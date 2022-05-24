Марку "Русскій корабль" було складно купити через кібератаки росіян - голова Укрпошти Ігор Смілянський

Роман Лебедь

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, ВВС

Укрпошта почала продаж нової марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" і планує випуск інших знакових для України марок.

У понеділок до відділень пошти знову вишикувалися довжелезні черги - як і минулого разу.

У вівторок стартували продажі в інтернеті - одразу на чотирьох різних платформах. Але купити марки на жодній із них на момент публікації матеріалу кореспондентам ВВС News Україна не вдалося.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський каже, що завдяки маркам змінюється імідж підприємства, яке для багатьох людей під час війни стає місцем стабільності і допомоги.

ВВС News Україна розмовляла із Ігорем Смілянським про роботу Укрпошти у воєнний час.

Російські кібератаки проти марки "Русскій корабль..."

ВВС: Багато людей залишилось невдоволеними тим, як відбулася кампанія з продажу марки "Русскій воєнний корабль іді …". Як ви оцінюєте те, що сталося?

Ігор Смілянський: Ви знаєте, можна дивитися на це зі стратегічної й тактичної сторони.

Стратегічно ми здобули новий бренд України, який став іміджем боротьби з Росією. Марка стала відомою у всіх країнах світу. Я думаю, що це, безумовно, успіх.

Але як завжди, коли є такий успіх, чи є помилки? Безумовно. Чи ми очікували таку увагу кібервійськ Російської Федерації? Звісно, що ні. Ми ніколи не будували системи під такі потужні атаки.

Але наступного разу всі уроки врахуємо, я впевнений, що ми стали міцнішими і наші системи стали міцнішими.

ВВС: Тобто проблемою стало те, що марку було складно купити онлайн через кібератаки росіян?

І.С.: Так, це були кібератаки. З іншого боку, всі хотіли, аби ми додрукували марку, щоб усім вистачило. Це як з гривнею. Можна теж друкувати, щоб усім вистачило.

Автор фото, NurPhoto

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Але ми граємо за правилами. Тираж був названий завчасно - це один мільйон екземплярів. До речі, це рекордний тираж. Зазвичай марки випускаються тиражем 100-120 тис екземплярів. Коли щось стає популярним, зрозуміло, що всі хотіли б собі мати це як символ.

Зараз ми врахували побажання людей. Зовсім скоро вийде друга марка серії, яка називатиметься "Рускій воєнний корабль ... ВСЬО". Буде блок, до якого входить три нові марки і три купони з першою маркою.

(Інтерв'ю було записане минулого тижня. У продажу марка з'явилася 23 травня. - Ред.)

Тому всі, хто хотів мати це зображення на історичну згадку, матимуть таку змогу. Ми врахували всі попередні уроки. Чекаємо всіх онлайн на різних майданчиках. Їх тепер буде до п'яти, щоб ворог не мав змоги бити в одну точку.

ВВС: Скільки цього разу буде примірників?

І.С : П'ять мільйонів примірників.

ВВС: Інакше кажучи, ви не обмежені в кількості екземплярів?

І.С.: Ту кількість, яку ми оголошуємо, ми її маємо дотримуватися.

І ми вже обговорюємо випуск нової марки. Чи це буде Патрон, чи це буде Калуш з Євробаченням? Люди чекають нових позитивних емоцій. І мені здається, що попередню тему слід закривати, корабля вже немає. Так, ми святкуємо 40 днів як він потонув, запуском нової марки. І я впевнений, що всі, хто хоче, зможе придбати її по всьому світу, й наша діаспора теж буде мати таку можливість.

Автор фото, Facebook/ Ігор Смелянський Підпис до фото, За другою маркою про "російський корабель" знову черга біля Головпоштампу

Зараз триває голосування за наступну марку. Чи це буде пес Патрон, чи це буде "Путін, Москва палає, Гаага чекає", чи це буде "Добрий вечір, ми з України".

Ми закінчимо з продажем корабля, а люди оберуть нову марку, над якою ми будемо працювати.

Обов'язково випустимо марку, присвячену літаку "Мрія". Україна має таланти, Україна має перемоги. Наше завдання їх закарбувати належним чином. Адже марка вже стала символом. У нас є міста-герої, безумовно всі чекають на Маріуполь та Азовсталь. В нас є героїчні професії. Це лікарі, працівники ДСНС, пожежники, поштарі. Люди, які, як і наші військові, заслуговують на окрему марку.

Марка зібрала мільйони гривень на ЗСУ

ВВС: Чи ви не вважаєте, що все ж таки частина людей стояла в черзі за марками зі спекулятивною метою?

