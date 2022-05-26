У вас висип чи свербіж? Як розпізнати мавпячу віспу

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

1 година тому

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Висип та плями на шкірі можуть виникати через безліч причин. Мавпяча віспа - одна з них, але зустрічається цей стан вкрай рідко.

Ми зібрали основні ознаки захворювання і поради, як поводитись у такій ситуації.

Чи справді це мавпяча віспа?

Насамперед запитайте у себе, яка ймовірність того, що ви могли заразитися. Для цього потрібен дуже тісний та довгий контакт з інфікованою людиною.

На сьогодні у світі це захворювання діагностували у дуже невеликої кількості людей, і шанси зустріти одного з них - мінімальні.

Навіть у віддалених районах деяких африканських країн, де спалахи мавпячої віспи періодично виникають, люди заражаються дуже рідко.

Якби ви захворіли на мавпячу віспу, перше, що ви помітили б, це симптоми грипу: втома, загальне нездужання і лихоманка. Це те, що лікарі називають "інвазивним періодом" хвороби, коли вірус проникає у ваші клітини.

Імунна система активізується, внаслідок чого у хворого набрякають лімфовузли.

І тільки після цього з'являється висипка, яка проходить кілька стадій. Спочатку на шкірі з'являються плями червоного кольору, але шкіра залишається гладкою. Потім висипання стає об'ємним, плями перетворюються на пухирі (папули), а потім на струпи.

Автор фото, UKHSA Підпис до фото, Висип змінюється, проходить через різні стадії й може виглядати, як при вітряній віспі або сифілісі

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Розамунд Льюїс з Всесвітньої організації охорони здоров'я пояснює: "Все починається з почервоніння на шкірі. Потім воно прогресує до висипання".

Далі червоні плями перетворюються на пухирі й наповнюються білуватою рідиною, схожою на гній. Потім вони починають висихати й лущитися. І зрештою перетворюються на струпи, які гояться й відпадають.

"Ось чому мавпячу віспу можна сплутати з вітряною віспою", - каже Льюїс.

Віспа мавп зазвичай спочатку вражає обличчя і в деяких випадках порожнину рота, потім руки, ноги, долоні, стопи і в останню чергу тіло.

У деяких недавніх випадках висипання фіксували в області геніталій.

Льюїс попереджає, що у таких місцях висип не завжди видно, оскільки його приховує волосся. Також його колір залежить від відтінку шкіри інфікованої людини.

"Розпізнати різні види висипань нелегко. Тому при найменших підозрах звертайтеся до лікаря і дотримуйтесь його порад", - закликає президент Асоціації дерматологів Великобританії Таня Блейкер.

Що ще може спричинити висип?

Вітряна віспа

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Свербляча висипка на тулубі й обличчі з'являється у вигляді рожевих плям і маленьких заповнених рідиною пухирів, які потім висихають й за 4-5 днів відпадають.

Захворіти на вітряну віспу можна не один раз у житті - дорослі можуть підчепити її повторно, навіть якщо перехворіли у дитинстві.

Вірус вітряної віспи викликає ще одну хворобу: оперізувальний лишай (або герпес). Він також викликає висип, який може з'являтися у вигляді плям і зазвичай болючий.

Короста

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Коросту викликають кліщі, які відкладають яйця на шкірі, викликаючи сильне свербіння й почервоніння.

Свербіж і висипи можуть з'являтися у будь-якій області тіла, але найбільш часто вони зустрічаються між пальцями.

Також видно невеликі тунелі у шкірі, через які рухаються кліщі.

Короста легко піддається лікуванню, але дуже заразна.

Укуси клопів або комах

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Найчастіше клопи живуть у постільній білизні, матрацах та ліжках. Їхня улюблена їжа - кров людей та домашніх тварин.

Головна ознака укусу клопа - червонуваті мітки, що утворюють єдиний ланцюжок. Зазвичай після укусу людина виявляє від трьох і більше плям.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, як-от сифіліс чи генітальний герпес

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільш відомою формою є герпес на губі

Сифіліс - це бактеріальна інфекція, а герпес - вірусна. Обидві передаються статевим шляхом. Перша ознака обох захворювань - пухирі.

Якщо ви підозрюєте, що у вас одне із захворювань, що передаються статевим шляхом, важливо пройти обстеження та почати лікування якнайшвидше.

Кропив'янка або алергія

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Ця свербляча червона висипка є шкірною реакцією на щось, що організм вважає загрозою і на що реагує. Іноді тригер так і не виявляють, але поширеними причинами є вживання певних продуктів або контакт з певними рослинами, хімічними речовинами або ліками.

Контагіозний молюск

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Ця поширена вірусна інфекція часто зустрічається у дітей.

Основним проявом є висипання. Вони можуть проявлятися на шкірі або слизових оболонках у вигляді вузликів із поглибленням у центрі.

Висипання можуть розташовуватися невеликими групами або бути хаотично розкиданими по всьому тілу. Найчастіше зустрічаються на внутрішній поверхні стегон, у пахвових западинах та на тильній стороні коліна.

Заразитися можна через прямий контакт шкіри та через предмети загального користування, наприклад, рушники.

Вірусна пухирчатка порожнини рота та кінцівок (HFMD)

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Інфекція проявляється висипаннями на руках, ногах та слизовій оболонці порожнини рота.

Найбільш поширена серед маленьких дітей. Зазвичай проходить самостійно через 10-14 днів.

Імпетиго

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Інфекційне гноячкове захворювання шкіри, яке спричинюють стафілококи і стрептококи. Бактерії зазвичай вражають вже пошкоджену шкіру, внаслідок чого виникають гнійні висипи і пухирі, наповнені мутною чи жовтою рідиною, - часто на обличчі.

Імпетиго - дуже заразна хвороба, що легко передається від контакту з хворим та його речами.

Її лікують антибіотиками, хвороба зазвичай має легкий перебіг.