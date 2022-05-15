Калуш Orchestra. Все про гурт, який переміг на Євробаченні

Діана Куришко

BBC News Україна

42 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні й закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

Ще нещодавно музиканти не знали, чи взагалі поїдуть в Турин на Євробачення - в Україні почалася війна.

Хто такі Kalush Orchestra, і як це, співати від імені країни, яку розриває війна?

Автор фото, Reuters

Хто такі Kalush

Гурт Kalush з'явився у 2019 році. Названий на честь Калуша - невеликого міста в Івано-Франківській області, звідки родом фронтмен гурту Олег Псюк.

"Більшість усіх подій мого життя були в Калуші. Я дуже люблю менталітет цих людей, плюс мені дуже подобається, як звучить Калуш. "Калуш" - це щось серйозне", - розповідає 27-річний Олег Псюк ВВС.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Калуш у Калуші

Фронтмен групи підлітком допомагав на будівництві, копав колодязі й захоплювався музикою. Він закінчив Львівський лісотехнічний університет і мріяв заспівати з Eminem. З його кімнати завжди було чути, як він читає реп, згадує мама Псюка Стефанія.

У 2019 році Олег написав у Facebook, що збирає хіп-хоп гурт. І зібрав його. Через два роки Kalush вже мав десятки мільйонів переглядів своїх пісень у Youtube, співпрацю з Alyona Alyona і "Океан Ельзи", а ще контракт з великим американським лейблом Def Jam.

Їхню пісню "Додому" наспівує вся країна. Музиканти їдуть на Євробачення і перемагають.

Автор фото, Reuters

Музичний оглядач Ігор Панасов називає Kalush щасливим для української музичної індустрії випадок, коли талант поєднався з раціональним бізнес-методом.

Починаючи з пісні "Зорі" (вийшла у листопаді 2020-го), Kalush, за його словами, пішов найрозумнішим шляхом - поєднання хіп-хоп-естетики з чітким, прозорим мелодизмом та ліризмом.

Автор фото, Reuters

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Ця гнучкість, за словами критика, дала їм можливість знайти спільну мову з дуже різними виконавцями і створити з ними пісні, які тією чи іншою мірою стали помітними, - з Христиною Соловій, Jerry Heil, "Океаном Ельзи", новими інді-зірками Tember Blanche.

Хоча найбільшу славу отримав трек "Додому", зроблений з репером Skofka.

У цій роботі, каже Панасов, Kalush одружили хіп-хоп зі стилістикою дворової пісні, яка й досі ближче широкій аудиторії в Україні.

"Можна сказати, що "Додому" - це сучасний український шансон. В європейському сенсі слова "шансон", а не в російському контексті "блатняка". Простий текст про рідний дім, легкий для розуміння мотив, чіпкий приспів - це те, що дуже часто підкорює серця слухачів", - говорить Панасов.

Продюсер Денис Путінцев вважає, що Kalush зробили круті речі українською мовою і у багатьох випадках зі своїм конентом перебили аудиторію росіян.

"Вони робили класні колаборації, поєднали авентику з хіп-хопом і репом", - говорить продюсер.

Kalush Orchestra

Через два роки після створення Kalush музиканти запустили паралельний проєкт Kalush Orchestra — хіп-хоп-гурт, який робить акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

На національному відборі на Євробачення у лютому 2022 року перемогла співачка Аліна Паш, але її дискваліфікували через надання недостовірної інформації про поїздки в анексований Крим.

І у фінал представляти Україну відправили гурт Kalush Orchestra, який посів друге у місце. Хоча, його учасники заявляли про непрозорий процес підрахунку голосів, наполягаючи, що за них проголосувало більше людей.

Мелодії від мами і бабусь

У Євробаченні у складі Kalush Orchestra взяли участь: Олег Псюк, Тимофій Музичук, Саша Таб, Віталій Дужик, Ігор Діденчук.

Тимофій Музичук - вокаліст і сопілкар, родом з села на Волині. Фольклорний мотив пісні й соло на сопілці пісні "Стефанія" з'явилися саме завдяки йому. Мама Тимофія - вчителька бандури у музичній школі, у бабусі був фольклорний ансамбль, а він за освітою музикант-фольклорист.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Тимофій Музичук грає на сопілці у "Стефанї"

"Чому пісня від України на Євробаченні має фольклорне забарвлення? Я виріс на цій музиці. Як може бути інакше?" - говорить Тимофій.

На сцені Євробачення Музичук виступав в гуцульському строї початку ХХ століття. У графіці номеру - силуети з українськими орнаментами та заплакані очі матері.

А ще на сцені був Килиммен - учасник гурту, який танцює брейкданс у костюмі килима. Його називають уособлення духу українських килимів. Він не показує свого обличчя.

Олег Псюк на Євробаченні - у буковинському кептарі початку ХХ століття і рожевій панамі, яку він ніколи не знімає.

Без панами його можуть і не впізнати. Як тільки Олег одягає панаму, його відразу оточує натовп фанатів. Навіть у церкві, розповідає кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган, яка провела Великдень у Калуші на зйомках документального фільму про гурт Калуш.

"Ми стояли у дворі церкві навпроти школи, яку закінчив Псюк. Священник кропив кошики, впізнав Олега і благословив його на написання пісень, а потім теж прийшов за фото".

Автор фото, ВВС

Пісня "Стефанія" про всіх мам

Пісня "Стефанія", яку Kalush Orchestra співав на Євробаченні, присвячена матері Олега Псюка - Стефанії.

