Дихальні вправи для заспокоєння: поради буддійського монаха

Буддійський монах Вон Гак, який виріс в Україні, останні десять років живе і практикує в Кореї та інших східних країнах.

З початком війни він повернувся додому, щоб займатися волонтерством і вести курси медитації у Львові.

Вон Гак поділився кількома порадами для тих, хто виїхав із зони бойових дій, але продовжує відчувати стрес.

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