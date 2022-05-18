Чому Херсонщина є лідером проукраїнських настроїв півдня України

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протест у Херсоні проти російської окупації

Херсонська область стала єдиним регіоном України, який в силу різних обставин майже повністю змогла захопити Росія у перші дні наступу.

Росіяни вже призначили там своїх управлінців замість законно обраних керівників, намагаються запровадити рубль та вголос кажуть про перспективу приєднання чи то до Росії, чи то проголошення псевдореспубліки.

Кілька разів російські ставленики говорили про певний референдум щодо долі регіону, проте його так і не провели. Хоча російські урядовці вже туди їздять і кажуть про швидке приєднання Херсонщини до "російської сім'ї."

Натомість місцеве населення попри силові розгони та застосування зброї виходять на протести проти російської окупації.

Українська сторона каже, що серйозної підтримки у місцевого населення росіяни не мають. За даними української влади, регіон вже залишили близько половини населення - пів мільйона людей. Адже там наростає гуманітарна катастрофа.

Західні експерти, українська розвідка та навіть російські опозиційні видання вказують, що Росія очікувала "теплішої" зустрічі в Україні, принаймні на Херсонщині так точно.

Проте соціологи, політологи та культурні діячі давно фіксували, що Херсонщина є надзвичайно проукраїнським регіоном навіть у порівнянні з сусідніми областями.

У політичному плані він завжди вирізнявся проукраїнською та прозахідною позицією. З цим і стикнулись зараз росіяни у своїх спробах контролювати регіон після блискавичної окупації.

Підпис до фото, Український протест проти окупації в Херсоні

Проукраїнський локомотив півдня

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Вибори президента та парламенту за останні 20 років показують, що Херсонщина суттєво відрізнялась від сусідів, хоча демографічні показники у них різняться не настільки сильно.

І ця тенденція підтверджувалась практично на всіх голосуваннях.

На парламентських виборах 2002 року сформувався потужний прозахідний виборчий блок "Наша Україна" на чолі з Віктором Ющенком, який вперше зміг перемогти комуністів і зайняти перше місце.

Звісно, на півдні та сході він суттєво поступився комуністам, але Херсонщина стала єдиною в регіоні, де прозахідний блок прийшов другим і взяв майже 12%. У сусідніх Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях блок Ющенка отримав у півтора-три рази менше.

На надзвичайно напружених президентських виборах 2004 року, де вперше розіграли карту протистояння сходу та заходу, проросійських та проукраїнських сил, Херсонщина розділилась майже порівну. Це дуже сильно відрізняло її від сусідів.

Автор фото, ukrinform Підпис до фото, У 2004 році в одному з округів Херсона Віктор Ющенко переміг Віктора Януковича

Віктор Янукович тоді отримав тут всього 51% (Ющенко - 44%), тоді як у Запорізькій - понад 70%, Одеській - 66%, Миколаївській - 67%, а Дніпропетровській - 61%.

Цифри підтримки Ющенка у сусідів були у півтора-два рази нижчі за херсонців.

На парламентських виборах 2006 року Херсонщина знову відрізнялась - за тодішню проросійську Партію регіонів область дала 39%, а всі сусідні в межах 50%.

При чому в самому Херсоні "помаранчеві" сили Тимошенка та Ющенка набрали майже як партія Януковича.

На позачергових виборах парламенту 2007 року майже та сама картина - Херсонщина дає Партії регіонів близько 40%, а сусіди - понад 50%.

Автор фото, Getty Images

Останній раз проросійський кандидат у президенти вигравав на Херсонщині в 2010 році. Хоча тоді Віктор Янукович йшов на вибори з порівняно м'якими гаслами щодо Росії.

Херсонщина дала йому 59%, а сусіди в Криму 78%, на Запоріжжі - 71%, Дніпропетровщині - 62%, Миколаївщині - 71%, Одещині - 74%.

А вже 2012 року попри страшний адмінресурс влади та Партії регіонів Херсонщина фактично голосувала за опозицію.

