Росія каже, що полонених з Азовсталі можуть обміняти. Але не на Медведчука

27 хвилин(и) тому

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МЗС Росії вперше допустило можливість обміну полонених з "Азовсталі".

Про це у понеділок заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, повідомила російська державна агенція "РИА Новости".

Руденко допустив "можливість обговорення" з Україною обміну полонених з "Азовсталі". Він не надав жодних деталей, але це перша подібна заява високопосадовця Росії.

23 травня керівник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що всі українські полонені, які здались на "Азовсталі", утримуються на території "республіки". Про це він розповів "Інтерфаксу".

Він також пообіцяв організувати "міжнародний трибунал" щодо них на території "республіки". При цьому представник МЗС Росії сьогодні не заперечив проти проведення такого трибуналу.

Понад дві тисячі бійців з "Азовсталі" здались росіянам внаслідок перемовин.

Що каже Україна?

Президент Зеленський під час телеінтерв'ю 21 травня сказав, що їх "мають обміняти". Але подробиць перемовин з Росією із цього приводу не розповів.

"Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із тими партнерами, які брали на себе відповідальність", - підкреслив Зеленський.

Про те, що територію заводу покинули майже 2,5 тисячі людей, раніше заявили в Росії. Міністерство оборони прозвітувало Володимиру Путіну про "завершення операції" та контроль над заводом та Маріуполем.

Зеленський ще раз підтвердив, що бійці на "Азовсталі" отримали від військового командування сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Тепер, каже він, "все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний хрест, Російська Федерація, що вони (українські військові - Ред.) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну".

Проте зі слів посадовців виходить, що конкретних домовленостей про обмін ще немає.

Крім того, президент відзначив роботу українських льотчиків, які літали у заблокований росіянами Маріуполь, аби доставити бійцям ліки та продовольство.

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Вони "знали, що складно, знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених, майже неможливо", але все одно "летіли туди".

"Ми втратили багато льотчиків там", - наголосив президент Зеленський.

Обмін на Медведчука?

Водночас Кремль заявляє, що не збирається обмінювати українських військовополонених з "Азовсталі" на Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков нагадав, що, по-перше, Віктор Медведчук є українцем і не має стосунку до Росії.

По-друге, це різна категорія осіб, тому навряд можна говорити про обмін. Обмін полоненими між Росією та Україною триває постійно у тому чи іншому вигляді, додав Дмитро Пєсков.

Раніше член переговірної групи від Росії Леонід Слуцький заявив про таку можливість, але потім відмовився від своїх слів.