush Orchestra набагато сильніші у музичному плані", - вважає Путінцев.

За його прогнозами, можливо, журі і віддасть голоси, наприклад, Італії, але глядачі ймовірніше за все проголосують за Україну.

Автор фото, Reuters

Такої ж думки і музичний оглядач Філ Пухарєв. Він вважає, що аудиторія Євробачення дасть пісні "Стефанія" високу, якщо не найвищу, оцінку, а от журі може зіграти на пониження, як це було минулого року із Go_A і їхньою піснею "Шум".

Цей рік для Євробачення називають переломним. Адже організатори, які завжди наголошували, що конкурс поза політикою, відсторонили від Євробачення Росію та Білорусь. На початку росіянам навіть заборонили голосувати за інших учасників цьогорічного конкурсу.

"Я б на місці Kalush Orchestra зробив щось таке, що б зламало стереотипи про цей конкурс, що не можна говорити про війну. Можливо, це порушить правила, але щоб глядачі побачили, що відбувається в Україні. З їхньою енергетикою вони можуть стати такими собі хуліганами Євробачення", - говорить Денис Путінцев.

Автор фото, РА

В останні дні перед фіналом у соцмережах під постами Kalush Orchestra пишуть тисячі коментарів із закликом до музикантів зі сцени Євробачення заявити про ситуацію на "Азовсталі", де в оточені перебувають українські бійці.

Нещодавно в інстаграм kalush.official опублікували фотогалерею з пораненими військовими з "Азовсталі".

Головними конкурентами України на Євробаченні є Італія та Швеція, але їхні пісні кардинально відрізняються від української, вважає музичний оглядач Філ Пухарєв.

"У нас - сучасний хіп-хоп із кулеметним речитативом і домішками українського фольклору, присвячений матері фронтмена Kalush Orchestra, а у світлі останніх подій - всім українським матерям, чиї діти боронять нашу батьківщину. У них - солодкоголосі сльозовитискалки, хоч і загорнені в сучасне звучання, але штучні і просто нещирі. Бо про що може плакати мирна Європа, коли Україна переживає за Маріуполь, Бучу, Ірпінь?", - пише музичний оглядач у своїй колонці для Суспільного.

Війна може стати "шоуранером" Євробачення, каже оглядач.

Тим часом Kalush Orchestra обіцяють, що у разі перемоги розіграють статуетку, а гроші передадуть на допомогу Україні.