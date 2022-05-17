"Навмисно чи з тупості". Євробачення і скандал з балами для Польщі

Діана Куришко

BBC News Україна

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поляк Ochman отримав від українського журі 0

"Мені невимовно прикро і соромно за оцінку журі полякам". Пишуть у соцмережах українці про результати голосування на Євробаченні.

"Українці дають 12 балів нашим братам-полякам. Українське професійне журі дає полякам нуль. Як же вони далекі від народу", - пише у фейсбук голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Конкурс Євробачення 2022, який почався зі скандалу, скандалом і завершився.

Кілька днів країна обговорює, чому, Польща, яка стільки всього зробила для України, отримала від українського журі нуль балів.

Одні члени журі запевняють, що ставили полякам високі оцінки і не розуміють, чому вийшов такий результат. Інші кажуть, що оцінювали лише професіоналізм і політика тут ні до чого.

Хто голосував на Євробаченні від імені України, як обирають журі та чому вони проголосували так, як проголосували, дізнавалась ВВС Україна.

Скільки голосів

У фіналі Євробачення український гурт Kalush Orkestra отримав від Польщі максимальну кількість балів - по 12 і від журі, і від глядачів.

Автор фото, Reuters

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Українські глядачі теж підтримали Польщу. Польському виконавцю Ochman з його ліричною піснею River поставили максимальну оцінку - 12 балів. А от українське журі було іншої думки. Від них у таблиці для голосування був - 0.

Польський коментатор Євробачення у прямому ефірі дуже здивувався, почувши про таку оцінку. У польських соцмережах після такого голосування був певний розголос, трохи відчувалася зрада, - говорить посол України у Польщі Андрій Дещиця.

В українських соцмережах піднялась ціла хвиля обурення і критики на адресу журі. Перед поляками вибачалися, писали про сором і дякували.

"Дорогий польський народе! Я хочу, щоб ви знали, що ми, українці, віддаємо вам не 12 балів на Євробаченні. Ми віддаємо вам 100, 1000, мільйон балів. Але головне — зараз і назавжди ми віддаємо вам свої серця. Dziękuję, Polsko!", - написала Ярослава Гресь, директорка та співзасновниця агенції Gres Todorchuk PR.

"Поставити полякам та литовцям 0 - це дуже соромно… Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас", - написав у телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко.

Хто голосував від України?

Журі, яке голосує на Євробаченні від імені країни, формується суспільним мовником, це мають бути професійні і досвідчені люди, розповіла у коментарі ВВС голова Наглядової ради Суспільного Світлана Остапа.

За її словами, українське журі обрала дирекція Суспільного мовника.

Ось цей список:

продюсер, звукорежисер Вадим Лисиця,

соліст вокальної формації "Піккардійська терція" Андрій Капраль,

співачка, попвиконавиця Ірина Федишин,

художній керівник академічного інструментального ансамблю "Високий Замок" Андрій Яцків,

виконавчий продюсер телеканалу UA: Культура Лук'ян Галкін.

За словами пані Остапи, члени журі голосували напередодні фіналу. Всі були в одному приміщенні, але голосували окремо і обговорювати поставлені оцінки не мали права. За цим стежили юрист і нотаріус.

Далі оцінки відправляли організаторам конкурсу і вже у прямому ефірі члени журі дізналися, що разом поставили полякам найнижчу оцінку.

Чому вийшов 0?

Відразу по закінченню конкурсу першою заяву зробила співачка Ірина Федишин

Вона повідомила, що віддала за Польщу 10 балів і не розуміє, чому у результаті вийшов нуль.

На підтвердження своїх слів Федишин навіть опублікувала листок з результатами голосування, хоча, це заборонено правилами конкурсу.

"Не знаю, як голосували інші, мої бали для Польщі - 10", - написала співачку у фейсбуці.

Автор фото, фейсбук Ірини Федишин

Згодом цей пост пані Федишин видалила і заявила, що її 10 для Польщі - це все ж таки не бали, а місце у рейтингу.