Партія регіонів тут отримала перше місце з 29%, але ж сусіди дали регіоналам у середньому понад 40%.

Тодішній мер Володимир Сальдо від Партії регіонів у Херсоні зумів перемогти в окрузі кандидата від прозахідної опозиції всього на 800 голосів, що викликало підозри у можливих фальсифікаціях.

Опозиція змогла взяти майже половину округів області, а там, де програла, різниця була мізерна. І це на фоні майже тотальної перемоги Партії регіонів у сусідів.

У 2014 році на президентських постреволюційних виборах Херсонщина дала Порошенку майже 50%, тоді як сусіди близько 40%. Найбільш проросійський Сергій Тігіпко тут взяв 10%, у всіх сусідів - 13-18%.

Автор фото, ЦВК Підпис до фото, У 2012 році поставлений Росією зараз керувати областю Володимир Сальдо виграв вибори в окрузі з дуже малою перевагою, опозиція казала про фальшування

На парламентських виборах 2014 року проукраїнські партії БПП та Народний фронт виграли на Херсонщині. Проросійський "Опозиційний блок" взяв тут тільки 10%, а у сусідів - 15-24%.

Показово, що в 2019 році навіть при тотальній перевазі Зеленського по всій країні, Херсонська область дала Порошенку та його "армії, мові, вірі" 15%, тоді як сусіди - 10-12%.

На останніх парламентських виборах зараз заборонена ОПЗЖ Віктора Медведчука взяла тут 16,5%, тоді як одесити дали їй 24%, миколаївці - 18%, запоріжці - 21%, а дніпропетровці - 14,7%.

Вже згаданий Володимир Сальдо, якого росіяни зараз поставили керувати окупованою Херсонщиною, після 2012 року не мав значної підтримки в області.

В 2015 році він намагався виграти мерські вибори під знаменами партії "Наш край" - програв. На місцевих виборах 2020 та ж сама картина - він програв у другому турі нинішньому меру Ігорю Колихаєву з результатом 33% на 63%.

Тоді ж проросійська ОПЗЖ, хоч і отримала на виборах до облради 20%, перше місце, проте прозахідні партії взяли понад 60%.

У самому Херсоні ОПЗЖ та Володимир Сальдо мали свої фракції, але були в меншості. Обласна та міська рада не підкорились росіянам й відмовились співпрацювати.

Хто живе у регіоні

Останній перепис населення проводився в Україні понад 20 років тому - у 2001-му.

За його офіційними даними, абсолютна більшість мешканців Херсонської області назвали себе українцями - 82%, а 14% - росіянами. Українську мову рідною назвали 73% мешканців області, а російську - 24%.

Ці цифри суттєво відрізняються від Криму, де росіяни були у більшості, та Донбасу, де українці були у більшості, проте рідна мова для них переважно була російська.

Але практично у всіх областях півдня України національна та мовна ситуація має спільні тенденції з Херсонщиною.

На Одещині українців у 2001 році було 62%, а росіян 20%. У питанні рідної мови українська та російська ділила мешканців навпіл.

Автор фото, Ukraine_census_2001 Підпис до фото, Частка мешканців областей, які вказали українську рідною. Херсонщина в 2001 році мала показник 73,2%

У Запорізькій області українців 70%, а росіян 24%. Щодо рідної мови відповідь також ділилась майже навпіл з переважанням української.

У Дніпропетровській області українців 79%, а росіян 17%. А поділ за рідною мовою - 67% українська, а російська - 30%.

На Миколаївщині національний та мовний склад схожий на Херсонщину - 82% українців та 14% росіян, а рідна мова українська для 69%.

За відсутності офіційного перепису свої цифри дають соціологи. За їхніми даними, за останні десять років загалом по Україні частка рідної української зросла до 76%, а російської впала з 40% до 20%.

Автор фото, Ukraine_census_2001_Ukrainians Підпис до фото, Кількість українців в областях за переписом 2001 року

Чому так?

