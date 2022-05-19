Хто такі військовополонені та як з ними треба поводитись

18 хвилин(и) тому

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Тяжке становище бійців, що захищали Маріуполь, стало однією з найсимволічніших історій війни в Україні.

За останніми даними, понад 1 000 українських військових, що опинилися у пастці на металургійному заводі "Азовсталь", вивезли до підконтрольних російським силам населених пунктів.

Заяви Росії про те, що з ними поводитимуться відповідно до міжнародних норм, загострило увагу на правилах поводження з бійцями, що потрапили або здалися в полон під час збройних конфліктів.

З початку вторгнення і Росія, і Україна звинувачували одне одного у жорстокому поводженні з військовополоненими. Матильда Богнер, голова місії ООН з прав людини в Україні, нещодавно заявила, що є "перевірена інформація" про те, що обидві сторони вчиняли такі правопорушення.

Чи є офіційні правила поводження з військовополоненими?

Так. Військовополонені офіційно захищені з 1929 року Третьою Женевською конвенцією.

Її принципи передбачають гуманне ставлення, обмін інформацією про них та право посадових осіб нейтральних держав відвідувати їхні табори.

Конвенція була значно розширена у 1949 році після того, як кілька країн-учасниць Другої світової війни звинуватили у порушенні її правил, тож конвенція встановлювала, наприклад, необхідність "захищати особисту гідність" військовополонених.

За даними ООН, Женевську конвенцію підписали 196 країн, серед яких є Росія і Україна.

Який захист отримують військовополонені?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські війська показово обшукують українських бійців у Маріуполі

Перелік норм - великий: від права на медичне обслуговування, харчування та житло до заборони катувань чи експлуатації праці полонених.

У договорі зазначено, що затримання - це не покарання, а інструмент запобігання подальшій участі в конфлікті. Саме тому воно передбачає захист військовополонених від "залякування, образ та суспільної цікавості".

А російську й українську владу критикують за трансляцію кадрів військовополонених, деякі з яких брали участь у пресконференціях.

Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених не можна переслідувати просто за участь у конфліктах, хоча правила дозволяють країнам притягати їх до відповідальності за воєнні злочини.

Договір також визначає, що військовополонених слід репатріювати "невідкладно" після закінчення бойових дій.

Хто підпадає під статус військовополоненого?

Це визначення не обмежується військовими. Женевська конвенція виділяє й інші категорії людей, що мають право на статус військовополонених. Це - правоохоронці та цивільні, що не беруть участі у бойових діях у лавах збройних сил.

Винятком є найманці та, за деяких обставин, шпигуни.

У випадку зі шпигунами, однак, Женевська конвенція стверджує, що із затриманими шпигунами, "необхідно поводитися гуманно", і вони не можуть бути позбавлені права на справедливий судовий розгляд.

Що таке обмін полоненими?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жорстоке поводження Японії з військовополоненими під час Другої світової війни призвело до тисяч смертей

Обмін полоненими - це угода між сторонами конфлікту щодо обміну однієї групи полонених на іншу.

Однак такі обміни відбуваються не лише під час бойових дій. У роки Холодної війни, наприклад, кілька подібних угод уклали США та Радянський Союз. Обміни також мали місце під час ізраїльсько-палестинського конфлікту.

В основі обміну лежить Женевська конвенція, однак ця практика має давню історію. Записи про такі угоди датуються ще XVIII століттям.

Є кілька підтверджених випадків обміну військовополоненими між Москвою та Києвом, однак зараз російський парламент обговорює закон, який може заборонити такі угоди.

Чи завжди країни дотримуються правил?

Ні, саме тому Женевську конвенцію довелося розширити після низки звірств під час Другої світової війни.

Приміром, Японія ганебно експлуатувала військовополонених союзників - за оцінками, десятки тисяч людей померли від голоду й хвороб.

Нещодавно стало відомо про звинувачення у жорстокому поводженні з полоненими під час югославських воєн у 1991—2001 роках. У 2009 році колишнього військового хорватсько-сербського походження засудили до 20 років ув'язнення за катування та вбивство 200 військовополонених.

США і Північний В'єтнам також звинувачували у злочинах проти полонених під час війни у В'єтнамі 1965-75 рр. Однією з відомих жертв став покійний сенатор та кандидат у президенти Джон Маккейн, який мав інвалідність через жорстоке ставлення у полоні.

17 травня Міжнародний кримінальний суд направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування ймовірних воєнних злочинів після російського вторгнення.