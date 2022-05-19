Історія двох мам, завдяки яким з'явилася пісня "Стефанія"
- Діана Куришко, Вікторія Жуган
- BBC News Україна
Продавчиня з магазина у Калуші на своє 60-тиріччя отримала незвичний подарунок від сина - пісню зі своїм іменем.
Стефанія Псюк - мама соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка. Після перемоги пісні на Євробаченні її ім'я знає вся Європа.
Стефанія не звикла до такої уваги ЗМІ й дивується, що люди на базарі у Калуші хочуть зробити з нею селфі.
Світлана Музичук з Волині - мама Тимофія Музичука - сопілкаря з гурту Kalush Orchestra. Фольклорний мотив пісні й соло на сопілці пісні "Стефанія" з'явилася завдяки йому.
ВВС побувала в гостях у мам музикантів Kalush Orchestra ще до фіналу Євробачення. Розповідаємо їхні історії.
Стефанія Псюк
Коли у лютому 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні з піснею "Стефанія", мама соліста Олега Псюка з'явилася у кадрі під час концерту.
Це була її перша зйомка у житті й це був сюрприз для сина.
"Думала там і впаду. Я не публічна людина, до такої уваги не звикла. У тій кімнаті десь 15 камер було і я не знала, як реагувати. Для мене це був шок", - згадує Стефанія про зйомки на нацвідборі.
Саме там вона вперше повністю почула пісню "Стефанія".
"Я з інтернету дізналася, що є пісня мого імені, коли почали в коментарях питати, де знайти Стефанію, про яку співає Kalush Orchestra", - каже жінка. Перед національним відбором публікували лише уривки пісень.
"Я подумала, що то хтось переплутав ім'я його дівчини Саші й Стефанію. Потім почула інтерв'ю, як Олег говорив, що це пісня для мами. Звісно ж, плакала… Олег мій все любить сюрпризи", - говорить жінка.
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Кінець подкаст
Стефанія Псюк колись працювала на хімзаводі у Калуші, а зараз - у продуктовому магазині. Походить з багатодітної родини, має чотирьох братів і сестер і каже, що ніколи не думала, що їй колись присвятять пісню.
"От Олег Винник співає пісню "Ніно" - це гарне ім'я, можна в пісню вкласти. А я маю таке ім'я, що навіть у пісню не вкладеш. Але Олег ухитрився", - сміється Стефанія Псюк.
Мама соліста гурту Kalush Orchestra щиро розповідає, що спочатку реп, як музика їй не подобався.
"Коли Олег почав співати реп і ходити в таких штанах широких, для мене то був шок. Як був у сьомому класі - таке мале, худе, ще і кашляє, а штани на десять розмірів більші", - згадує Стефанія Псюк.
Зараз вона слухає всі пісні Kalush Orchestra і читає всі коментарі у соцмережах. Хоче знати, що про музику сина думають люди.
У творчості гурту їй найбільше подобаються ліричні приспіви. Серед улюблених пісень називає "Зорі", "Гори", "Не забуду". "Мені подобаються всі його пісні, бо це моя дитина… Я підтримую всі його погляди, всі починання. Завжди проводжаю зі словами з Богом", - каже жінка.
Через гастролі та концерти Олег Псюк зараз рідко приїздить додому. В основному це трапляється на свята.
Два роки він не був у Калуші на Великдень. Для його родини це велике свято, коли всі збираються разом. Стефанія Псюк готує смачні паски і торти.
Цього року на Великдень Олег приїхав. Разом з батьками ходив святити паску до церкви.
"Я думаю, що цього року Пасха стала ще важливішою, ніж зазвичай. Це сімейний празник, а дуже багато людей зараз не можуть бути зі своєю сім'єю. Мені важливо було потрапити до сім'ї цього року. Мої батьки уже доволі у віці, і хочеться з ними побільше Пасок разом відпразнувати", - каже Олег Псюк під час зйомок документального фільму ВВС, присвяченого Kalush Orchestra.
"Завжди батькам хочеться, щоб діти були вдома. Але я розумію, що для нього не кращий варіант, якщо він буде сидіти вдома", - говорить Стефанія Псюк.
Після короткого візиту додому в Калуш Олег разом з гуртом поїхав до Турину.
У ніч фіналу Стефанія Псюк дуже хвилювалась. Після виступу сина і його слів про порятунок Маріуполя та Азовсталі відразу відправила йому смс зі словами: "Ти молодець!".
За її словами, він зробив те, що мав зробити.
Світлана Музичук
Мама сопілкаря гурту Kalush Orchestra Тимофія Музичука Світлана Музичук все життя має справу з музикою і прищепила любов до неї й сину.
Родина з невеликого села на Волині. 50-тирічна Світлана Музичук працює у музичній школі, навчає дітей грі на бандурі. Там навчався і її син.
"Він пішов на баян, а через деякий час на сопілочку. Я його скрізь з собою брала", - розповідає жінка.
У бабусі Тимофія Музичука Лідії був фольклорний ансамбль, а він за вищою освітою музикант-фольклорист.
Захоплення Тимофія українською фолкмузикою вплинули на мелодію "Стефанії". Так з'явився фольклорний мотив пісні й соло на сопілці.
Вдома у Музичуків зберігається скриня зі стародавнім українським одягом - близько двадцяти старовинних речей сорочки, крайки, пояси. Його збирала бабуся Тимофія Лідії, яка одягала весь фольклорний ансамбль у селі. Вона передала скриню з одягом на зберігання невістці Світлані.
На Великдень вдома у Музичуків готують паски й місцевий традиційний напій - березовий сік на каві. Коли журналісти ВВС завітали до Музичуків в гості, пані Світлана хвилювалася за обох синів - Тимофія, який готувався до Євробачення, і Назара, який воює на передовій і в той день не виходив на зв'язок.
Її чоловік, Роман, тато Тимофія був на заробітках у Польщі, коли почалась війна. Він повернувся до України й пішов у тероборону.
У фіналі Євробачення мама Світлана співала разом з сином. Він - на сцені у Турині, мама - вдома перед телевізором, загорнувшись разом з чоловіком в українські прапори.
Вона каже, що весь час намагалась впіймати погляд сина. Їй здавалося, що він дивиться саме на неї.
"Ось зараз це він дивився на мене", - говорить Світлана Музичук у сюжеті ТСН.
Коли почули про перемогу, не могли з татом стримати радості. Стрибали, обіймалися.
"Боже, які вони молодці", - каже Світлана Музичук і плаче.
Жінка говорить, що у ніч Євробачення її серце було в Турині.