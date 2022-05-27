Чи Сєвєродонецьк в оточенні? Що відомо на цей момент

1 година тому

Автор фото, SOPA Images

Підконтрольні Росії бойовики "ЛНР" заявляють про оточення адміністративного центру Луганської області - міста Сєвєродонецьк. Україна це відкидає.

В п'ятницю, 27 травня, російські ЗМІ оприлюднили заяву представника "народної міліції" "ЛНР" Андрія Марочка про оточення Сєвєродонецька. Начебто сепаратисти і російські військові змогли відрізати єдиний шлях відступу з міста до сусіднього Лисичанська, що пролягав через річку Сіверський Донець.

"Шляхи відступу українських військ відрізані, оскільки там існують три мости, якими вони могли піти. Один міст зруйнований, другий не витримає абсолютно ніякої техніки, тому що він в аварійному стані, а Пролетарський міст контролюють наші сили", - заявив Марочко.

Активний наступ на місто війська РФ ведуть з середини травня. Тоді їм вдалось повністю захопити Рубіжне на північ від Сєвєродонецька і прорватись ближче до траси на Бахмут. Це основна дорога, що використовується для підвозу гуманітарної допомоги, боєприпасів і підкріплення для українських оборонців на цьому напрямку.

25 травня росіяни змогли на деякий час перерізати трасу і навіть встановили свій блокпост, але українські військові зруйнували його і розблокували дорогу. За даними генштабу Збройних сил України, противник не залишає спроб атакувати на цій ділянці фронту.

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Росіяни щоденно обстрілюють Сєвєродонецьк

Майже оточене, але не повністю

Вдень 27 травня керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк заперечив інформацію про повне оточення міста.

"Дві третини міста зайнято ворогом, воно знаходиться в жорсткій обороні", - заявив він в коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, росіяни нещадно обстрілюють місто в останні дні. Пошкоджено 90% житлового фонду, майже 60% - доведеться будувати заново. Лише за попередню добу вбито четверо цивільних.

Наступ війська РФ ведуть з північних (село Щедрищево), східних (село Пурдівка) і південних (село Устимівка) околиць Сєвєродонецька.

За інформацією керівника обласної адміністрації Луганщини Сергія Гайдай, противнику вдалось захопити готель "Мир". Він розташований на півночі міста неподалік від автовокзалу і об'їзної дороги. За три кілометри від готелю - будівля Луганської обласної адміністрації.

"Ворожа ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних",- повідомив посадовець.

Пізніше стало відомо, що росіян вибили з території готелю.

Автор фото, Луганська ОВА Підпис до фото, Російські військові захопили готель "Мир" в Сєвєродонецьку. Пізніше їх вибили звідти.

На початку тижня Сергій Гайдай заявив, що росіяни стягнули максимум сил і техніки для того, щоб захопити Сєвєродонецьк. На його думку, українські військові повинні протриматись ще декілька днів, атакувальний потенціал противника згасне.

"Якщо вони (росіяни, - Ред.) до кінця цього тижня, тобто до суботи і неділі, не досягнуть успіху, то вони видихнуться, тоді вже ситуація стабілізується для нас", - прогнозує він.

Промислове місто Сєвєродонецьк, що має близько 130 тисяч населення, за 60 кілометрів від Луганська, стало обласним центром в середині 2014 року після початку війни на Донбасі. У місті є понад десять підприємств хімічної промисловості, зокрема "Сєвєродонецький Азот" — найбільше хімічне підприємство країни.