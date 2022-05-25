"Це лише початок, все ще попереду". Як Росія наступає на Донбасі і що там відбувається

Джеремі Бовен

BBC News, Дніпро

1 година тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Бахмут зазнав потужних обстрілів

Українська армія перебуває під більшим тиском, ніж будь-коли з перших відчайдушних тижнів після російського вторгнення.

Вона може вести завідомо програшний бій на Луганщині, на півночі Донбасу.

Український генштаб каже, що росіяни, схоже, зосереджують свої сили для чергового наступу.

За останню добу російські сили активізували атаки через лінію фронту на Донбасі - наближаючись до завершення оточення Сєвєродонецька, у якому до початку вторгнення жило 80 тисяч людей.

Українці, як завжди, борються з упертою рішучістю. У бій кидають підкріплення.

Лише за кілька хвилин я побачив близько 20 БТР, на яких їхали солдати на передову - разом із танками на транспортниках і реактивними системами залпового вогню.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Українські військові уповільнили наступ російських військ на Донбасі

Вони уповільнили росіян, але не зупинили наступ, що суне вперед. Росіяни завдають великих втрат.

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Джерело у 57-й бригаді розповіло, що один з їхніх підрозділів вийшов на лінію фронту з 240 людьми і вийшов із близько 140 - решта вбиті, поранені та полонені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть щодня вбивати до 100 українських військових на Донбасі.

Неподалік від Сєвєродонецька розташований Бахмут - місто, яке поволі з'їдає війна. Цього тижня росіяни перебувають десь за п'ять кілометрів від нього. Наступного тижня вони вже можуть бути набагато ближче.

Цивільні, кому було куди їхати, поїхали. У руїнах на Донбасі перемога в Києві в березні - ейфорія, слава і жертовність - виглядає дуже далекою.

Бахмут сильно обстрілювали. Стоячи перед своїм пошкодженим будинком, чоловік років 40 на ім'я Дмитро демонструє непокору, острах та розчарування. Він поняття не має, чого чекати його місту.

"Я не Нострадамус. Чому Путін напав? Це все політичні ігри", - каже він.

Дмитро додає, що попередник президента Зеленського Петро Порошенко вже досяг би угоди про припинення вогню.

"Принаймні раніше був мир, вони домовлялися. Шкода людей, які загинули, солдатів. Це справжня ганьба", - вважає він.

За його словами, у цьому винен президент Зеленський. Він упустив нагоду.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, У Сєвєродонецьку досі лишаються тисячі цивільних

Дмитро знизує плечима і сердито кусає сигарету, коли я запитую його, чи погодився б він на угоду, яка дозволить Росії контролювати весь Донбас, на противагу приблизно третині його території, яку вона контролювала до вторгнення.

"Не знаю. Що це може змінити для мене? Головне залишитися в живих. Це тільки початок, все ще попереду. Якщо виживемо, подивимося, як буде", - каже він.

Тисячі мирних жителів досі перебувають у Сєвєродонецьку, у той час, як росіяни намагаються оточити українських солдатів у Луганській області.

На вокзалі в Покровську, на безпечній відстані від бою, я розмовляв з Лідою, літньою жінкою, яка їздить на інвалідному візку. Її щойно евакуювали із Сєвєродонецька.

Разом з іншими людьми з інвалідністю та пораненими цивільними її евакуювали у відносну безпеку заходу України на спеціальному поїзді, перетвореному медичною організацією "Лікарі без кордонів" на відділення швидкої допомоги та реанімації.

Ліду, яка випромінювала зухвалість і курила сигарети, врятували солдати, які вивезли її та інших мирних жителів через сильно обстрілювані райони.

"Все розбомбили, ми ледве врятувалися. Скло розбито, все розкидано. А я взагалі не можу ходити. Інвалід. Ось так, - каже вона. - Дев'ять поверхів, верхні поверхи зруйновані. Усе зруйновано".

"Путін негідник. Ми жили мирно. Був Радянський Союз і хай би був. Поділили Україну і Росію. Тому почалися проблеми", - плутано каже жінка.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Люди тікають з Бахмута

Якщо сили президента Путіна зможуть оточити Сєвєродонецьк, їхніми наступними цілями, швидше за все, будуть ключові міста Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області.

Тоді він міг би оголосити про перемогу в битві за Донбас.

Я бачив ряди щойно виритих траншей біля двох міст, коли українці готували позиції для відступу. Якщо вони впадуть, хоча цього може і не статися, Путін зміг би оголосити свою першу значну перемогу у війні.

Росія тоді контролюватиме територію, що простягається уздовж її кордону на південь від Донбасу та уздовж більшої частини узбережжя України.

Президент Зеленський каже, що тільки дипломатія може закінчити війну, але він заявив, що Росія повинна повернутися на позиції, які вона займала до вторгнення.

Його союзники на чолі зі США та Британією хочуть назавжди послабити путінську Росію. Вони сказали, що Росія не повинна перемогти.

Їхні критики кажуть, що вони будуть битися до останнього українця.

Валюта війни - кров. Коли сім'ї ховають своїх загиблих, дедалі більше українців, як Дмитро в Бахмуті, будуть сумніватися в ціні крові, яку вони платять, і питати, чим краще заплатити за припинення вогню: землею - чи життями.