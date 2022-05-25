Що може стати переломним моментом війни в Україні?

Джонатан Біл

кореспондент з питань безпеки, BBC News

1 година тому

Автор фото, SOPA Images

Російська війна в Україні стає дедалі кривавішою, кожна сторона намагається виснажити іншу. Обидві кажуть про успіхи. Але обидві зазнають і невдач.

Попри те, що Росія досі є домінуючою силою і має значну військову потужність, вона не змогла досягти швидкої перемоги, як планувала.

Ми вирішили розглянути деякі фактори, які можуть схилити шальки терезів у той чи інший бік.

Здобутки та втрати

На півночі український контрнаступ успішно відкинув російські війська від Харкова. На півдні Росія майже знищила останні осередки опору в портовому Маріуполі. Обидва міста дорого коштували з точки зору втрат військових і цивільного населення, але жодне з них навряд чи стане вирішальним у війні.

Те, що сталося в Маріуполі та Харкові, яскраво демонструє хвилеподібні коливання цього конфлікту. Ця ж модель дорогих здобутків і втрат зараз повторюється на сході країни.

Росія просувається невеликими, але стабільними кроками на Донбасі - новому фокусі її наступу. Але вона також зазнала невдач - про це яскраво свідчило знищення на початку цього місяця десятків одиниць російської бронетехніки, яка намагалася перетнути річку Сіверський Донець.

Перевага Росії - артилерія

На сході обидві сторони обмінюються важкими ударами з артилерії. Бен Баррі, колишній бригадир британської армії, який зараз працює в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, каже, що так буде і надалі в битві на Донбасі.

Він прогнозує, що артилерія буде основною причиною втрат з обох боків протягом наступних тижнів і місяців. Західні чиновники наголошують на значних втратах Росії, але вони менш охоче дають оцінки українських втрат.

Автор фото, YASUYOSHI CHIBA Підпис до фото, Попри західні поставки, Україна досі поступається Росії за кількістю зброї

Зараз Україна отримує важке озброєння, яке постачається із Заходу, зокрема гаубиці M777. Їй також надіслали протиартилерійські радіолокаційні системи - щоб допомогти шукати та знищувати російські артилерійські лінії. Але Україна все ще поступається за кількістю зброї.

Тактика

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Росія використовує артилерію та ракетні установки, щоб обмежити українські сили уздовж добре укріплених оборонних рубежів. Росіяни тиснуть з двох основних напрямків - від Ізюма на півночі та із заходу навколо міста Сєвєредонецьк. Вони досягли певних успіхів на обох напрямках.

Бен Баррі каже, що, схоже, Росія "намагається знекровити Україну", змушуючи її зосередити свої сили в ключових точках, які потім зможе "накрити" артилерію. Військові аналітики вважають, що в результаті Україна, ймовірно, зазнає значних втрат.

Проте, за його словами, Україна все ще зможе уповільнити просування Росії на Донбасі в міських зонах. Бойові дії в населених пунктах, як показує хід цієї війни, розгортаються сприятливо для захисників.

Знову, як і в Маріуполі, Росія, швидше за все, спробує придушити опір за звичною схемою масових артилерійських ударів доти, поки не залишиться чого обороняти.

Президент Зеленський вже заявив, що Донбас "повністю знищений" і назвав життя там "пеклом". А буде ще гірше.

Російські "сили Франкенштейна"

Однак військові експерти досі вважають, що Росії бракує військ, щоб досягти значного просування на сході. Передислокація сил з Харкова та Маріуполя навряд чи змінить ситуацію.

Джек Вотлінг з Королівського інституту об'єднаних служб каже, що в Росії бракує живої сили і, зокрема, піхоти. Росія спробувала відновити та об'єднати деякі зі своїх вже розбитих підрозділів, які отримали назву "сили Франкенштейна".

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Експерти вважають, що Росія не має достатньо військ, щоб досягти серйозних успіхів на сході

Згуртованість і моральний дух втомлених і виснажених підрозділів, ймовірно, далекі від ідеалу. Британська розвідка нещодавно дійшла висновку, що російські командири зазнавали тиску, щоб досягти швидких результатів, і в результаті вони могли перерозподіляти сили без належної підготовки.

У міністерстві оборони Британії заявили, що це виснаження. Там стверджують, що Росія вже втратила близько третини своїх початкових сил - оцінка включає вбитих і поранених військових, а також знищену або пошкоджену техніку.

Вотлінг каже, що Росія намагається поповнити цю нестачу, зокрема за допомогою мобілізації резервістів, яким понад 40 років, а також короткострокових контрактів для військових. Але навчання та відновлення армії вимагає часу.

Росія також виявилася вразливою до українських атак на лінії постачання. Але атакувальні можливості України, ймовірно, будуть обмежені через те, що більшість її сил закріплені на оборонних позиціях.

Довга війна

Ніхто не думає, що ця війна швидко закінчиться. Це ще не переламний момент. Росія просувається, але дуже повільно.

Навряд чи результат цієї війни буде залежати лише від військової могутності.

Вотлінг каже, що Росія також використовує економічні та політичні важелі, щоб завдати Україні якомога більших збитків. Поки економіка Росії зазнає удару від західних санкцій, українська, ймовірно, постраждає ще більше.

Очікується, що протягом наступного року ВВП Росії скоротиться на 12%, але ВВП України може впасти на 50%. Російська блокада Чорного моря завдає значної шкоди.

Автор фото, AFP

За словами Вотлінга, продовження західної економічної, а також військової підтримки може виявитися вирішальним. Чи буде інтерес громадськості до війни згасати, чим довше вона триватиме - як це сталося після 2014 року, коли Росія анексувала Крим, а підтримувані Росією сепаратисти вперше захопили частину Донбасу?

Західні уряди тепер також мають турбуватися про свої внутрішні проблеми, включно зі зростанням інфляції, цінами на газ і нафту, кризою рівня життя, частково викликаною війною.

Із наближенням зими арміям буде дедалі важче воювати.

Світу також може виявитися важче переживати економічний шторм.