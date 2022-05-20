Лазерна зброя РФ. Чи може вона змінити хід війни

Том Спендер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український солдат демонструє зброю для протидії безпілотникам

Російська Федерація заявила про початок використання проти України систем лазерної зброї. США кажуть, що не бачили жодних доказів цього, а Україна висміяла цю заяву, назвавши її пропагандою. Що таке лазерна зброя і наскільки вона може бути ефективною у конфлікті?

Юрій Борисов, віцепрем'єр РФ, що відповідає за військовий розвиток, повідомив російському телебаченню, що в Україні розгорнули прототип лазера під назвою "Задира", який за п'ять секунд спалив український безпілотник на відстані 5 км.

"Задира" є доповненням до попередньої лазерної системи "Пересвіт" (названої на честь середньовічного православного ченця-воїна), яка здатна засліплювати розвідувальні супутники противника на орбітах, не даючи їм збирати інформацію.

"Якщо "Пересвіт" засліплює, то лазерна зброя нового покоління призводить до фізичного знищення - теплового руйнування, вони згоряють", - сказав Борисов.

Однак представник міністерства оборони США заявив, що не бачив "нічого, що підтверджує заяви про застосування лазерів" в Україні.

А президент України Володимир Зеленський взагалі висміяв заяву Росії, порівнявши її з так званою "чудо-зброєю", яку нацистська Німеччина нібито розробляла під час Другої світової війни.

"Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито настільки потужною, що забезпечить переломний етап у війні", — сказав він у своєму відеозверненні.

"І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабного вторгнення Росія намагається знайти своє "вундерваффе". Нібито лазерне. Це все точно свідчить про повний провал їхніх планів на нашу країну".

На що здатна лазерна зброя

Про російську "Задиру" майже нічого не відомо. 2017 року російські ЗМІ писали, що державна ядерна корпорація "Росатом" допомогла розробити її в рамках програми створення зброї, заснованої на нових фізичних принципах.

Однак є принаймні одна країна, яка дійсно розробила лазерну зброю. Минулого місяця Ізраїль оприлюднив відео, на якому видно, як лазерна система збиває ракети та безпілотники.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навіть позначив ціну кожного удару - 3,50 долара США. "Це може звучати як наукова фантастика, але це реальність", - сказав він.

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Однак військовий експерт з Єрусалимського інституту стратегії та безпеки (JISS) Узі Рубін вважає, що технологія лазерної зброї не може змінити баланс сил на полі бою в Україні.

"Зеленський має рацію - це не чудо-зброя, - сказав він ВВС. - Їм знадобилося кілька секунд, щоб збити БПЛА. Однак є значно кращі способи зробити це. "Стінгер" або будь-яка зенітна ракета були б дешевшими, швидшими та мали б більшу дальність дії".

Лазери надсилають промінь інфрачервоного світла, яке нагріває об'єкт, доки він не згорає. За словами Рубіна, потужність навіть передової лазерної зброї все ще занадто слабка, щоб суттєво впливати на розвиток конфлікту, і така зброя має низький "рівень ураження".

"Це не "Зоряні війни", де на поганих хлопців наводять лазерну гармату, швидко натискають на кнопку, і поганий хлопець вибухає. Це більше нагадує роботу звичайної мікрохвильовки. Щоб закип'ятити чашку води, знадобиться певний час. Лазер працює так само. Потрібно навести його на ціль і почекати, поки він нагріє і знищить її", - пояснює він.

За словами Рубіна, лазер може фокусуватися лише на одній цілі за раз, тоді як системи протиракетної оборони можуть вражати кілька цілей одночасно.

Крім того, лазери безсилі проти поганої погоди - вони не працюють у дощ чи сніг й не можуть проникати крізь хмари.

При цьому лазерна зброя - економічно вигідна, пояснює Рубін.

Раніше ізраїльські війська застосовували систему "Залізний купол" для захисту від зовнішніх повітряних загроз. Вона була дуже ефективною, але коштувала країні десятки тисяч доларів.

Тому міністерство оборони Ізраїлю вирішило перейти на лазерну систему перехоплення "Залізний промінь", яка не менш ефективна, але значно дешевша.

"Ракетна війна - це війна за ресурси. Виробляти ракети - дешевше, ніж захищатися від них. Тому все, що знижує витрати на оборону, - корисне, - пояснює Рубін. - Однак треба пам'ятати: лазерна зброя - дешевша, але не здатна здійснити революцію".

Але Росія може використовувати лазери, щоб засліплювати українських солдатів, заявив Washington Post генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян, хоча це порушує Додатковий протокол 1995 року до договору ООН, який забороняє використання зброї, що завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію.

Росія, США, Великобританія та інші країни є підписантами цього протоколу.

Історія "чудо-зброї"

Слова Зеленського про "чудо-зброю" - Wunderwaffen - стосуються пропаганди нацистської Німеччини.

Чим ближче Третій Рейх наближався до моменту свого краху, тим більше "покладався" на "чудо-зброю".

Міністерство пропаганди, яким керував Йозеф Геббельс, намагалося підняти бойовий дух німців і зміцнити віру в перемогу, натякаючи, що скоро вони запустять спеціальні новітні види озброєння, що змінять хід війни на їхню користь.

За словами Майкла Нойфельда зі Смітсонівського музею у Вашингтоні, коли німці почали обстрілювати Британію снарядами V-1 ("Фау-1"), нацистська пропагандистська машина заявила, що це змусить британців вийти з війни.

V-1 була першою в історії крилатою ракетою, яку застосували у реальних бойових діях. Літера V у її назві походить від слова vergeltungswaffe - "зброя відплати".

"Пропаганда запевняла: ми помстимося і змінимо ситуацію", - каже Нойфельд.

Коли ж цього не сталося, виникло розчарування, але думка про те, що ця нова зброя могла стати вирішальною, жива навіть сьогодні, додає науковець.

Однак він застеріг від надто прямої паралелі з Росією, яка нібито застосовує проти України лазерні комплекси, адже Москва постійно вихваляється, посилаючись то на ядерну, то на гіперзвукову зброю у своєму арсеналі.

"На початку війни вони думали, що розмови про цю нову зброю залякають і змусять Україну здатися. А тепер вони, можливо, перевертають ситуацію інакше і кажуть, що все одно - найкращі".