Відомий херсонський письменник і краєзнавець Антон Санченко у розмові з ВВС News Україна пояснив своє бачення специфіки регіону.

Перш за все він звертає увагу на те, що у даних перепису 2001 року дійсно фіксується велика частка херсонців, для яких рідна мова українська. І це більше за сусідів.

"Це завжди була фактично україномовна область, крім самого міста Херсона і Нової Каховки. На мою думку, це і вирізняло, а звідси і дещо інші настрої людей", - вважає Санченко.

Ще один важливий нюанс - потужний фермерський рух і дух власності та захисту своєї землі. Згадує, як місцевий фермер та власник величезного ринку агропродукції Федір Негой переміг кандидата від Партії регіонів на виборах у 2012 році. Попри тиск силовиків та адмінресурсу.

"Дух спротиву окупанту чи кандидату від свавільної влади має ту ж саму природу. Це інстинкт захищати себе і свою землю", - розмірковує Санченко.

Він каже, що зараз росіяни намагаються ввести плату з фермерів, а іноді навіть встановити стягування 70% урожаю. Щось просто вигрібають і забирають у Крим.

"Виходить, успіх усієї Херсонщини й фермерів напряму залежить від успіху української державності", - підсумовує Санченко.

Тому прогнозує, що довго Росія не зможе контролювати Херсонщину, адже вже зараз має проблеми, щоб знайти достатню кількість колаборантів для налагодження нормального життя.

Голова комітету виборців Олексій Кошель у розмові з ВВС News Україна також вказує, що Херсонщина давно відрізнялась у своїх політичних уподобаннях навіть на фоні сусідів.

"Херсонщина більш аграрний регіон, відповідно тут не було такої сильної міграції робочої сили з Росії, це питання технічної мови підприємств та русифікації працівників. Але це все вже в історії", - розповідає Кошель.

Адже навіть у більш російськомовному Херсоні за прозахідні партії голосували краще, ніж мешканці області.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Антиросійський мітинг у Херсоні

Складний "референдум"

Враховуючи протестні акції та спротив українців, росіяни просто не розуміють, як провести референдум на Херсонщині, вважає Кошель.

Він нагадує, що місцеві колаборанти вже тричі казали про наміри його провести, але їм це так і не вдалось.

"Навіть якщо йдеться хоча б про видимість референдуму, то хочу нагадати, що в межах Херсонської області на виборах працювали 12 тисяч членів виборчих комісій різних рівнів. А цих людей охочих зараз немає", - наполягає Кошель.

Він визнає, що намалювати можна будь-який результат, але для організації хоча б видимості голосування ресурсів не вистачає.

"І це за наявності військ Росії, залякування і роботи ФСБ", - додає Кошель.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Референдум" на Донбасі у 2014 році "провели" під дулами автоматів бойовиків і на малій кількості дільниць

На Донбасі в 2014 році "референдум" провели, як своїми очима бачили кореспонденти ВВС, переважно на папері без реального голосування на більшості дільниць і просто оголосили потрібні цифри.

У Криму була та ж ситуація, більшість дільниць таки відкривали, але підрахунок голосів ніхто не контролював.

Нещодавно самопроголошений заступник керівника Херсонщини Кирило Стремоусов заявляв, що вони звернуться до Путіна прийняти регіон у склад Росії.

Натомість речник Путіна Дмитро Пєсков відповів, що долю регіону мають вирішити мешканці, а всі юридичні питання треба ретельно вивчити.

Хоча і без цього російські чиновники хизуються, що намагаються запровадити тут рублі, російський інфопростір та освіту.

"Вважаємо, що Херсон має велику перспективу і (область займе) гідне місце в нашій російській сім'ї", - заявив 17 травня у Херсоні Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін. Але деталей цього процесу не надав.

Підпис до фото, Росія контролює невелику частину Херсонщини - правобережжя і саме місто

Українська армія веде бої на підступах до Херсону на правому березі Дніпра. Експерти не виключають, що обласний центр у стратегічній перспективі може бути звільнений від росіян.