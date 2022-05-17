Як постачання західного озброєння Україні змінює ситуацію на полі бою

Павло Аксьонов

ВВС

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Підпис до фото, Український солдат із ПЗРК Stinger

У війні в Україні, за оцінками фахівців, російській армії, що воює за інструкціями й статутами ще радянських збройних сил, протистоїть армія нового типу. ЗСУ змогли розробити більш гнучку тактику й організацію, і тепер, як вважають у Києві, потребують сучаснішого й досконалішого озброєння. Однак постачання нової зброї створює для українців нові виклики - треба ще навчитися нею користуватися.

"Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну", - сказав президент Зеленський у своєму зверненні наприкінці квітня.

Постачання озброєння Україні почалося ще до початку вторгнення, однак до війни й на самому її початку Захід направляв туди переважно піхотну зброю - переносні протитанкові та зенітні ракетні комплекси, а також різні військові вантажі - насамперед боєприпаси, амуніцію, медичні комплекти, прилади нічного бачення. Це допомогло стримати російський наступ на початку війни.

Вже після початку війни, і особливо після того, як російським військам не вдалося захопити Київ, і вони відступили на цьому напрямку, сконцентрувавши свої зусилля на Донбасі та південних районах України, Київ почав вимагати від Заходу важчих озброєнь.

Тепер Україні потрібна реактивна і ствольна артилерія, високоточні боєприпаси, бронетехніка та протиповітряні комплекси, безпілотники, протикорабельні ракети. Крім того, на думку експертів, українським ВПС необхідні бойові літаки та гелікоптери.

Українська армія намагається протистояти російським силам за допомогою гнучкої тактики, намагаючись завдавати радше точних ударів по найважливіших цілях, ніж масованих. Для цього потрібна якомога оперативніша інформація про диспозицію та переміщення російських військ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракети "Джавелін" почали надходити в Україну задовго до початку війни

Саме тому українці потребують засобів розвідки та цілевказівки - радарів, засобів контрбатарейної боротьби та коригування вогню, безпілотників, супутникових даних та іншої інформації.

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Обидві сторони можуть застосовувати авіацію, однак системи ППО не дозволяють завоювати абсолютне панування в повітрі. При цьому військові системи протиповітряної оборони зазнають втрат з обох боків, і тому їх також необхідно поповнювати.

10 травня Пентагон оприлюднив список озброєнь, які Україна отримує та отримуватиме із США. Крім того, Київ отримує, очікує чи розраховує отримати інші системи з європейських країн.

Деякі поставки вже почалися, інші поки що не узгодили. Наприклад, Київ поки що не зміг переконати західні країни поставити йому бойову авіацію. Україна отримала лише гелікоптери Мі-17, хоча розраховувала отримати винищувачі МіГ-29 із Польщі.

У середині квітня українські ВПС отримали за посередництва США авіаційні запчастини, які дозволили підняти на крило певну кількість МіГів, скільки саме - невідомо. Проте переговори щодо постачання літаків, судячи з інформації, що потрапляє в пресу, досі тривають, і Київ шукає можливість таки отримати винищувачі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна змогла відремонтувати кілька своїх бойових літаків після поставок деталей з-за кордону

Постачання озброєнь та військової техніки становлять лише частину військової допомоги. Крім них, Україні передають медичне обладнання та медикаменти, засоби особистого захисту, боєприпаси та багато іншого.

Старе й нове

Зброя й техніка, якими допомагають Україні, бувають двох типів - системи, розроблені ще за радянських часів у СРСР та країнах соцтабору, та західні, серед яких є і старі, і нові.

За даними Wall Street Journal, Велика Британія по всьому світу розшукує радянську зброю через представників міноборони та своїх військових аташе. Як сказав британський міністр оборони Бен Воллес, часто з'ясовується, що в тих самих країнах таку саму зброю шукають і російські представники. Радянська чи російська зброя є в арміях 23 країн.

Постачання старих радянських озброєнь - міра вимушена, це допоможе українцям вистояти, поки вони освоюватимуть нову техніку.

