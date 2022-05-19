"Невідомий наказав мені його вбити". Що відомо про перший суд над російським військовим

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Вадим Шишимарін розкаюється у вбивстві і каже, що не хотів цього

Російський військовослужбовець Кантеміровської танкової дивізії Вадим Шишимарін сумно дивиться через скло своєї клітки для обвинувачених. Йому 21 рік, але виглядає він значно молодше.

Сержанта збройних сил РФ взяли в полон ще два місяці тому в Сумській області. Шишимарін в танковій колоні вдерся 24 лютого в Україну, декілька разів попав під обстріл, загубився і врешті-решт здався в полон.

Але перед цим він встиг вбити пострілом в голову 62-річного українця Олександра Шеліпова в селі Чупахівка Сумської області.

Саме за цей злочин його і судять в заповненому журналістами залі суду в Києві.

"Була стресова ситуація"

Шишимарін перебуває під вартою. Перше засідання в його справі Солом'янський районний суд Києва провів лише 13 травня, а вже 19-го - закінчив процес. Виступ захисту в дебатах і останнє слово обвинуваченого заплановане на 20 травня. Теоретично, в цей же день може бути винесений і вирок у справі.

Вадим Шишимарін визнає свою провину. В суді розмовляє тихо і спокійно, відповідає на всі питання суддів, прокурорів та потерпілої.

В промові російського військового події виглядали так: зранку 24 лютого вони отримали наказ слідувати за своєю колоною і заїхали в Україну. Через пару днів, 28 лютого, колону розбили в Сумській області і військові почали окремими підрозділами намагатись виходити в пункт постійної дислокації.

Підпис до фото, Конвой виводить російського військового з суду.

Шишимарін і ще четверо військових забрали автомобіль у цивільного і спробували поїхати в бік кордону. В цей час мешканець села Чупахівка Олександр Шеліпов виїхав на велосипеді на околицю населеного пункту, щоб подивитись на воронку від вибуху бомби. Згодом його дружина в суді скаже, що намагалась відмовити свого чоловіка від цього задуму.

Коли чоловік з велосипедом проходив повз машину з російськими військовими, йому зателефонував друг.

Як пригадує Шишимарін, невідомий військовослужбовець не з його підрозділу, що був з ним в автомобілі, надав наказ розстріляти цивільного з телефоном, бо той начебто передає їх координати українським збройним силам.

"Невідомий почав кричати, щоб я стріляв, тому що я наражаю їх на небезпеку", - сказав підсудний.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 21-річний Вадим Шишимарін в суді. Він визнав свою провину

Сержант виконав наказ невідомого і випустив чергу з автомата в голову Шеліпова.

Як звали цього "невідомого", яке його звання і підрозділ, Шишимарін не знає (прокуратура каже, що прізвище цього росіянина Куфаков). "Була стресова ситуація", - пояснює він і додає, що цей офіцер, який віддав наказ, згодом загинув.

Після вбивства цивільного росіяни повільно поїхали далі, але втрапили в засідку. Їх машину розстріляли з рушниць місцеві тероборонівці. Шишимарін з іншими російськими військовими заховалися на фермі і наступного ранку здалися українцям.

"Я знаю, що ви мене не пробачите"

Шишимарін каже, що щиро розкаюється в скоєному вбивстві. Але чому виконав злочинний наказ, отриманий від невідомої йому особи, пояснити не може.

Він запевняє, що не хотів воювати. "Я вважав за потрібне здатись і залишитись живим", - пояснює.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росіянин Шишимарін просить вибачення у дружини вбитого ним українця

В суді відбувся діалог між обвинуваченим і потерпілою Катериною Шеліповою - вдовою загиблого. Перед цим вона зі сльозами на очах розказала присутнім, як кохала свого чоловіка і якою він був людиною.

"Втрата мого чоловіка - це для мене все. Він для мене був усе, він був мій захисник, я за ним прожила як за кам'яною стіною", - плачучи сказала жінка.

Вона спитала Шишимаріна, що він відчував, коли вбив її чоловіка. "Страх", - відповів росіянин.

"Я знаю, що ви не зможете мене пробачити, але я прошу у вас вибачення", - заявив він.

Можливий обмін?

Катерина Шеліпова в ході процесу несподівано висловила свої міркування щодо подальшої долі російського військового.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Катерина Шеліпова не проти обміну вбивці її чоловіка

Вона заявила, що хоче для нього довічного ув'язнення, але і не проти його обміну. Слід зазначити, що питання обміну ніхто з присутніх не підіймав - ні сторона обвинувачення, ні сторона захисту.

"Якщо його поміняють на наших маріупольських захисників з "Азовсталі", я не буду проти. Я буду тільки за", - наголосила Катерина Шеліпова.

Наразі на підконтрольній росіянам території перебуває близько 1700 українських військових, що тримали оборону на заводі "Азовсталь" в оточеному Маріуполі.

Сам Шишимарін нічого не сказав про своє ставлення до можливого обміну. Він тільки зазначив, що до війни не сильно цікавився Україною, але коли зі своїм підрозділом в'їхав на територію Сумщини, зрозумів, що вони вторглись в іншу країну.

Підпис до фото, Прокурор Андрій Синюк в суді. На задньому плані в скляній клітці Вадим Шишимарін.

Державне обвинувачення запросило для Шишимаріна найвищу міру покарання - довічне ув'язнення. Йому пред'явлена ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу - "порушення законів і звичаїв війни".

"Наскільки щиро кається Шишимарін — це на розсуд суду. Його вина доведена і без його каяття", - наголосив прокурор Андрій Синюк.