"Останній наступ Росії?" Західні експерти кажуть, що армія РФ програє в Україні

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські військові супроводжують автобуси з українськими військовими, які вийшли з "Азовсталі"

Після кількох тижнів "масштабного наступу на Донбасі" армія РФ не змогла досягти значних успіхів і зуміла взяти лише місто Попасна на Луганщині, при цьому його практично повністю зруйнувавши.

Російські чиновники кажуть, що їхня "спеціальна операція" йде за планом, проте одразу кілька західних експертів дійшли висновку, що кампанія Кремля в Україні може закінчитися воєнною поразкою.

Голова польського аналітичного центру Rochan Конрад Музика сказав агентству Reuters, що російська армія втрачає на Донбасі занадто багато військовослужбовців та техніки, які їй усе важче поповнювати.

"З теперішнім станом справ (Росію чекає) або поразка, або мобілізація. Не думаю, що є проміжні варіанти", - вважає Музика.

Перед 9 травня деякі експерти припускали, що президент Росії Володимир Путін може скористатися Днем перемоги, щоб оголосити війну Україні та (або) провести загальну мобілізацію, яка б дозволила залучити до армії значне поповнення.

Однак цього не сталося, а російська влада, за даними журналістів, зокрема російської служби BBC, почала проводити часткову "приховану мобілізацію", намагаючись призвати до армії резервістів.

В інтерв'ю Reuters директор російських досліджень інституту CNA в Арлінгтоні Майкл Кофман оцінив шанси Росії захопити всю територію Донбасу так: "Я маю дуже великі сумніви щодо їхніх перспектив".

"Російські сили дуже ослаблені, а їхній моральний дух, ймовірно, значною мірою підірваний. Офіцери не горять бажанням продовжувати спроби наступати, а російське політичне керівництво в цілому, судячи з усього, бариться навіть у момент, коли з'явилася перспектива його стратегічної поразки", - вважає Кофман.

Що відбувається на фронті

В останньому звіті авторитетного американського Інституту вивчення війни (ISW) сказано, що Росія намагається створити видимість військового успіху за рахунок заяв про повне взяття Маріуполя (на тлі здачі в полон останніх захисників "Азовсталі"), а також підготувати наступ на Сєвєродонецьк.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові наступають під Харковом

Оцінюючи подробиці російського наступу в Луганській області, американські експерти пишуть, що армія РФ має намір взяти під контроль дороги, що ведуть до Лисичанська та Бахмута, і досягає лише незначних успіхів.

З посиланням на дані українського генерального штабу ISW пише, що армія РФ намагається поповнювати підрозділи та накопичувати резерви для подальшого наступу на Слов'янськ у Донецькій області.

За оцінкою експертів інституту, 17 травня російські війська здійснили кілька невдалих спроб просунутися до міста. При цьому вдалося досягти обмеженого прогресу в районі Лимана.

Усе це відбувається на тлі контрнаступу збройних сил України в Харківській області, де армію РФ продовжують витісняти до державного кордону.

За даними голови Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова, росіяни намагаються протидіяти українському контрнаступу у напрямку міста Вовчанськ - важливого транспортного вузла приблизно за 90 км від Харкова.

При цьому, за даними ISW, ЗСУ продовжують загрожувати російським маршрутам постачання на шляху до Ізюма з Вовчанська. За даними Пентагону, Росія, ймовірно, продовжує утримувати позиції поблизу Харкова, зокрема, населені пункти вздовж автомобільної дороги до Білгорода.

Експерти американського Інституту війни прогнозують, що російські війська завершать відступ від Харкова, однак спробують утримати Вовчанськ, щоб захистити лінії постачання свого угруповання, що діє на Донбасі та під Ізюмом.

"Неясно, чи зможуть вони цього досягти", - пише ISW. "Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ принаймні з півдня, можливо зосередившись на тому, щоб перерізати останню автомобільну дорогу, що сполучає Сєвєродонецьк-Лисичанськ із рештою території України", - вважають у ISW.

"Бій буде важким і довгим"

На думку Музики, Росія була змушена перенаправити свої зусилля на схід після того, як їй не вдалося досягти успіхів у початковому напрямку.

"Їм не вдалося просунутися від Ізюма, тому вони пішли на Сєвєродонецьк і Лиман, можливо з метою спробувати оточити українські війська біля (цих міст). Чи станеться це насправді - зовсім інше питання", - сказав Reuters голова польського аналітичного центру Rochan.

