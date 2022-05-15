Наступне Євробачення у Калуші чи на "Азовсталі". Соцмережі гудуть через перемогу України

22 хвилин(и) тому

Автор фото, MARCO BERTORELLO Підпис до фото, Україна виграла Євробачення 2022

Перемога на пісенному конкурсі Євробачення-2022 збурила користувачів не лише в Україні, але й в світі. Калуш Orchestra хвалять за те, що закликали під час виступу до порятунку українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі, та пишуть, що тріумф виконавців цього року - більше ніж просто перемога на пісенному конкурсі.

Гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" здобули третю для України перемогу на цьому конкурсі. Гурт отримав 631 голос від журі і глядачів.

За правилами конкурсу, Євробачення 2023 року має пройти в Україні.

Президент України Володимир Зеленський привітав гурт Калуш Orchestra з перемогою і пообіцяв, що одного дня цей конкурс пройде у відбудованому та вільному Маріуполі.

Самі учасники гурту під час виступу закликали врятувати Маріуполь та військових з "Азовсталі", і практично миттєво Google зафіксував різкий сплеск інтересу серед закордонної аудиторії.

"Пісенний "конкурс для домогосподарок" виявився ефективнішим за організації на кшталт ООН, а музиканти Калуш Orchestra качнули цікавість до ситуації в Маріуполі та на "Азовсталі" не гірше за дипломатів (а то й сильніше)", - написала в фейсбуці журналістка Тетяна Урбанська.

Користувачі закликають наступне Євробачення провести в Маріуполі, а то й на самій "Азовсталі".

Хоча не всі були задоволені тим, що Україні знову доведеться витрачати ресурси на проведення пісенного конкурсу.

Критики були невдоволені також тим, що українське журі не дало жодного балу виконавцю з Польщі. Зокрема, співачка Саша Кольцова закликала провести наступне Євробачення саме в цій країні.

Перемога України викликала резонанс також за кордоном.

"Сьогодні ваша пісня виграла наші серця", - написала в твіттері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Минулорічний переможець, гурт з Італії Maneskin зазначив, що перемога України цього року - більше ніж просто перемога.

"В темні часи музика завжди здатна нести світло і робити людей ближчими", - заявили виконавці.

Закордонні журналісти окремо відзначили, що через війну коментувати Євробачення для України незмінний ведучий Тимур Мирошниченко цьогоріч змушений був з бункера.

Втім перемога України отримала також іронічні коментарі, наприклад натяк на те, що під час війни замість реальної допомоги Україна отримала перемогу на пісенному конкурсі.