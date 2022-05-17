Чи зможе Туреччина заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Ярослав Луков і Метт Мерфі

BBC News

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Швеція зміцнить НАТО", - заявила прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон

Президент Туреччини підтвердив, що він заперечує проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Це сталося усього через кілька годин після того, як обидві країни заявили про наміри приєднатися до альянсу.

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цим двом північноєвропейським країнам не варто відправляти делегації, щоб переконати Туреччину, ключового члена НАТО, погодитися на їхнє членство.

Він обурений тим, що, за його словами, країни приймають в себе курдських бойовиків.

Без підтримки всіх членів НАТО Швеція та Фінляндія не зможуть приєднатися до військового альянсу.

У понеділок Швеція заявила, що Європа живе в новій небезпечній реальності, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу 30 країн не загрожує Москві безпосередньо, але підкреслив, що будь-яке розширення військової інфраструктури викличе реакцію з боку Кремля.

На пресконференції в понеділок Ердоган заявив, що Туреччина виступає проти заявок Фінляндії та Швеції про вступ у НАТО, й назвав Швецію "інкубатором" терористичних організацій.

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"Жодна з цих країн не має чіткого, відкритого ставлення до терористичної організації. Як ми можемо їм довіряти?" - сказав турецький президент.

Туреччина звинувачує дві скандинавські країни в приховуванні членів Робітничої партії Курдистану (PKK), угруповання, яке вона вважає терористичною організацією, і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.

Для вступу до НАТО необхідне схвалення усіх країн-членів, тому Швеція та Фінляндія потребують підтримки Туреччини задля приєднання до альянсу.

Ердоган сказав, що делегації Швеції та Фінляндії не повинні їхати в Анкару, щоб переконати Туреччину схвалити їхню заявку на вступ до НАТО.

Його уряд також пообіцяв блокувати заявки від країн, які ввели проти нього санкції.

У 2019 році обидві скандинавські країни запровадили ембарго на постачання зброї Анкарі після її вторгнення в Сирію.

Виступаючи в парламенті в Гельсінкі в понеділок, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав, що його здивувала позиція Туреччини, але додав, що його уряд не зацікавлений у "торгах" з Ердоганом.

Фінляндія офіційно оголосила про свою заявку на вступ до НАТО минулого тижня.

У суботу до неї приєдналася сусідня Швеція - це має покласти край багатолітньому військовому нейтралітету скандинавської країни.

"НАТО зміцнить Швецію, Швеція зміцнить НАТО", - сказала прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон на брифінгу в понеділок.

Вона сказала, що Європа зараз живе в новій небезпечній реальності, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

"Ми залишаємо позаду одну епоху і вступаємо в нову", - сказала пані Андерссон депутатам під час дебатів у Стокгольмі у понеділок.

Вона заявила, що офіційну заявку подадуть протягом кількох днів і синхронізують цей процес із Фінляндією. НАТО оголосило про готовність прийняти двох нових членів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вівторок міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала офіційну заявку на вступ до НАТО

Однак пані Андерссон підкреслила, що Швеція не хоче на своїй території постійних баз НАТО або ядерної зброї.

Норвегія, Данія та Ісландія - усі члени НАТО - одразу заявили, що готові підтримати Швецію та Фінляндію всіма необхідними засобами, якщо вони зазнають нападу.

Велика Британія, яка також є членом НАТО, вже надала гарантії безпеки Швеції та Фінляндії на перехідний період.

У понеділок Швеція заявила, що НАТО розпочало одні зі своїх найбільших навчань у Балтійському регіоні, в яких беруть участь близько 15 000 військовослужбовців. До навчань під назвою "Їжак" в Естонії долучилися 10 країн, включно з Фінляндією та Швецією.

Аналіз

Пол Адамс

Дипломатичний кореспондент

Щоб Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО, усі 30 чинних членів повинні сказати "так". Але наразі один говорить "ні".

Президент Ердоган заявив, що не погодиться прийняти країни, які застосовують санкції проти Туреччини.

Швеція призупинила продаж зброї Туреччині три роки тому після військового втручання Анкари в Сирію. За даними офіційного турецького інформаційного агентства, і Фінляндія, і Швеція відхилили десятки запитів на екстрадицію курдських бойовиків, яких Туреччина називає терористами.

Обидві країни направляють делегації до Анкари, щоб спробувати вирішити проблему, але президент Ердоган каже, що їм не варто цього робити.

Здається, він твердо вирішив отримати винагороду за свій дорогоцінний голос.

У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що впевнений, що Фінляндія і Швеція приєднаються до альянсу, попри заперечення Туреччини.

Це питання, ймовірно, буде домінувати в дискусіях між Блінкеном і його турецьким колегою у Вашингтоні в середу. Після того, як Вашингтон заохочував обидві скандинавські країни подати заявки на вступ, він не захоче в останній момент їх зрадити.