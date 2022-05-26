Новий пакет допомоги Україні у війні: що можуть "Гарпуни" і "Екскалібури"

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, Постріл з гаубиці М777 вночі на навчаннях у США

Російські війська просуваються на Донбасі доволі повільно, однак їхній наступ ЗСУ зупинити не вдалося. Ба більше - останніми днями місту Сєвєродонецьк загрожує оточення. Україна потребує іноземного озброєння, і потік зброї з-за кордону вже набирає силу.

Минулого тижня США затвердили 40-мільярдний пакет допомоги Україні, частина якого безпосередньо піде на постачання озброєння, а інша - збільшить його обсяг, наприклад, через компенсації тим країнам, які передадуть свою зброю українцям.

Військово-технічна частина пакету містить не лише постачання озброєння, а й підготовку та навчання персоналу, матеріально-технічне обслуговування зброї й військової техніки та багато іншого.

Цей пакет, на відміну від попередніх, розрахований на довгий час. Як написав у доповіді старший науковий співробітник Центру стратегічних міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Марк Канчіан, цю допомогу розрахували в рамках поточного фінансового року.

Однак якщо у перші півтора місяця війни обсяг лише військової допомоги Україні становив приблизно 30 млн доларів на день, то у квітні він збільшився до 100 млн, а нинішній пакет передбачає вже 135 млн доларів на день.

23 травня міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та розповів йому, якого саме озброєння найбільше потребує Київ.

Деякі види зброї, з тих, що хотіли б отримати у Києві, вже починають надходити в Україну.

"Гарпуни" для Одеси

Одна з головних новин щодо постачання озброєння в Україну - намір Данії передати Військово-морським силам України протикорабельні ракети Harpoon американського виробництва. Про це розповів на брифінгу після переговорів з Олексієм Резніковим Ллойд Остін.

Міністр не уточнив, яку саме модифікацію ракет передасть Україні Данія. Harpoon - ціла родина ракет, вони багато разів модернізувалися. Видання Jane's Defense повідомляє, що це, ймовірно, буде RGM 84L Block II.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Harpoon створювався як морський комплекс, але в Україну поставлять наземні мобільні установки

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Ця модифікація Harpoon може атакувати не лише цілі у відкритому морі, а й кораблі поблизу берега і навіть наземні об'єкти.

Зазвичай протикорабельні ракети, такі як Harpoon або українські "Нептун", що потопили крейсер "Москва", потребують попередніх цілевказівок - у їхній бортовий комп'ютер закладають координати цілі, а підлітаючи до неї ракета наводиться за допомогою свого радара.

Такий радар непогано бачить великий металевий об'єкт у відкритому морі, але на тлі землі виявити його складніше. Вражати невеликі наземні цілі морським ракетам ще важче - їх важко зафіксувати на тлі твердої поверхні. Тому військовий корабель перебуває у більшій безпеці в порту, ніж у морі.

Але Harpoon був модернізований саме для того, щоб вміти відрізняти великі кораблі від фонових портових споруд і берега.

Крім модернізованої голівки наведення, ця модифікація Harpoon використовує не лише інерційну систему навігації (коли ракета летить "по пам'яті", повертаючи у певній точці своєї траєкторії), а й приймач GPS.

Дальність дії Harpoon менша, ніж в українського "Нептуна" - лише 140 кілометрів проти 280. Але бойова частина помітно потужніша - 221 кілограм проти 150 в української ракети.

NavalNews пише, що, за їхніми даними, навчання персоналу для управління цими береговими комплексами триватиме приблизно 14 днів. Цього часу, можливо, вистачить для того, щоб навчитися запускати ракети, вважає видання, але для того, щоб пройти повний курс, включно з технічним обслуговуванням, навчитися виявляти та усувати помилки тощо, потрібне додаткове навчання.

Harpoon планують розгорнути в районі Одеси, щоб зняти російську блокаду українського порту та захистити його від спроб висадки десанту.

Як зазначає NavalNews, після втрати крейсера "Москва", що був своєрідною "парасолькою ППО" для інших кораблів, російські морські сили намагаються триматися ближче до кримського берега.

