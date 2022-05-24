Як на окупованих територіях створюють нову пропагандистську машину

Джек Гудман, Марія Коренюк, Люсі Суіннен та Андрій Захаров

Відділ ВВС з боротьби з дезінформацією

1 година тому

Автор фото, Южный плацдарм Підпис до фото, У репортажі показали посвідчення особи марокканця, з яким ми говорили

Менше ніж за тиждень після окупації Бердянська там встигло облаштуватися нове прокремлівське інтернет-видання. Проєкт під назвою "Южный плацдарм" займається створенням та розповсюдженням пропутінської пропаганди через YouTube, телеграм та вебсайт переважно у районах України, що недавно перейшли під контроль Росії.

"Южный плацдарм" опублікував своє перше повідомлення вже у перший день російського вторгнення в Україну, і тепер на ньому щодня з'являються нові матеріали від кореспондентів на місцях.

Однак ВВС виявила, що принаймні деякі факти у його репортажах - неправдиві.

На початку березня кореспондент "Южного плацдарму" побував у Бердянську. Він повідомив, що російські солдати запобігли нападу та вбили двох причетних до нього марокканців - за словами видання, українських найманців. Але, схоже, що окремі елементи цього відео були постановчими.

Автор фото, Южний плацдарм Підпис до фото, У репортажі "Южного плацдарму" стверджували, що диверсантів зняли на камеру

У марокканців, звинувачених у підготовці нападу, нібито знайшли документи про дозвіл на проживання в Україні.

ВВС вдалося знайти одного з цих чоловіків. Згідно з репортажем, його вбили, але ми поговорили з ним у соціальних мережах. Він попросив про анонімність та стверджує, що не знав про повідомлення "Южного плацдарму" і взагалі залишив Україну ще до вторгнення і повернувся до Марокко.

"Южный плацдарм" регулярно публікує відео, що містить необґрунтовані заяви.

У більшості матеріалів стверджується, що на окупованих територіях встановили "мирне життя", а також лунають наративи, що виправдовують російське вторгнення.

В одному відеорепортажі кореспондентка перебуває у бібліотеці, де, за її словами, вона побачила безліч книг, що містять "нацистські символи". Жодних доказів на екрані не видно. Серед кількох книг, які все ж таки з'являються у кадрі, є твори сучасних українських письменників про історичні події, як-от битва під Іловайськом.

Автор фото, Южный плацдарм Підпис до фото, Репортерка "Южного плацдарма" заявила, що знайшла у цій місцевій бібліотеці "нацистську літературу"

"Южный плацдарм", найімовірніше, стане частиною ширшої стратегії Росії щодо встановлення контролю над окупованими територіями України", - вважає Юлія Смірнова, аналітик Інституту стратегічного діалогу з Німеччини (ISD Germany).

За словами Смірнової, проєкт та його канали у соцмережах зображують російську окупацію у південних регіонах України як "визволення", а російські сили - як "захисників".

Хто хазяїн "Южного плацдарму"?

"Южный плацдарм" з'явився вже за кілька годин після початку вторгнення російських військ 24 лютого, коли його телеграм-канал опублікував своє перше повідомлення.

У ньому йшлося: "Сьогодні 24.02.2022 Головнокомандувач силами Російської Федерації В.В. Путін оголосив початок спеціальної операції з демілітаризації та денацифікації території України!" Аудиторія каналу тоді налічувала 25 підписників (зараз - 23 тисячі)

Автор фото, Южный плацдарм Підпис до фото, Ведучі часто з'являються у кадрі з літерою "Z" на одязі

Наступного дня було зареєстровано і вебсайт. Спочатку він базувався на серверах російського хостинг-провайдера Beget з Петербурга, але потім переїхав на американський Cloudflare, що дозволяє приховувати реальних власників сайту.

На каналі є регулярна служба новин, ведучими якої працюють молоді люди, мабуть, непрофесіонали з анексованого Криму або самопроголошених сепаратистських республік. Українські джерела новин здебільшого не використовуються.

Один з ведучих, з яким зв'язалася Російська служба ВВС, сказав, що працює як волонтер і не знає, хто займається фінансуванням проєкту.

Ми також надіслали "Южному плацдарму" запитання про власника, але відповіді не отримали.

Автор фото, Южный плацдарм Підпис до фото, Інтерв'ю з нещодавно призначеним російськими військовими "мером Мелітополя"

Проте, схоже, що у виробництві матеріалів для "Южного плацдарму" бере участь впливова організація, що має зв'язки з російським урядом.

Переглянувши десятки відеороликів, ми помітили, що багато з них зняли у конференц-залі з логотипом "Інтеграційного комітету Росія-Донбас". Це означає, що приміщення цієї організації використовують для зйомок. Місія Комітету, як вказано на його сайті, полягає у налагодженні економічних та гуманітарних зв'язків Криму з проросійськими сепаратистськими республіками Донбасу.

Лідери цих самопроголошених республік на сході України відіграють ключову роль в організації. Координатор роботи - Андрій Козенко, колишній депутат Держдуми РФ, який нині перебуває під санкціями США та ЄС.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, У деяких репортажах можна побачити логотип "Інтеграційного комітету Росія-Донбас"

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"Южный плацдарм" діє не лише на своєму сайті. Його матеріали часто передруковують проросійські телеграм-канали, створені для різноманітних окупованих українських міст.

Разом ці канали зараз мають понад 80 тисяч підписників, хоча наше дослідження показує, що щонайменше третина з них, ймовірно, штучно накачали свою аудиторію за гроші. Згідно з аналізом каталогу телеграм-каналів та чатів TG Stat, уночі 29 березня на трьох таких каналах кількість підписників підскочила більш ніж на 10 тисяч за годину.

Попри відносно невелику кількість підписників у соцмережах, "Южный плацдарм" отримав підтримку впливових акаунтів, зокрема блогера з більш ніж 650 тисячами підписників, а також прокремлівських ЗМІ, як-от "Московский комсомолец".

Українці також не оминули своєю увагою "Южный плацдарм". Минулого тижня проукраїнські активісти зламали його сайт, розмістивши повідомлення про Херсон, нова "влада" якого заявляє про готовність увійти до складу Росії.

Підпис до фото, Хакери розмістили на сайті "Южного плацдарму" плакат із написом "Херсон - це Україна"

Один з постів попереджав, що будь-які особи, причетні до так званого референдуму про майбутнє регіону, будуть покарані.

"Ласкаво просимо до пекла!" - йшлося у повідомленні.

Попри атаку, невдовзі після цього сайт знову запрацював.

Якщо "Южный плацдарм" розгорнеться на повну силу, то це погана новина для мешканців окупованих територій, вважає Юлія Смірнова. Вона пояснює, що після анексії Криму 2014 року незалежні ЗМІ півострова практично зникли.

"На півдні України російська влада, ймовірно, піде тим самим шляхом, залякуючи й заарештовуючи незалежних журналістів, змушуючи замовчати незалежні ЗМІ та замінюючи їх пропагандистськими каналами", - вважає вона.

За участю Самії Хосні та Ольги Робінсон, BBC Monitoring.