Радянська зброя, яку постачають в Україну, за своїми характеристиками часто гірша, ніж аналогічні системи, що стоять на озброєнні російської армії.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Тепер це війна радше артилерії, ніж "Джавелінів"

Але такі танки, бронемашини, великі та малі зенітно-ракетні комплекси не потребують довгого навчання персоналу та розрахунків - вони добре знайомі українським військовим.

Другий тип поставок - західна зброя. Вона теж буває застарілою або новою, але, в будь-якому разі, якщо, звичайно, це не просто автомобілі, то обслуговувати, керувати та воювати нею потрібно вчитися.

Багато західних озброєнь перевершують російські за дальністю, точності та загальною ефективністю.

Війна гаубиць та ракет

Після відступу російських військ з-під Києва, Чернігова та Сум характер війни змінився. Тепер російська армія більше не намагається просуватися вперед без щільної артилерійської та, по можливості, авіаційної підтримки. При цьому атаки на ключових напрямках вона намагається супроводжувати активними діями на другорядних - це ускладнює для ЗСУ перекидання резервів з інших ділянок фронту.

Автор фото, AFP Підпис до фото, США відправили в Україну 90 гаубиць М777

Але темпи наступу залишаються низькими. В окремих районах наступати не виходить зовсім, в інших місцях російським військам вдається просунутися на лічені кілометри. У Харківській області українські війська завдали ударів у відповідь, відсунувши лінію фронту від міста, місцями вони вже вийшли або майже вийшли до державного кордону.

Тепер характер війни змінився, російські війська стали діяти обачніше, побоюючись українських піхотинців, озброєних сучасною протитанковою та зенітною зброєю. Війна бронетранспортерів і "Джавелінів" перетворилася на війну танків, гаубиць та ракет. Тому в Україну почали постачати дедалі більше артилерії та боєприпасів до неї.

Що поставили в Україну

Чехія - ракетні установки RM-70 - локалізований варіант радянського БМ-21 "Град". Кілька десятків.

Польща - БМ-21 "Град", точна кількість невідома.

США - гаубиці М777. 90 одиниць.

Польща - самохідні артилерійські установки "Гвоздика". Близько двох десятків.

Естонія - гаубиці Д-30. Декілька одиниць.

Чехія - самохідні гаубиці ShKH vz. 77 DANA. 20 одиниць.

Що збираються поставити

Франція - колісні САУ Caesar. 10-12 одиниць.

Німеччина - гусеничні САУ PzH 2000. Сім одиниць.

Нідерланди - PzH 2000. П'ять одиниць.

Норвегія - гусеничні САУ M109A3GN. 20 одиниць.

Австралія - гаубиці М777. Шість одиниць.

Канада - М777. Чотири одиниці.

Україна також розраховує на те, що США поставлять їй свої далекобійні ракетні установки M142 HIMARS, які можуть стріляти на відстань до 300 кілометрів та M270 MLRS - з дальністю до 80 кілометрів.

5 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав у своєму телеграм-каналі, що ці РСЗВ, які мають велику дальність, потрібні ЗСУ для боротьби з пусками крилатих ракет. Однак поки що про такі постачання відкрито не говорять, чи потраплять вони в Україну - невідомо.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Втрати зазнають обидві сторони - український Т-64 на узбіччі дороги

Тим часом в Україні вже з'явилися британські морські ракети Brimstone повітряного базування, адаптовані для пусків по наземних цілях із наземних установок. Про те, що Британія може поставити їх в Україну, сказав після візиту до Києва прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Вперше про застосування їх в Україні повідомили ще тиждень тому, але 15 травня з'явились відео пуску цих ракет із наземної установки.

Що змінять поставки артилерії?

В Україні є своя артилерія, але вона переважно ще радянського виробництва.

На озброєнні ЗСУ - пускові ракетні установки "Град", а також далекобійні "Урагани" та "Смерчі". Є також самохідки "Мста-С", "Гіацинт-С", "Акація", "Гвоздика" та важкі 203-міліметрові САУ "Піон", яких зовсім небагато. У ЗСУ ще з радянських часів залишилися на озброєнні звичайні гаубиці "Мста", "Гіацинт", Д-20 та Д-30.

