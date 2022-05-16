Затемнення створило рідкісний кривавий супермісяць. Фото

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Цієї ночі любителі нічного неба мали змогу спостерігати приголомшливе та незвичайне видовище - кривавий супермісяць.

Невдовзі після 03:30 за Гринвічем (05:30 за Києвом) у понеділок протягом кількох хвилин наша планета розташувалася безпосередньо між Сонцем і Місяцем.

У цей час Місяць повністю потрапив у тінь Землі, завдяки чому отримав рідкісний темно-червоний відтінок.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Супермісяць в небі над Угорщиною

Він виник завдяки проєкції сонячного світла через атмосферу Землі на затінену поверхню Місяця.

Місячне затемнення збіглося з окремими явищем - супермісяцем. Воно виникає, коли Місяць перебуває у найближчій точці до Землі на своїй орбіті, і тому здається більшим, ніж зазвичай.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Кривавий супермісяць над вершинами пагорбів у Республіці Північна Македонія

Найкраще кривавий супермісяць було видно з 03:29 GMT (05:29 за Києвом), коли почалося повне місячне затемнення, яке було видно у Західній півкулі.

Майже півтори години після цього сонячне світло, що досягало Місяця, проходило через атмосферу Землі, перетворюючи його колір на червоний.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Греції глядачі зібралися в храмі Посейдона поблизу Афін, щоб подивитися на Місяць перед повним затемненням

У Європі це явище було видно лише деякий час через початок заходу Місяця. Але в Північній і Південній Америці його можна було спостерігати у повному обсязі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Супермісяць у Колумбії

"Ви насправді побачите кожен схід і кожен захід сонця, що відбуваються навколо Землі одночасно. Усе це світло буде спроєктовано на Місяць", - пояснював напередодні д-р Грегорі Браун, астроном Королівської обсерваторії в Гринвічі, Лондон.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Таким кривавий супермісяць побачили в Мексиці

"Якби ви були астронавтом на Місяці й дивилися б на Землю, ви б побачили червоне кільце навколо нашої планети", - сказав він BBC.