Автор фото, Reuters

Експерти не вважають, що Україні вдасться повторити на Донбасі свій відносно швидкий наступ у Харківській області: під Луганськом та Донецьком російських військ значно більше.

"Бій буде важким. І він буде не тільки важким, а й довгим, - припускає Кофман в інтерв'ю Reuters. - Російські війська не змогли досягти успіху в наступі, але у той же час вони відразу не біжать і не здаються".

Важливу роль для можливих успіхів української армії можуть відіграти важке озброєння, яке Київ останнім часом почав активно отримувати від союзників. Зокрема, у Києві особливо чекають далекобійну та високоточну артилерію, таку як американські гаубиці M777.

Нещодавно ми докладно розповідали, як іноземна зброя може змінити хід війни в Україні.

"Українці починають брати гору над росіянами за дальністю стрілянини, - вважає Музика. - Це означає, що вони можуть діяти без загрози контрбатарейного вогню з російського боку". "Росіяни все ще мають загальну артилерійську перевагу з точки зору кількості, але я не впевнений, що те саме можна сказати про якість, - додає експерт. - Це артилерійська війна".

Автор фото, USA

Стратегія "корозії"

Авторитетний військовий експерт, австралійський генерал у відставці Мік Раян у своєму твіттері оцінив принципи, за якими діє українська армія і які, на його думку, дозволяють їй успішно відбивати натиск противника, який перевершує за чисельністю.

Раян описує стратегію України як принцип "корозії", або "роз'їдання", згідно з яким Київ постійно б'є по найслабших місцях Москви і ефективно використовує власні сили, щоб уповільнити ворога.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російське керівництво запевняє, що події в Україні "йдуть за планом"

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За його словами, українські війська зосередили свої атаки на найслабших сторонах будь-якої армії: комунікаціях, логістиці, тилах, шляхах постачання, артилерії та командних пунктах.

"Під час битви за Київ Україна змогла зупинити Росію, оскільки проникла в її тили та частково знищила логістичну підтримку. Вони зуміли зруйнувати північний похід Росії зсередини та змусити її залишити країну", - вважає Раян.

Подібну стратегію Київ застосовує і під час кампанії на сході, завдаючи постійних атак на російську логістику - хоча Москва цього разу діє набагато обережніше.

При цьому "російська мораль роз'їдається через поразки на полі бою, проблеми із постачанням та відступи під тиском України з-під Києва та Харкова", - вважає Раян. Моральному наступу сприяє й успішна українська кампанія у соцмережах, яка демонструє поразки Росії.

Нещодавня переправа через Сіверський Донець, що стала кошмаром для російських військ, показала, що командування Путіна почало погано справлятися з оцінкою ризиків військових операцій.

"Так виглядає війна XXI століття. Українці показали себе майстрами. Кожна країна середнього розміру з обмеженими ресурсами може багато чого в них навчитися", - пише Мік Раян.

"Все йде за планом"

Попри відсутність явних військових успіхів, представники російського керівництва наполягають на тому, що армія РФ виконує поставлені перед нею завдання, а міністерство оборони щодня заявляє про знищення численних українських військових цілей.

"Зовсім нещодавно президент говорив про те, що все йде за планом, - сказав у вівторок прессекретар Путіна Дмитро Пєсков (цитата з "РИА Новости"). - Все йде за планом. Досить ефективно. Ви бачите успіхи наших військових, ви бачите героїзм, який виявляють наші воїни, тому жодних сумнівів у тому, що всі поставлені цілі будуть досягнуті, немає".

Щодо перспектив усієї військової кампанії Росії в Україні, то Кофман припускає, що Кремль готує відправку поповнень, але організувати її буде непросто.

"Цілком очевидно, що вони спробують якимось чином закликати людей з попереднім досвідом військової служби, - каже директор російських досліджень інституту CNA в Арлінгтоні. - Але поки що бачу, Путін просто тягне гуму, поки ситуація в російській армії стає все гірше.

"Поки що все це виглядає як останній наступ російської армії", - робить висновок експерт.

"Час абсолютно точно працює проти росіян, - сказав Reuters представник британського дослідницького центру RUSI (Royal United Services Institute) Ніл Мелвін. - У них закінчується техніка. Насамперед у них закінчуються сучасні ракети. А українці стають сильнішими з кожним днем".