"Спалена земля". Російський наступ на Донбасі посилюється

Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Російські війська на сході України посилюють атаки на Сєвєродонецьк, намагаючись захопити весь Донбас.

Сєвєродонецьк, найбільше підконтрольне Україні місто в Луганській області, потрапило під інтенсивний артилерійський і ракетний обстріл з боку російських сил.

У неділю місцева влада заявила, що українські війська відбили росіян після спроби проникнути в місто з чотирьох боків.

І це відбувається на тлі заяв ООН про те, що число переміщених осіб у світі вперше перевищило 100 мільйонів. Вторгнення Росії в Україну сприяло перетину цієї похмурої позначки. За оцінками, понад 14 мільйонів людей покинули свої домівки з початку війни 24 лютого.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді сказав, що це оголошення має стати тривожним закликом для світових лідерів.

"Міжнародна реакція на людей, які тікають від війни в Україні, була переважно позитивною, - сказав Гранді. - Але, зрештою, гуманітарна допомога - це паліатив, а не ліки".

"Змінити цю тенденцію може лише мир і стабільність, щоби невинні люди не були змушені обирати між гострою небезпекою вдома, небезпечним втечею чи життям у вигнанні".

Тим часом керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай звинуватив Росію у тому, що вона намагається захопити Сєвєродонецьк, застосовуючи тактику "спаленої землі".

"Вони щодня намагаються прорвати лінію оборони, - сказав Гайдай. - Вони послідовно руйнують місто, обстрілюючи його з усіх боків".

Місто з населенням 100 000 людей розташоване на стратегічній позиції на річці Сіверський Донець. На думку чиновників британського міністерства оборони, це й зробило його одним із "безпосередніх тактичних пріоритетів Росії".

Гайдай попередив, що російські війська знищили там майже всі мости через Донець, крім одного, він зазначив, що місто може бути відрізаним.

Він також звинуватив російські танки в обстрілах житлових будинків під час боїв та у прагненні стерти Сєвєродонецьк "з землі".

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що місто може спіткати така ж доля, що й Маріуполь - бути оточеним і підкореним.

"Ворог кинув усі свої сили на штурм Сєвєродонецька, на околицях безперервно точаться бої", - написала пані Денісова.

Аналіз військового аналітика BBC Джеремі Бовена

Ми побували на лінії фронту. Основний напрямок атак Росії на цей момент припадає на Сєвєродонецьк. Українські солдати розповіли нам, що вони значною мірою оточені і, безсумнівно, зазнають тиску.

Вони зазнали серйозних втрат, і українське військове джерело повідомило, що один підрозділ, який вступив у бій у складі 240 людей, повернувся зі 135 - решта вбиті, поранені або потрапили у полон.

Росіяни захопили частину території - села та містечка - але це дуже захищений район. Там воюють з 2014 року, і є певні українські позиції, які важко подолати.

Кілька днів тому у міноборони Росії заявили, що захоплять усю Луганську область.

Якщо Володимир Путін зможе захопити всю Луганщину, а потім зробити щось подібне у Донецькій області, він тоді міг би сказати росіянам: "Це перемога".

Це не та перемога, якої він прагнув досягти, напавши на Україну в лютому, але це та перемога, яку також можна оголосити. Українська влада докладає усіх зусиль, щоби цього не сталося.

В інших місцях Донбасу щонайменше семеро мирних жителів загинули та ще вісім отримали поранення в результаті обстрілів у неділю, повідомляє Генштаб на своїй сторінці у фейсбук.

За словами чиновників, Росія продовжувала завдавати обстрілів та ракетних ударів по Харкову, Миколаєву та Запоріжжю.

Тим часом міністерство оборони Британії заявило, що Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості втрат в Україні, як і протягом усієї радянської війни в Афганістані.

У заяві сказано, що "поєднання поганої тактики на низькому рівні, обмежене прикриття з повітря, відсутність гнучкості та командний підхід, який повторює помилки офіційних осіб" сприяли цим високим показникам.

Утім, точне число втрат Росія не називає. Москва не оновлювала своїх офіційних даних з березня. Тоді представники оборони заявили, що вбито близько 1 351 військовослужбовця.