Історія двох мам, завдяки яким з'явилася пісня "Стефанія"

Діана Куришко, Вікторія Жуган

BBC News Україна

1 година тому

Підпис до фото, Стефанія Псюк не думала, що її ім'я колись стане піснею

Продавчиня з магазина у Калуші на своє 60-тиріччя отримала незвичний подарунок від сина - пісню зі своїм іменем.

Стефанія Псюк - мама соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка. Після перемоги пісні на Євробаченні її ім'я знає вся Європа.

Стефанія не звикла до такої уваги ЗМІ й дивується, що люди на базарі у Калуші хочуть зробити з нею селфі.

Світлана Музичук з Волині - мама Тимофія Музичука - сопілкаря з гурту Kalush Orchestra. Фольклорний мотив пісні й соло на сопілці пісні "Стефанія" з'явилася завдяки йому.

ВВС побувала в гостях у мам музикантів Kalush Orchestra ще до фіналу Євробачення. Розповідаємо їхні історії.

Стефанія Псюк

Коли у лютому 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні з піснею "Стефанія", мама соліста Олега Псюка з'явилася у кадрі під час концерту.

Це була її перша зйомка у житті й це був сюрприз для сина.

"Думала там і впаду. Я не публічна людина, до такої уваги не звикла. У тій кімнаті десь 15 камер було і я не знала, як реагувати. Для мене це був шок", - згадує Стефанія про зйомки на нацвідборі.

Саме там вона вперше повністю почула пісню "Стефанія".

"Я з інтернету дізналася, що є пісня мого імені, коли почали в коментарях питати, де знайти Стефанію, про яку співає Kalush Orchestra", - каже жінка. Перед національним відбором публікували лише уривки пісень.

"Я подумала, що то хтось переплутав ім'я його дівчини Саші й Стефанію. Потім почула інтерв'ю, як Олег говорив, що це пісня для мами. Звісно ж, плакала… Олег мій все любить сюрпризи", - говорить жінка.

Автор фото, instagram.com/kalush.official/

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Стефанія Псюк колись працювала на хімзаводі у Калуші, а зараз - у продуктовому магазині. Походить з багатодітної родини, має чотирьох братів і сестер і каже, що ніколи не думала, що їй колись присвятять пісню.

"От Олег Винник співає пісню "Ніно" - це гарне ім'я, можна в пісню вкласти. А я маю таке ім'я, що навіть у пісню не вкладеш. Але Олег ухитрився", - сміється Стефанія Псюк.

Мама соліста гурту Kalush Orchestra щиро розповідає, що спочатку реп, як музика їй не подобався.

"Коли Олег почав співати реп і ходити в таких штанах широких, для мене то був шок. Як був у сьомому класі - таке мале, худе, ще і кашляє, а штани на десять розмірів більші", - згадує Стефанія Псюк.

Зараз вона слухає всі пісні Kalush Orchestra і читає всі коментарі у соцмережах. Хоче знати, що про музику сина думають люди.

У творчості гурту їй найбільше подобаються ліричні приспіви. Серед улюблених пісень називає "Зорі", "Гори", "Не забуду". "Мені подобаються всі його пісні, бо це моя дитина… Я підтримую всі його погляди, всі починання. Завжди проводжаю зі словами з Богом", - каже жінка.

Через гастролі та концерти Олег Псюк зараз рідко приїздить додому. В основному це трапляється на свята.

Два роки він не був у Калуші на Великдень. Для його родини це велике свято, коли всі збираються разом. Стефанія Псюк готує смачні паски і торти.

Цього року на Великдень Олег приїхав. Разом з батьками ходив святити паску до церкви.

Автор фото, instagram.com/kalush.official/

"Я думаю, що цього року Пасха стала ще важливішою, ніж зазвичай. Це сімейний празник, а дуже багато людей зараз не можуть бути зі своєю сім'єю. Мені важливо було потрапити до сім'ї цього року. Мої батьки уже доволі у віці, і хочеться з ними побільше Пасок разом відпразнувати", - каже Олег Псюк під час зйомок документального фільму ВВС, присвяченого Kalush Orchestra.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Великдень вдома у родині Псюк у Калуші

"Завжди батькам хочеться, щоб діти були вдома. Але я розумію, що для нього не кращий варіант, якщо він буде сидіти вдома", - говорить Стефанія Псюк.

Після короткого візиту додому в Калуш Олег разом з гуртом поїхав до Турину.

У ніч фіналу Стефанія Псюк дуже хвилювалась. Після виступу сина і його слів про порятунок Маріуполя та Азовсталі відразу відправила йому смс зі словами: "Ти молодець!".

За її словами, він зробив те, що мав зробити.

Автор фото, РА

Світлана Музичук

Мама сопілкаря гурту Kalush Orchestra Тимофія Музичука Світлана Музичук все життя має справу з музикою і прищепила любов до неї й сину.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Світлана Музичук навчає гри на бандурі і теж гарно співає

Родина з невеликого села на Волині. 50-тирічна Світлана Музичук працює у музичній школі, навчає дітей грі на бандурі. Там навчався і її син.

"Він пішов на баян, а через деякий час на сопілочку. Я його скрізь з собою брала", - розповідає жінка.

У бабусі Тимофія Музичука Лідії був фольклорний ансамбль, а він за вищою освітою музикант-фольклорист.

Захоплення Тимофія українською фолкмузикою вплинули на мелодію "Стефанії". Так з'явився фольклорний мотив пісні й соло на сопілці.

Вдома у Музичуків зберігається скриня зі стародавнім українським одягом - близько двадцяти старовинних речей сорочки, крайки, пояси. Його збирала бабуся Тимофія Лідії, яка одягала весь фольклорний ансамбль у селі. Вона передала скриню з одягом на зберігання невістці Світлані.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Світлана Музичук і її скриня зі старовинним одягом

На Великдень вдома у Музичуків готують паски й місцевий традиційний напій - березовий сік на каві. Коли журналісти ВВС завітали до Музичуків в гості, пані Світлана хвилювалася за обох синів - Тимофія, який готувався до Євробачення, і Назара, який воює на передовій і в той день не виходив на зв'язок.

Її чоловік, Роман, тато Тимофія був на заробітках у Польщі, коли почалась війна. Він повернувся до України й пішов у тероборону.

У фіналі Євробачення мама Світлана співала разом з сином. Він - на сцені у Турині, мама - вдома перед телевізором, загорнувшись разом з чоловіком в українські прапори.

Вона каже, що весь час намагалась впіймати погляд сина. Їй здавалося, що він дивиться саме на неї.

"Ось зараз це він дивився на мене", - говорить Світлана Музичук у сюжеті ТСН.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так Світлана Музичук проводжала сина на "Євробачення"

Коли почули про перемогу, не могли з татом стримати радості. Стрибали, обіймалися.

"Боже, які вони молодці", - каже Світлана Музичук і плаче.

Жінка говорить, що у ніч Євробачення її серце було в Турині.