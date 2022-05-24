Дихальні вправи для заспокоєння: поради буддійського монаха
Буддійський монах Вон Гак, який виріс в Україні, останні десять років живе і практикує в Кореї та інших східних країнах.
З початком війни він повернувся додому, щоб займатися волонтерством і вести курси медитації у Львові.
Вон Гак поділився кількома порадами для тих, хто виїхав із зони бойових дій, але продовжує відчувати стрес.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.
Війна: що робити зі страхом і панікою
Вже восьмий день триває наша Вітчизняна війна з Росією. І весь цей час наша психіка перебуває у ненормальних умовах, витримуючи колосальну напругу. Дуже важливо розуміти, що з вами відбувається, чого чекати далі, і головне - як із цим справлятися.