І.С.: Є різні люди. Хтось купує і каже, що щось перерахує на Збройні сили України від того, що він марку продасть. Але якщо гроші від продажу людина лишає собі - це допомога цій людині або її родині. Під час війни добре, що якась родина таким чином отримає допомогу.

Чи я хотів би, щоб люди не займались спекуляцією? Безумовно. Але з іншого боку, ми ж вільна країна, ми не сусідня країна. В нас вільне підприємництво. Як обмежити? Два блоки - це спекуляція? А 10? А якщо 20 чи 30 відсотків від продажу десяти блоків піде на ЗСУ - це спекуляція чи вже ні?

Я за те, щоб кожна людина визначала, як саме вона хоче підтримати країну. Треба вірити, що переважна більшість людей отримує марки для того, щоб залишити їх собі на згадку, щоб залишити цей символ України.

Але водночас мені приємно, що ця марка зібрала мільйони гривень на ЗСУ, завдяки благодійним аукціонам. Ідеться про більше ніж 10 мільйонів гривень - це лише ті благодійні аукціони, про які я знаю.

І ця сума в рази більша ніж та, яку ми витратили на друк марок.

Укрпошта як "осередок стабільності"

ВВС: Було багато історій про співробітників Укрпошти, які, на жаль, загинули з часу вторгнення російської армії в Україну. Скільки людей ви втратили?

І.С.: Я не хотів би називати конкретні цифри. Є люди, які загинули під час виконання обов'язків і люди, які загинули в інших умовах. Наприклад, в Донецькій області наша співробітниця була на городі разом зі своїм чоловіком. Прилетіла бомба, його вбила, жінка - в реанімації.

А є випадок, коли після влучання ракети чоловік лишився живий. Потім повернувся додому, щоб забрати свою родину, а інша ракета потрапила в цей будинок і вся родина загинула.

Автор фото, Getty Images

А є бойові втрати, як це було в Запоріжжі, коли кадирівський танк розстріляв нашу автівку.

ВВС: Де в Україні Укрпошта не може працювати сьогодні взагалі?

І.С.: Кожен ранок все може змінюватися. Сєвєродонецьк, Бахмут, Покровськ, Лисичанськ - чи мали ми можливість довезти туди пенсії? Чи доїдемо, чи ні - це визначалося за 10 хвилин до того, як ми сідали в автівку. Зараз Укрпошта - це гнучка організація, яка визначає, коли буде безпечно їхати. Ми розуміємо, що нас чекають. В Сєвєродонецьку нас чекали 80 пенсіонерів. Для них це була єдина можливість отримати гроші. Одна бабуся, отримавши пенсію, казала нам, що тепер зможе купити молока.

Але кожного разу ми зважаємо на безпеку клієнтів і координуємося з військовими. Це саме стосується і наших працівників. Вже понад два місяці у нас немає саме бойових втрат.

ВВС: Чому взагалі так склалося історично, що саме Укрпошта розвозить пенсії людям?

І.С.: Тому що до війни банки були присутні в 6% населених пунктів України, а Укрпошта - чи відділення, чи листоноша - присутні в 100%. Я зустрічаюся з керівниками обласних адміністрацій, у тому числі на сході. Скрізь говорять про те, що залишилася тільки Укрпошта. Вона залишилась там, де навіть ніхто не очікує.

У Харкові, в самому пеклі війни, в нас працювало більш як 60 відділень. Так само на Луганщині і Донеччині. Ми працюємо у Херсонській і Запорізькій областях.

Ми розуміємо, що пошта - це своєрідний осередок стабільності для людей.

Ми в квітні доставили 90% пенсій. Ви уявляєте - коли в країні війна, ми втратили частину територій, людей, а Укрпошта доставила 90% пенсій. Це в руки, не на картку.

Іноді неможливо описати, коли ти приїжджаєш і бачиш очі цих людей, які чекають. Для них це Україна. Для них це означає зв'язок з життям. Нашим співробітникам бабуся в Сєвєродонецьку принесла клаптик паперу з номером телефона і попросила подзвонити її рідним і сказати, що вона жива.

Допомога на окупованих територіях

ВВС: Як ви працюєте в тих регіонах, які контролюють російські війська? Наприклад на Херсонщині?

І.С.: Ми працюємо там, платимо пенсії та субсидії. Зрозуміло, що немає зв'язку і можливості отримувати посилки, ми їх не можемо довезти, але ми працюємо з місцевим бізнесом. Вони здають готівку, а ми цією готівкою сплачуємо пенсію. Якщо там є хлібний магазин і він дав нам готівку, цими коштами ми виплатили пенсію. Бабуся, яка отримала пенсію, взяла ці гроші й пішла купувати хліб.

