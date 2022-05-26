Чому Росія хоче захопити Донбас і що буде робити далі

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів із 130 тисяч, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Російська армія продовжує наступ на сході України, знищує ключові об'єкти інфраструктури, масовано обстрілює житлові райони міст та селищ.

Відмовившись від захоплення Києва та другого за величиною міста України - Харкова, Володимир Путін прагне воєнної перемоги на переважно російськомовному сході, де необґрунтовано звинувачує Україну у геноциді.

Перемога на сході - це мінімум, який йому потрібен, щоб завершити операцію та заявити про її успіх.

Російські сили вже контролюють великі території на півдні. Україна заявляє, що битва за Донбас є найбільшою в Європі з часів Другої світової війни, а президент Зеленський запевнив, що українці "битимуться за кожен сантиметр своєї землі".

Що таке український Донбас?

Коли російський лідер говорить про Донбас, він має на увазі не лише вугільний та сталеварний регіон України. Він виділяє дві великі східні області, Луганську й Донецьку, що простяглися від Маріуполя на півдні до північного кордону з Росією.

Донбас - переважно російськомовний, і після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, її проксі-сили захопили понад третину сходу України. Вони створили там так звані "народні республіки", які ніхто не визнав, і тепер Росія планує захопити решту територій на сході.

Луганська й Донецька області - переважно російськомовні, але настрої там далекі від проросійських. Опитування громадської думки, проведене у травні 2022 року, показало, що 82% українців на території, захопленій Росією після вторгнення 24 лютого, негативно ставляться до Москви.

За місяць після початку вторгнення Росія зменшила свої амбіції, відмовившись від захоплення Києва, і натомість зосередила увагу на Донбасі. Наприкінці березня російські військові стверджували, що контролюють 93% Луганської та 54% Донецької областей, хоча це, безумовно, було перебільшенням.

Український президент Володимир Зеленський заявив у квітні, що росіяни розпочали битву за Донбас і що українські бійці давно до неї готувалися.

Росія не контролює весь Донбас, але, якщо вона захопить Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то вся Луганська область опиниться під її контролем.

Навіщо Путіну Донбас

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Напередодні війни Володимир Путін оголосив про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР" в "історичних" межах Донецької та Луганської областей України.

Він неодноразово необґрунтовано звинувачував Україну у геноциді на сході України. Конфлікт, що триває з 2014 року, забрав понад 14 тисяч життів, але три чверті з них - це військові, а 420-кілометрова лінія зіткнення після 2015 року істотно не змінилася.

Коли стало зрозуміло, що Росія не зможе захопити Київ, вона сфокусувалася на своїй головній меті - захопленні Донбасу.

Імовірним наступним кроком Москви буде анексія Донбасу та інших прилеглих територій, як це було із Кримом після "референдуму" про його статус у 2014 році, що став формальним приводом для Кремля, щоб "приєднати" півострів до Росії всупереч протестам влади України, країн Європи та Заходу.

США вважають, що анексія Донбасу - не за горами, але маріонетковий лідер "ДНР" Денис Пушилін заявив, що референдуми матимуть сенс, коли російські війська захоплять обидві області регіону.

Яка в Путіна стратегія

Російські сили просуваються на Донбасі й окопуються на півдні, взявши під контроль Херсонську область та частину Запорізької. Захопивши Маріуполь, Росія забезпечила сухопутний коридор в Крим й контролює найбільшу в Європі атомну електростанцію - Запорізьку АЕС.

Тож чи буде Володимиру Путіну достатньо перемоги на Донбасі?

"Неможливо дізнатися про його думки та відносини з військовим командуванням", - каже Сем Кренні-Еванс з британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Але якщо Росія досягне успіху в Луганській та Донецькій областях, то не зупиниться на досягнутому.

"Якщо росіяни відчують, що можуть досягти більшого із заявлених цілей, то, я підозрюю, вони підуть на це".

Провідні російські діячі, зокрема секретар Ради безпеки Микола Патрушев, ясно дали зрозуміти, що не поспішають і готові до затяжної війни.

Якщо вони досягнуть успіху на Донбасі, у них можуть з'явитися плани піти далі на південь. Російські війська обстріляли Запоріжжя, а президент Путін підписав указ, що полегшує громадянам окупованих Росією південних районів отримання російських паспортів.

Заступник командувача військ ЦВО РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв заявляв у квітні, що метою Росії є не лише захопити Донбас, а й відрізати Україну від Чорного моря, але поки що це здається лише мрією.

Як просуваються росіяни

Вже кілька тижнів російські війська бомбардують Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а українці відступають від Лимана Донецької області.

Російська армія прорвалася в районі Попасної й загрожує ключовим українським магістралям та лініям постачання, особливо трасі з Лисичанська до Бахмута та головній автомагістралі М-03 зі Слов'янська до Бахмута.

Росіяни також хочуть захопити Краматорськ і Слов'янськ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські сили розбомбили трасу "Лисичанськ-Бахмут", але контроль над нею не отримали

Але наступ йде повільно, а українські військові вважають, що у них закінчується високоточна зброя.

"Це велика територія, яку потрібно контролювати, і гадаю, ми не повинні недооцінювати географічні складнощі", - каже Трейсі Герман з Королівського коледжу Лондона.

Автор фото, Serhiy Haidai/Luhansk OVA Підпис до фото, Десятки тисяч жителів виїхали з Сєвєродонецька та Лисичанська

Однак керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Володимир Путін поставив своїм військам мету "захопити Луганщину, чого б це не коштувало", і скільки б росіяни не втратили солдатів і техніки в боях проти ЗСУ.

На його думку, битва за Луганщину перейшла у вирішальну фазу.

"Обстріли Сєвєродонецька збільшуються просто в геометричній прогресії. І авіабомби скидають на місто, і постійно "Градами", "Смерчами" обстрілюють, і артилерією. Вже підійшли досить близько російські війська, тому вони вже можуть обстрілювати і мінометами", - розповів Гайдай.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська, де здійснювалася евакуація людей, вдарили дві російські ракети. Загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень

Чи вистоять українці?

На початку війни 10 бригад, що входили до складу Операції об'єднаних сил України (ООС) на сході, вважалися найбільш оснащеними і підготовленими.

Однак нещодавно президент Зеленський розповів, що зараз там може гинути від 50 до 100 бійців щодня. Це означає, що кількість поранених ще більша, і Сем Кренні-Еванс вважає, що деякі бригади, ймовірно, вже втратили боєздатність.

"Важко оцінити їхній стан. І якщо наведені вище показники - правильні, це може бути великою проблемою".

За офіційними даними США, на сході України діяли близько 93 тактичних груп російських батальйонів, кожна чисельністю від 700 до 900 людей. Але й вони зазнали значних втрат і мають низький бойовий дух.

Аналітик з вивчення Росії Майкл Кофман каже, що баланс загалом складається на користь України через наявність живої сили та доступу до західної військової підтримки, але говорити про те, як розвиватимуться події на Донбасі, поки що зарано.

"Україна може втратити території у короткостроковій перспективі, але Росія матиме серйозні проблеми з утриманням своїх досягнень у довгостроковій перспективі".

Саме тому Україна закликає своїх західних союзників прискорити постачання важкого озброєння, зокрема, далекобійної артилерії.