"Найбожевільніша подорож". Як українець утік із Сєвєродонецька під обстрілами на велосипеді

Ярослав Луков

BBC News

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Arif Bagirov/Facebook

Українцю вдалося втекти з Сєвєродонецька, який масовано обстрілюють росіяни, на велосипеді, ухиляючись від російських снарядів і бойових літаків.

У розмові з BBC Newshour 45-річний редактор і блогер Аріф Багіров сказав, що це була його "найбожевільніша подорож".

"Було багато вогню і щонайменше два авіаудари поблизу мене", - сказав він, розповідаючи про свою 70-кілометрову поїздку на велосипеді до міста Бахмут.

Багіров розповів, що знав, що якщо один снаряд впаде близько, то, швидше за все, росіяни туди більше не цілитимуть.

Використовуючи таку тактику, він дістався до Бахмута неушкодженим.

"На дорозі були ями, там все розбито, зокрема автомобілі", - сказав він.

"І скрізь було багато уламків. Зрештою, це фронтова дорога. Слава Богу, не було трупів - але можна було сказати, що там загинули люди", - додав Багіров.

За його словами, уникати російських військових літаків було легше, оскільки він чув, як вони прилітають здалеку.

"Я знайшов рів, у якому лежав, поки вони не полетять", - розповів він.

Автор фото, Serhiy Haidai/Luhansk OVA Підпис до фото, Дорога з Сєвеєродонецька до Бахмута, яку бомблять росіяни

Він сказав, що зітхнув з полегшенням, коли нарешті дістався до Бахмута, який контролюють українські сили.

"Коли я їхав на велосипеді, я насправді не відчував такого страху, це було більше почуття гніву: "Це моя земля, це моя країна! І я закінчу цю подорож, подобається вам це чи ні!" - згадує Багіров.

Він каже, що це почуття додавало йому сил - було майже як "спортивний гнів, позитивний гнів".

"Це, безперечно, була моя найбожевільніша велосипедна подорож", - зізнався досвідчений велосипедист Багіров.

"Я долав такі відстані купу разів раніше, але не за таких обставин", - додав він.

На запитання про плани майбутнє він відповідає просто: "Наразі не знаю. Я якраз їду в Київ, і як приїду, то добре відпочину".

Але одразу додає: "Щойно з'явиться така можливість, все, що я хочу зробити, - це знову допомогти своєму рідному місту".