Ми допомагаємо навіть на тимчасово окупованих територіях утримувати Україну, гривневий обіг, бізнес, бо вони виконують закони України, вони нам здають готівку, аби ми заплатили їхні рахунки за світло чи за якісь матеріали, а люди - отримали свої пенсії. Таким чином вони відчувають, що є частиною України.

Так, є міжнародні конвенції, які вказують, що відповідальність за життя людей на окупованих територіях лежить на окупантах і армії, яка контролює територію.

З іншого боку, наша країна намагається підтримати своїх громадян за будь-яких обставин. Дуже легко "продати" людям на тих територіях, що "вас зрадила Україна". А коли ти привозиш пенсію чи субсидію, коли продукти привозить автівка з логотипом Укрпошти, вони відчувають що це Україна, що їхнє село чи місто - це частина України.

"Треба бачити, як нас зустрічають люди"

ВВС: Доводилося читати, що коли окуповані населені пункти звільняють ЗСУ, Укрпошта одна з перших заходить на ці території. Як ви це робите?

І.С.: Ми у постійному контакті з головами військових адміністрацій, передусім, у питанні розмінування. На наступний день після звільнення я був у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Макарові. Якщо немає електрики, одразу приїжджають наші пересувні відділення. Це автомобілі, де є також продукти, базові товари.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Укрпошта доставляє не лише пенсії та посилки, але й товари першої необхідності

Все, що нам потрібно - це безпечне місце, де ми можемо стати і люди могли підійти. Ми привозимо продукти, ми привозимо пенсії. Це треба бачити, як нас зустрічають люди.

ВВС: У Бородянці я бачив наслідки захоплення росіянами адміністративних будівель, управління поліції, місцеву адміністрацію. Звичайно, й магазини з алкоголем, але це інша історія. Чи вважали вони відділення Укрпошти стратегічними об'єктами?

І.С.: Відділення захоплювали. В Бородянці одна з найбільш постраждалих наших баз, де було зосереджено до 10-ти пересувних автівок, які обслуговували весь район. Вони її захопили, намагались викрасти автівки, потім спалили будівлю.

ВВС: Якщо не помиляюсь, до війни Укрпошта налічувала 11 500 відділень по всій Україні. Яка кількість відділень лишилась і скільки потребує реконструкції?

І.С.: Десь 500 відділень пошкоджені або знищені. Чому я кажу в загальному? Бо сюди входять і ті, де лишився тільки фундамент, і ті, що ми вже відновили. Але також є ще 500 відділень на непідконтрольній Україні території. Тобто разом це близько тисячі відділень.

ВВС: Яких фінансових втрат зазнала Укрпошта через російське вторгнення?

І.С.: За березень десь пів мільярда гривень збитків, за квітень - 150-200 млн гривень, але сподіваюся, що далі ми вийдемо на нуль.

Ви знаєте, я прихильник того, щоб шукати позитив. Всі були не дуже задоволені нашими відділеннями, всі хотіли, щоб там було красивіше. Будемо вважати, що ми давно планували зробити там ремонт і тепер його зробимо.

ВВС: Очевидно, що частина посилок під час воєнних дій втрачена. Люди вимагають відшкодувань, повернення? Це велика проблема для вас?

І.С.: На щастя, завдяки реально героїчній роботі працівників, багато посилок ми врятували. Багато посилок ми змогли вивезти, навіть під час бойових дій.

В перші дні війни мова йшла про евакуацію. Ми вивезли три 20-ти тонні фури посилок з Борисполя і ми їх доставили людям. Зрозуміло, що далі ми дивимося по ситуації.

Якщо у певному регіоні тривають бойові дії, ми просто блокуємо цей індекс або це відділення, щоб люди не могли туди надсилати. Як тільки ми бачимо, що є можливість - ми відкриваємо цей пункт по ІТ-системах для відправлень. Тобто ми зараз працюємо на випередження, аби не стикатися з наслідками.

Закордонні відправлення

ВВС: Чи у змозі Укрзалізниця закрити проблему відправлень за кордон? Багато людей робить якийсь бізнес в Україні, який викликає в світі більший інтерес. Люди продають свої вироби на Etsy, на інших платформах і їм це все треба відправити, це їхній єдиний заробіток.

І.С.: Громадяни, які поїхали з України, тепер мають змогу отримувати посилки. Польща була першим транзитним хабом, потім ми запустили літак з Варшави у США, кожен тиждень літає прямий літак, до речі, який доставляє посилки на Amazon, Ebay, Etsy.

Але обсяги (відправлень - Ред.) зростали настільки швидко, що люди скаржились. Польща була не в змозі опрацювати такий обсяг. Ви ж розумієте, що сьогодні через польський кордон їде переважна більшість всіх вантажів. Наші вантажівки стоять так само. Ми це врахували. Ми розширили свої можливості у Львові. Ми будуємо новий центр, який матиме значно більшу пропускну спроможність.

