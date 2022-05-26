Дихальні вправи для заспокоєння: поради буддійського монаха

Вже восьмий день триває наша Вітчизняна війна з Росією. І весь цей час наша психіка перебуває у ненормальних умовах, витримуючи колосальну напругу. Дуже важливо розуміти, що з вами відбувається, чого чекати далі, і головне - як із цим справлятися.

3 березня 2022