Отримавши далекобійні західні артилерійські системи, українські війська зможуть завдавати ударів, перебуваючи на більшій відстані від російських військ і, перш за все, їхньої артилерії.

Проте через різницю у стандартах, для них доведеться закуповувати боєприпаси, і це окрема логістична проблема. Щоправда, у списку постачання Пентагону значаться 200 тисяч снарядів для 155-міліметрових знарядь. За словами Джона Кірбі, 120 тисяч снарядів вже перебувають в Україні.

Крім того, багато параметрів, зокрема точність чи далекобійність, залежать від боєприпасів, які передадуть Україні. Їх розробили досить багато, є спеціальні високоточні снаряди із системами наведення та корекції, наддалекі снаряди, які коштують дуже великих грошей.

В Україну привезли гаубиці M777 модифікації А2, які працюють на спеціальних снарядах. На одній з фотографій, що потрапила в соцмережі, як стверджує її автор, видно більш далекобійні та потужні снаряди M795 та M549A1.

Бронетехніка

Легке протитанкове озброєння, яке активно постачали перед початком війни і на першому її етапі, допомогло групам українських солдатів боротися з погано захищеними і розтягнутими колонами російських військ.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Джавеліни" допомогли українцям на початку війни, але потім знадобилася артилерія

В інтернеті з'явилося багато фото та відеозаписів зі спаленою технікою, що створило образ гранатомета як досконалого засобу боротьби із танками. Танки були радше мішенню для "Джавеліна", NLAW, "Стугни" та інших протитанкових ракетних комплексів, ніж універсальним і високоефективним засобом ведення бойових дій.

Однак багато в чому цей образ створили саме такі публікації. Як зазначають експерти, безліч танків та інших бронемашин вражали не лише переносні гранатомети та ПТУР, а й артилерія, і після відступу від Києва, коли Росія зосередилася на наступі на Донбасі, саме артилерійські системи стали якщо не основним, то ще масовішим засобом боротьби з танками та іншою бронетехнікою.

По-перше, російські війська змінили тактику, тепер вони намагаються вести загальновійськовий бій, де танки наступають за допомогою піхоти, легкої бронетехніки та артилерії. При грамотному використанні танк стає основою бойової групи, посилюючи її, а піхота, своєю чергою, захищає його від гранатометників.

Українські танки також беруть активну участь в обороні і також зазнають втрат, які, щоправда, в умовах війни важко оцінити. Українська армія потребує поповнення танкового парку і вже отримала кілька сотень машин з-за кордону.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, M113 - "робоча конячка" американської армії з часів В'єтнаму, але послужити він встиг навіть в Іраку

Легка бронетехніка ще більш уразлива для вогню, причому радянські бойові машини піхоти, бронетранспортери та машини десанту якраз відрізняються тим, що вони були полегшені за рахунок зменшення захисту.

Обидві сторони втрачають багато легкої бронетехніки і потребують поповнення парку. Однак Росія має більший запас такої техніки, ніж Україна, і тому ЗСУ потрібні будь-які бронетранспортери та БМП.

Яку бронетехніку вже поставили чи готуються передати Україні

Польща - танки Т-72М1. 240 одиниць.

Чехія - танки Т-72М1. Точна кількість невідома.

США - гусеничні бронетранспортери М113. 200 одиниць.

Данія - M113. 50 одиниць.

Польща - БМП-1. Десятки одиниць.

Чехія - 50 Pbv 501A (БМП-1). 56 одиниць.

Австралія - бронемашини Bushmaster. 20 одиниць.

США - бронемашини M1114 HMMWV Humvee. Близько 100 одиниць.

Велика Британія - патрульні бронемашини Mastiff, Wolfhound та Husky. 80 одиниць.

Канада - бронемашини Roshel Senator. Вісім одиниць.

Іспанія - бронемашини URO VAMTAC. Точна кількість невідома.

Велика Британія - гусеничні бронетранспортери FV103 Spartan. 35 одиниць.