Ми додали нові маршрути. Якщо раніше це була лише Польща, то тепер у нас прямі автівки на Німеччину, на Братиславу, Бухарест. А звідти ми домовились про швидке переправлення з "Турецькими авіалініями". І те, що я бачу по останніх цифрах, швидкість значно покращується.

ВВС: А навпаки, з-за кордону в Україну як змінився обсяг? Укрпошту використовують, аби відправляти гуманітарні вантажі?

І.С.: Використовують. Той самий літак, який вилітає в США з посилками, повертаючись, привозить гуманітарну допомогу. Це більше ніж 300 тонн. Ми доставляємо цю гуманітарну допомогу до тих міст, куди її ще ніхто не доставляв.

ВВС: Через Україну зараз ніякі відправлення з Росії не йдуть?

І.С.: Ми припинили це сполучення.

До речі, були скарги за марки, що вони не можуть зробити відправку собі в Росію. Ці марки в Москву, в Кремль! Ми дійсно припинили сполучення з Росією та Білоруссю з 24-го лютого 2022 року. Але якщо хтось дуже хоче відправити цю марку туди, то може виїхати у Вірменію чи Молдову й звідти відправити.

ВВС: Відправити на адресу Кремля з поштовою маркою корабля?

І.С.: Можливо, хай дочекаються наступної марки, щоб відправити в комплекті.

"Сумні зони"

ВВС: Є посилки і листи, які вже не мають своїх адресатів. Ви також розповідали історію про дев'ятирічну дівчинку, яка відправляла листа своїй мертвій мамі. Наскільки це поширене явище і що ви робите з такими листами і посилками?

І.С.: В нас дійсно є сумні зони в сортувальних центрах, де стоять контейнери з надписами: "Маріуполь", "Ізюм", "Буча". Ми зв'язуємось з відправниками і там, де є можливість, ми повертаємо їм ці відправлення. За цей місяць ми намагатимемося максимально це зробити. А там, де ми не зможемо знайти відправників, посилки будуть чекати звільнення окупованих територій.

Буча ж дочекалась свого часу. У Бучі ми відкрили перше відділення. Прийшла щаслива людина, яка пережила окупацію, і отримала свою посилку з Китаю, яку замовляла ще до 23-го лютого.

Я був у Харкові, там є у відділенні контейнер з міжнародними посилками, де написано "Alibaba", написано Ізюм. Я сподіваюсь, що зовсім скоро ми будемо працювати над тим, щоб доставити туди ці посилки.

ВВС: У вас в компанії працює багато людей. Частина з них, як і інші українці, мусила кудись переміститися від бойових дій. Як багато співробітників змінили місце проживання?

І.С.: Їх не так багато, я думаю, що це в межах десяти, навіть п'яти відсотків. Ми їх знаємо, ми намагались для них знайти роботу.

ВВС: Є ще одна причина, через яку ви тимчасово не маєте частини співробітників. Наприклад, менеджер Сергій Чижов збив російський Су-35. Чи багато людей із Укрпошти долучились до лав ЗСУ?

І.С.: Певна частина долучилась, ми не будемо розкривати, де вони і що вони роблять, деякі з нами постійно на зв'язку.

Ми пишаємось Сергієм і тим, що він зробив, чекаємо його повернення. Але я також розумію, що один водій, який перевозить 20-тонну фуру продуктів іноді більше приносить користі. Ми країна у стані війни, нам потрібно підіймати економіку, робити доставку.

До речі, ми також допомагаємо евакуації підприємств. Все це потребує персоналу. Я вдячний тим колегам, які працюють кожен день і в ЗСУ, й в ТрО, й тим, хто працює зараз на пошті.

ВВС: Чи бачите ви, що імідж Укрпошти змінився за останні місяці?

І.С.: Через нашу марку Укрпошту знають в будь-якому куточку світу. Це додаткова відповідальність. Мені здається, що роль пошти всі зрозуміли. Війна показала як працює Укрзалізниця, як працює Укрпошта. Імідж зараз зовсім інший. Люди, які нас раніше критикували, вони бачать, що ми робимо все, щоб створити умови для нормального життя.

ВВС: Ви як керівник компанії, яке перше рішення ухвалите або яку першу фразу скажете, коли закінчиться війна?

І.С.: Як тільки зможу, я поїду у відпустку і проведу її з дітьми й родиною. Це перше, що я зроблю після перемоги. Бо будувати країну треба на свіжу голову. Але ж ви розумієте, що бігти треба буде втричі швидше, ніж до цього.