Вона живе у Калуші, працює продавчинею у магазині й була страшенно рада, що цього року на Великдень син приїхав додому. Два Великодні Олег Псюк пропустив через роботу в гурті.

Про пісню на свою честь Стефанія Псюк дізналася лише тоді, коли Kalush Orchestra взяв участь в українському національному відборі на Євробачення.

Автор фото, instagram.com/kalush.official/ Підпис до фото, Олег Псюк з мамою Стефанією і дівчиною Олександрою у Калуші

"Коли почали питати, де знайти Стефанію, я не подумала, що то пісня для мене. Вирішила, що то хтось переплутав ім'я його дівчини Саші на Стефанію. А пізніше, як виставили уривки пісень-претендентів на Євробачення, зрозуміла, що це для мене. Почула інтерв'ю, як Олег говорив, що пісня для мами. Звісно ж, плакала… Олег мій все любить сюрпризи", - каже Стефанія Псюк в інтерв'ю ВВС.

"Пісня була написана до війни й це була просто пісня про маму. Але зараз вона здобула багато нових значень. Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають як символ "Україна - моя мати". Тому ця пісня дуже близька для всіх", - каже Олег Псюк.

Довга дорога на Євробачення

Коли почалася війна, музиканти поверталися з концерту у Дніпрі. Новини застали їх у дорозі. Перед кожним з них постав вибір, що робити далі.

Один з музикантів Святослав Гнатенко пішов воювати. Воює тато і брат Тимофія Музичука. Решта почали волонтерити.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Зйомки кліпу в Ірпені

"Я багато думав, чим можу бути максимально корисним для країни. Я не служив в армії, ніколи не стріляв і подумав, що, можливо, я можу бути кориснішим у чомусь іншому. Тоді й відкрив свою волонтерську організацію. Ми допомагаємо з прихистком, з ліками, з транспортом", - розповідає Псюк.

За день гурт отримував десятки прохань про допомогу - від військових і переселенців. Про житло, продукти та евакуацію людей. І під час репетицій хлопці постійно були на волонтерській роботі.

В березні стало відомо, що учасники від України на фінал у Турин все ж поїдуть.

Kalush Orchestra зібралися на вуличному концерті у Львові й почали свою довгу мандрівку на Євробачення.

Олег Псюк каже, що навіть під час війни Євробачення важливе: "Нашу культуру хочуть знищити, а ми тут, щоб показати, що вона жива. Наша музика жива і красива".

І, за його словами, він розуміє, що це дуже велика відповідальність.

"Хлопці хвилювались, вони були просто у шаленому напруженні. Було таке відчуття ніби від кожної їхньої ноти залежить допомога України. Вони розуміють, наскільки у них велика місія, - представляти Україну під час війни. Вони розуміють, наскільки важливі їхні слова і як їх почує світ", - говорить кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган після кількох тижнів зйомок з Kalush Orchestra.

Через війну Україна запросто могла відмовитися від Євробачення або надіслати виступ у записі - правила конкурсу таку можливість передбачають, розмірковує у Facebook музичний оглядач Філ Пухарєв.

"Але не відмовилася. І це рішення чудово характеризує наш настрій і позицію у війні з Росією. Ми будемо битися до останнього, але не відступимо. І будемо робити це без рукозаламувань та сліз, з ентузіазмом і гарним настроєм. Ми маємо перемогти чесно", - пише критик.

Перед поїздкою у Турин Kalush Orchestra мав тур Європою. Виступали в Ізраїлі, Нідерландах, Іспанії та Польщі, де збирали гроші на допомогу Україні.

Автор фото, Olha Movchan Підпис до фото, Калуш у Амстердамі

Перемогли і заявили про Азовсталь

У Турині Kalush Orchestra дали сотні інтерв'ю, заспівали "Стефанію" з багатьма конкурсантами, у готелі у мультиварці варили гречку і прямо в номері записали разом з Jerry Heil пісню-подяку Анджеліні Джолі за візит до України.

Цей рік для Євробачення називають переломним. Адже організатори, які завжди наголошували, що конкурс поза політикою, відсторонили від Євробачення Росію та Білорусь. На початку росіянам навіть заборонили голосувати за інших учасників цьогорічного конкурсу.

В останні дні перед фіналом у соцмережах під постами Kalush Orchestra пишуть тисячі коментарів із закликом до музикантів зі сцени Євробачення заявити про ситуацію на "Азовсталі", де в оточені перебувають українські бійці.

І вони це зробили.

Після виступу у фіналі Kalush Orchestra зі сцени закликав допомогти Україні, Маріуполю та "Азовсталі". Правилами конкурсу заборонені політичні гасла, але Олег Псюк заявив, що йому було байдуже, чи його дискваліфікують після цих слів.

На пресконференції іноземні журналісти запитали у музикантів, що значить цей заклик.

"Якщо ви не знаєте, у нас велика біда. Це горе нашої країни. Війна. Більше тисячі людей оточили з усіх боків (у Маріуполі - Ред.). Вони не можуть вийти з "Азовсталі". Що ми можемо зробити? Поширити інформацію. Якщо кожен звернеться до урядів своїх країн, то це може допомогти", - заявив Олег Псюк.

На наступний день після своєї перемоги Kalush Orchestra випустив новий кліп на пісню "Стефанія", який знімали у понищених війною Ірпені, Бородянці, Бучі.

"Якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги", - заявили у гурті.

ВВС побувала на зйомках цього кліпу.