Данія - колісні бронетранспортери Piranha III. 25 одиниць.

Що можуть поставити, але поки що не домовилися

Німеччина - танки Leopard-1A5. 88 одиниць.

Німеччина - БМП Marder. 100 одиниць.

Що змінить постачання бронетехніки?

В Україну постачають фактично лише одну модель танка - радянський Т-72М1. Вони надходять з двох країн і трохи відрізняються за складом обладнання, але загалом, як розповів ВВС український військовий експерт, фахівець з бронетехніки Андрій Тарасенко, добре знайомі українським танкістам.

Недолік цих танків - відсутність блоків динамічного захисту (ДЗ), і тепер, розповів експерт, їх треба дооснащувати. Виробництво цього захисту в Україні було налагоджено ще до війни. Щоправда, зробити таку велику партію комплектів для модернізації за короткий час буде складно, визнав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німецька БМП Marder може в майбутньому приїхати в Україну

Серед більш легкої техніки переважають американські М113 та Humvee, що спрощує обслуговування та постачання запчастин. Але крім них, кілька країн поставили і готуються передати ЗСУ невеликі партії найрізноманітніших бронемашин. Їх обслуговування та ремонт - значно складніше завдання з погляду логістики.

Проте, на думку Андрія Тарасенка, "витрати техніки в умовах бойових дій такі, що будь-яка машина, що може зберегти життя людей, екіпажу, - актуальна і потрібна".

Крім того, Україні потрібно підготувати велику кількість екіпажів, як для іноземних, так і для старих радянських машин.

"Навіть ті танки, що є, без належного навчання, тренажерних комплексів, навчального парку, методичних матеріалів не використовуються навіть на 60-70% свого потенціалу", - сказав експерт. "За дослідженнями ще 1989 року, підвищення рівня підготовки екіпажів на 25% еквівалентне збільшенню парку бойових машин, танків на 60%", - додав він.

За словами Андрія Тарасенка, американська система навчання перевершує радянську, оскільки там є сучасніші тренажери. Україна також має найсучасніші тренажерні комплекси. Однак навчання танкістів триває щонайменше кілька тижнів.

Дрони

Безпілотники в останні роки стали чи не головним символом сучасного воєнного конфлікту.

Але, як і у випадку з протитанковими комплексами, оцінка їх ефективності опинилася під сильним впливом медіа та блогосфери - відео, зняті камерами дронів, що знищують військову техніку під час війни у Нагірному Карабаху чи Україні, дуже популярні у соцмережах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Турецький дрон "Байрактар" може завдавати ударів та вести розвідку

За оцінками фахівців, насправді цінність дронів на полі бою в іншому. Вони дійсно можуть завдавати ударів, і іноді роблять це успішно. Але ще більше вони корисні для коригування та цілевказівки іншим, потужнішим ударним засобам.

Турецький безпілотник TБ2, відомий як "Байрактар", став справжньою зіркою соцмереж. Туреччина застосовувала їх у Сирії під час операції "Весняний щит" у лютому 2020 року, а раніше в Лівії, де цей безпілотник діяв проти армії Хафтара. Їх широко застосовували в Карабаху та зараз в Україні.

Насправді оцінити ефективність "Байрактарів" або дронів-камікадзе, які вже надходять до української армії, складно - до соцмережі потрапляють лише відеозаписи успішних ударних вильотів, та й наслідки таких ударів оцінити не завжди можливо.

Але "Байрактар" - це не стільки ударний дрон, який може вести розвідку, скільки безпілотний розвідник, який може завдати ударів. І тому його цінність радше в тому, що він може вести спостереження, розвідку та наводити на цілі.

На початку травня українські безпілотники спільно з авіацією завдали ударів по чорноморському острову Зміїний. При цьому "Байрактари" не лише атакували наземні та морські цілі, але й вели розвідку та спостереження за російськими силами на острові та в акваторії навколо нього.

Які дрони постачають в Україну

США - баражуючий боєприпас Phoenix Ghost. 121 одиниця.

США - баражуючий боєприпас Switchblade. 700 одиниць.