По-перше, їх там прикривають берегові комплекси ППО, по-друге, захищає від атак протикорабельних крилатих ракет сам берег, "засвічуючи" їхні голівки наведення.

Чеські вертольоти й танки

Серед останніх надходжень - ударні гелікоптери Мі-35, які відправила в Україну Чехія.

Скільки саме вертольотів отримали українські ВПС, не повідомляють, але, як пише видання Military Balance, у 2021 році в Чехії було 17 одиниць Мі-24Д та 10 - Мі-35 (модернізована версія Мі-24).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мі-24 ВПС Чехії

Влітку 2019 року Чехія вирішила відмовитися від цих гелікоптерів, як і від військово-транспортних Мі-8МТВ, замінивши їх на американські ударні гелікоптери.

Україна, за даними Military Balance, у 2021 році мала 35 вертольотів Мі-24. Скільки їх залишилося зараз, невідомо. Підрахувати рівень втрат за умов активних бойових дій - важко.

Ударні гелікоптери - один з важливих засобів підтримки сухопутних сил в умовах сучасної війни. Їх складно замінити безпілотниками, оскільки вони несуть більше зброї та мають більше можливостей для вибору цілей. Однак в умовах насиченості військ протиповітряними системами втрати гелікоптерів значно зростають.

Наприклад, коли українські військові отримали іноземні переносні та мобільні зенітно-ракетні комплекси, російські ударні вертольоти зазнали значних втрат й почали діяти обережніше, ніж на початку війни. При тому, що Росія має велику перевагу в таких машинах.

Росіяни також мають чимало зенітних засобів, зокрема, ракетно-артилерійські "Панцир-С" та інші мобільні установки, що дуже ускладнює дії української тактичної авіації.

Згідно з заявою Остіна, Чехія також направила в Україну танки та системи залпового вогню.

Жодних подробиць міністр не навів, проте раніше Чехія надала Україні кілька десятків ракетних установок RM-70 (локалізований варіант радянського БМ-21 "Град") та танки Т-72М1.

M777 - "розумна" чи проста?

Раніше США оголосили про постачання в Україну 90 буксированих гаубиць М777. Ще 10 обіцяли надіслати Австралія та Канада.

Автор фото, defense.gov Підпис до фото, Гаубиці М777 перед відправленням в Україну

Але коли з'явилися фото підготовки гаубиць до відправлення та появи їх в Україні, військові експерти звернули увагу на те, що на їхніх кожухах не було цифрових блоків, які потрібні для застосування високоточних снарядів.

Такі блоки - фактично, бортові комп'ютери - враховують не лише координати гаубиці, а й початкову швидкість польоту снаряда та багато іншого.

Крім того, вони містять блоки обміну інформацією, що прискорюють процес наведення. Виглядають ці блоки як невеликі сталеві коробки, встановлені над кожухом ствола в його середній частині (ще один блок розміщений під стволом і збоку його не видно).

На відео, яке поширило міністерство оборони України, на гаубицях М777 таких блоків немає.

Відсутність таких коробів дала привід багатьом коментаторам заявити, що українські М777 не в змозі використовувати високоточні боєприпаси типу M982 Excalibur.

Тим часом у телеграмі з'явилося відео, зняте, як стверджують, на кордоні Польщі та України. На ньому видно тягачі, що перевозять гаубиці М777 із встановленими на них електронними блоками. Жодних подробиць в описі відео немає.

Високоточні снаряди

До нового пакету допомоги Україні увійдуть 20 тисяч снарядів для гаубиць М777, які передасть Канада. Чи є серед них високоточні боєприпаси, не повідомляють.

Снаряди M982 Excalibur використовують дві дублювальні системи навігації - GPS та інерційну, що розраховує траєкторію польоту від точки пострілу до цілі. Інерційна система залежить від зовнішніх джерел інформації, як-от від сигналів навігаційного супутника - вона враховує лише траєкторію польоту снаряда.

При цьому снаряд використовує складні "крила", які допомагають йому маневрувати та збільшують дальність пострілу до 40 кілометрів. Відхилення від цілі M982 Excalibur не перевищує п'яти метрів.

