Зеленський хоче продовжити воєнний стан і мобілізацію. Що це значить

1 година тому

Автор фото, офіс президента

Україна планує жити в умовах воєнного стану щонайменше до кінця літа. Принаймні, такий указ вже підписав президент Володимир Зеленський. Рішення ще має затвердити Верховна Рада.

Лідер держави 18 травня вніс на розгляд парламенту відразу декілька документів. В них йде мова про затвердження указів президента від 17 травня.

Перший стосується продовження воєнного стану, термін якого закінчується 25 травня, ще на 90 діб. Другий указ пропонує продовжити з 25 травня загальну мобілізацію в усіх українських регіонах.

Для того, щоб ці рішення набули сили, їх має підтримати не менше половини депутатів Ради. Найближче засідання парламенту - у четвер, 19 травня.

Воєнний стан - до Дня незалежності

Воєнний стан почав діяти в Україні з 24 лютого, в день вторгнення російських військ. Тоді Зеленський видав відповідний указ терміном дії на 30 діб, тобто до 25 березня. З 26 березня він знов був продовжений на місяць, а потім - ще на 30 діб.

Тепер президент вирішив ввести воєнний стан відразу на 90 діб, а не продовжувати його кожен місяць.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Воєнний стан передбачає обмеження прав і свобод громадян

В указах Зеленського йде мова, що на період воєнного стану можуть обмежуватися права і свободи українців, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції.

Тобто обмежується конституційні права на недоторканність житла, телефонного спілкування, невтручання в особисте життя. Забороняються референдуми і зібрання та мітинги.

Обмежується право на страйк і право на підприємницьку діяльність, а також на освіту.

В умовах воєнного стану діють ради оборони, цивільна влада підпорядковується військовому командуванню.

Також в таких умовах Україна публічно відходить від частини своїх міжнародних зобов'язань.

Мобілізацію також продовжать

Загальна мобілізація була оголошена в Україні також в перший день війни, 24 лютого, але відразу на 90 діб.

Вона діє на території всіх областей і міста Києва. Призову підлягають військовозобов'язані і резервісти. Його обсяги і черговість визначає генеральний штаб ЗСУ,

Кабінет міністрів фінансує заходи, а Служба безпеки перевіряє призовників перед відправкою у війська.

Місцеві органи влади, а також центри комплектування і підприємства мають забезпечити своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу. Вони також відповідають за тимчасове надання будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і послуг військовим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр оборони Резніков натякає на українську армію чисельністю в 1 млн. Це в 3 рази більше, ніж є зараз.

Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що держава ставить за мету забезпечити українську армію усім необхідним з розрахунку на один мільйон осіб.

"Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити один мільйон людей, які долатимуть ворога", - наголосив він.

На початок війни чисельність українського війська становила близько 250 тисяч.

Резніков тоді також наголосив, що війна входить в "довготривалу фазу".