США - тактичний безпілотний розвідник RQ-20 Puma. Кількість невідома.

Туреччина - розвідувально-ударний безпілотник TB2 Bayraktar. Кількість невідома, поставки продовжуються.

Данія - розвідувальний дрон Heidrun. 25 одиниць.

Що змінить постачання дронів?

У списку поставок із США найбільше баражуючих боєприпасів, або дронів-камікадзе, як їх ще називають.

На відміну від розвідників, це одноразова зброя, фактично це тактичні крилаті ракети, здатні довго перебувати у повітрі. Вони збільшать можливості українських частин, але не замінять безпілотних розвідників.

Українці широко використовують можливості не лише великих безпілотників "Байрактар". Часто розвідку та коригування артилерійського вогню ведуть невеликі коптери, які здатні зависати на одному місці та передавати картинку оператору в режимі реального часу.

Дрони не можуть замінити авіацію, ударні можливості якої значно більші. "Байрактар" - не найкраща заміна штурмовику чи бомбардувальнику. Але БПЛА має свої переваги. Дрони здатні злітати з менших злітно-посадкових смуг, деякі взагалі можна запускати у польових умовах.

А оскільки українські військові роблять ставку на точність ударів, а не на масоване застосування артилерії, і оскільки в українській армії краще налагоджена координація роботи різних частин, то й роль безпілотників для ЗСУ не можна недооцінювати.

Контроль та розвідка

Ще однією системою, яка допомагає вести контрбатарейну боротьбу, тобто вражати позиції артилерії, є артилерійські радари. Оскільки артилерія зазвичай діє із закритих позицій у тилу, відстежити місцеперебування батареї досить важко.

Контрбатарейний радар визначає позицію батареї, відстежуючи траєкторію польоту снаряда. Це допомагає швидко відкрити вогонь по ній, доки зброя не знялася з позиції. Такі радари особливо корисні для боротьби із самохідними артилерійськими установками, що можуть швидко змінювати позиції. Росія також має контрбатарейні радари "Зоопарк-1".

Які радари поставили чи готуються поставити в Україну

США. Контрбатарейні радари для відстеження мінометів. Чотири одиниці.

США. Контрбатарейні радари. 17 одиниць.

Нідерланди. Контрбатарейні радари AN/TPQ-36. П'ять одиниць.

Нідерланди. Наземний тактичний радар Thales Squire Ground Surveillance Radar. Дві одиниці.

США. Радар ППО AN/MPQ-64 Sentinel.

Крім цього, в пресу потрапляли повідомлення про постачання інших контрбатарейних радарів з Великої Британії та США.

Що змінять контрбатарейні радари?

Такі системи, працюючи у тісному зв'язку з безпілотними розвідниками, ще більше підсилить українську артилерію.

Радар дозволяє не лише точно встановити розташування батареї супротивника, але й робить це швидко.

Артилерія, особливо самохідна, може швидко змінювати позиції, щоб уникнути удару у відповідь, і швидкість реакції на обстріл грає дуже важливу роль.

Нарешті, ще одна позиція у списку, також вкрай важлива в тактиці завдання точкових ударів, якої намагаються дотримуватися українські війська, це надання розвідувальної інформації. Одна з позицій у списку - комерційні супутникові знімки, що допомагають контролювати обстановку в тилу супротивника.

Що ще поставили чи поставлять в Україну іноземні держави

США - гелікоптери Мі-17В5. 16 одиниць.

США - портативні зенітні ракетні комплекси Stinger. 1400 одиниць.

США - різні протитанкові комплекси (без урахування Javelin). 14 тисяч.

США - ПТРК Javelin. 5500 одиниць.

США - безекіпажні катери берегової охорони. Кількість невідома.

Словаччина - зенітно-ракетний комплекс С-300ПМУ. Одна батарея.

Британія - зенітно-ракетний комплекс Stormer HVM. Кількість невідома.

Британія - зенітно-ракетний комплекс Starstreak. Кількість невідома.

Німеччина - зенітні установки Gepard. 50 одиниць.