Система голосування журі на Євробаченні справді передбачає не бали, а рейтингування країн.

Так, кожен з п'яти членів журі пише на листочку місце у рейтингу для кожної країни від 1 до 24. Де 1-це найвища оцінка, а 24 - найгірша.

Автор фото, eurovision.tv

У таблиці з сайту Євробачення видно, що члени журі на 1 місце поставили Велику Британію, і вона від українських суддів отримала 12 балів.

Автор фото, eurovision.tv

Чехію поставили на 10-те місце в рейтингу і вона отримала 1 бал.

Польщу українські судді своїм голосуванням поставили на 11 місце у рейтингу 24 країн. У переведенні на бали - це нуль. Але були країни, яким журі поставило ще нижче у рейтингу. Це - Бельгія, Литва. Їм також поставили 0 балів.

Журі вибачається і виправдовується

Кілька членів журі заявили, що ні в якому разі не хотіли ставити низькі бали Польщі і взагалі не зрозуміли, як проходить прорахунок.

"Жоден член журі не хотів занизити бал полякам. Я поставив Польщу на 7 місце з 24-х. А перше поставив Британії, бо мені здається, що Британія показала якість", - заявив Андрій Капраль з "Піккардійсько терції".

Він був впевнений, що за результатами голосування журі Польща потрапить у десятку.

Але вона не потрапила, бо його колеги поставили її ще нижче у рейтингу. Кожен з членів журі поставили Польщу на такі місця у рейтингу - 7, 10, 11, 12 і 15.

Утім журі інших країн теж не поставило польському співаку Ochman високих оцінок.

Польща отримала від усіх журі лише 46 балів, посівши 14 місце. Український гурт Kalush Orkestra від журі мав 192 балів і став четвертим у рейтингу.

Голова журі Вадим Лисиця за низькі оцінки від українських суддів перед польським народом вибачився. При цьому заявив, що все було чесно і прозоро, бо оцінювали суто номер, пісню і сам виступ, а не політику.

"Членам журі не можна вказувати, як голосувати. Є правила. Вони зробили свій вибір. І поставили Польщі не нуль, а місце у рейтингу вище середнього", - говорить пані Остапа з Суспільного.

Автор фото, Reuters

На другий день скандалу членкиня журі Ірина Федишин змінила свою риторику і почала виправдовувати низькі бали для польського співака. Хоча за день до того заявляла, що поставила Польщі 10 балів.

"Журі не має права оцінювати учасників на основі політичних чи національних критеріїв. Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені в руки", - зазначила співачка. Вона заявила, що у цьому питання політику треба відкинути.

Це завжди політика

Але ж Євробачення - це і політика, і "пісенний конкурс, у якому Європа демонстративно й показово голосує "за своїх", "по регіонах", говорить письменниця Оксана Забужко.

"З результатів завжди було і є чітко видно, хто в Європі "з ким проти кого" ще з часів середньовіччя. І Україна довгі роки теж була голосувала "за своїх" - за Росію і Білорусь.

Навіть після 2014-го року Росія продовжувала отримувати від нас отой незаслужено високий "сімейний" бал, який завжди дають "у себе в дворі" одне одному - Балкани й Піренеї, Балтика й Скандинавія", - написала пані Забужко у фейсбук.

За її словами, зараз "свої" у нас нарешті змінились, бо "біда навчила".

"Ми вернулись, ми вдома, у себе в Європі, і "свої" нам - Польща з Литвою. А журі не вернулось. Ці як були, так і лишились - "мы из СНГ". В тому й зашквар, звідси й вибух обурення. Щоб так начисто відморозитись від контексту, треба справді бути "чужим" сьогоднішній Україні, її долі і її війні. І байдуже, чи це навмисно, чи з тупості", - заявила письменниця.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця, який напередодні Євробачення просив поляків голосувати за українців, каже: набагато важливіше, що за польського співака віддали свої голоси українські люди.

"Поляки теж святкували нашу перемогу, вітали Україну. Не думаю, що цей скандал позначиться на наших стосунках", - заявив посол.