Російський високоточний снаряд "Краснополь", що використовувався в Україні, потребує зовнішніх цілевказівок - він наводиться на "точку" лазерного променя. Така система, окрім необхідності в додатковому вказівнику, ще й залежить від погодних умов - туману, задимлення тощо.

На одному з фото, що потрапило до соцмережі, як стверджує його автор, видно більш далекобійні й потужні снаряди M795 та M549A1, які привезли в Україну. Це боєприпаси з підвищеною дальністю, а M795 також має покращену точність, але меншу, ніж у Excalibur.

Високоточні снаряди потрібні Україні, оскільки артилерія стала одним з найважливіших засобів ураження на полі бою.

Росія має більше артилерійських систем, самохідних, буксированих, ствольних та реактивних. ЗСУ ж намагаються протиставити кількості якість. Крім того, українці розраховують на високоточні снаряди, щоб підвищити ефективність артилерійського вогню в умовах, коли їм протистоїть численніша російська артилерія.

Автор фото, defense.gov Підпис до фото, Гаубиці зазвичай ведуть вогонь по навісній траєкторії, їхні стовбури дивляться вгору

Равлик з патроном

Україна отримує далеко не всю зброю, яку хотіла б отримати.

Так, досі немає визначеності з постачанням американських далекобійних систем залпового вогню. Як і у випадку зі ствольною артилерією, для ЗСУ дуже важливо мати перевагу в дальності.

Тому Україна розраховує отримати ракетні установки M142 HIMARS, які можуть стріляти на відстань до 300 кілометрів та M270 MLRS з дальністю дії до 80 кілометрів.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний ще 5 травня написав у своєму фейсбуці, що такі системи вкрай важливі для ЗСУ.

Як повідомило 18 травня видання Politico із посиланням на анонімне джерело в адміністрації президента США, Вашингтон не дуже хоче передавати такі потужні системи Києву. Джерело пояснило це тим, що краще передати українцям більше гаубиць М777 та снарядів до них, ніж невелику кількість далекобійних ракетних установок.

У Вашингтоні, за інформацією видання, побоюються, що передача такої потужної зброї призведе до ескалації конфлікту.

20 травня агентство Reuters повідомило, що Вашингтон розглядає надання Києву, крім ракет Harpoon, ще й протикорабельних ракет Naval Strike Missile норвезького виробництва.

Ці ракети з дальністю 185 кілометрів і 125-кілограмовою бойовою частиною влаштовані трохи інакше, ніж Harpoon.

Їхня система самонаведення використовує інфрачервоний датчик і базу даних цілей у бортовому комп'ютері. Завдяки такій опції NSM може атакувати цілі не лише у морі, а й на тлі берега або на землі.

Крім того, ракета маневрує під час підльоту до цілі, щоб її було складніше збити.

Під час підготовки 40-мільярдного пакета допомоги Україні в американській пресі обговорювали можливість постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Це - ЗРК далекого радіусу дії, здатні вражати балістичні, крилаті ракети, і навіть військові літаки. Подробиць цих планів, зокрема, кількість ЗРК, у відкритих джерелах немає.

Не вирішили також питання з постачанням важкого озброєння з Німеччини.

Як повідомляли раніше, Берлін мав намір передати Києву сім самохідно-артилерійських установок PzH 2000 (ще п'ять передадуть Нідерланди), а також 70 зенітних артилерійських систем Gepard на шасі танка Leopard 1.

Крім того, за даними німецької преси, компанія Rheinmetall звернулася до уряду з пропозицією передати Україні 88 танків Leopard-1A5 та близько сотні БМП Marder.

За інформацією агентства УНІАН, у Німеччині стартували тренування українських солдатів на PzH 2000. 20 травня міністр оборони Німеччини заявив, що Україна отримає зенітні танки Gepard, але лише 15 одиниць і лише у липні.

Питання з "Леопардами" та "Мардерами" поки що не вирішене. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у кулуарах форуму в Давосі, що постачання БМП він вважає цілком ймовірним, а про танки поки що доводиться радше мріяти.

Інший дипломат, посол України в Німеччині Андрій Мельник, виклав у своєму твіттері картинку з равликом, що везе один патрон, і підписав її "німецька зброя для України вже в дорозі".

За словами Мельника, цю картинку йому переслав урядовець з Києва.