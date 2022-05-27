Яку зброю Британія дає Україні

Девід Браун і Турал Ахмедзаде

BBC News

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Тисячі українських бійців на передовій використовують зброю й іншу техніку, яку надала Велика Британія.

Британський уряд заявляє, що витрачає 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів) на військову підтримку України.

Що саме поставляють і наскільки це важливо?

Протитанкова зброя

Британія відправила в Україну понад п'ять тисяч одиниць легкої протитанкової зброї нового покоління, або ПТРК NLAW

Головне призначення ПТРК NLAW — знищення броньованих машин на коротких дистанціях одним пострілом.

Для ЗСУ, яким зброя потрібна терміново, важливо, що ці системи легкі у транспортуванні й використанні. Солдата можна навчити, як ними користуватися, менш ніж за день.

Багато аналітиків вважають, що ці системи вже вплинули на перебіг конфлікту.

"NLAW зіграв вирішальну роль у відбитті наземних ударів росіян на ранніх етапах війни", - каже Джастін Бронк з британського Королівського інституту об'єднаних озброєнь.

За його словами, ця зброя була "особливо ефективною" у поєднанні з артилерією.

Як приклад він наводить успішні удари по танкових колонах росіян, коли NLAW знищили техніку, що йшла попереду, заманивши її в тил для подальшого артилерійського обстрілу.

Ракети малої дальності

Заступник міністра оборони Британії Джеймс Геппі підтвердив, що 28 квітня в Україну відправили "сотні" ракет Brimstone.

За словами колишнього військовослужбовця ВМС США капітана Кріса Карлсона, Brimstone можна використовувати проти танків, артилерії та деяких менших суден, як-то десантних кораблів.

Зазвичай ці ракети запускають з літаків, але в Україні їх модифікують для запуску з вантажівок. Оскільки запуск з землі знижує дальність дії, пояснює капітан Карлсон.

Brimstone занадто малі, щоб топити великі судна, але можуть завдати істотної шкоди.

"Все залежить від того, куди ви влучите, - каже він. - Якщо ракета зачепить двигун або зробить пробоїну біля ватерлінії, ворог матиме серйозні проблеми".

Бронетранспортери

Британія передала Україні 120 броньованих машин, серед яких - патрульні машини Mastiff.

Mastiff були дуже популярні серед британських бійців в Афганістані, оскільки забезпечують високий рівень захисту від наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Аналітики кажуть, що на Донбасі, де багато замінованих територій, Mastiff, ймовірно, будуть дуже корисні. Адже обидві сторони конфлікту широко застосовували протипіхотні міни, часто для того, щоб загнати ворожі транспортні засоби до районів, де їх можна знищити протитанковою зброєю.

Дрони

За даними британського Міноборони, Україна отримала "десятки" важких безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для забезпечення матеріально-технічної підтримки ізольованих сил.

За словами аналітиків, безпілотники можуть бути дуже ефективними для доставки запасів на передову, особливо під загрозою обстрілів з боку російської артилерії та в умовах ризику оточення.

Хоча Росії досі не вдалося оточити велику кількість українських військ на сході України, загроза артилерійських обстрілів в деяких районах існує постійно.

Системи протиповітряної оборони

Британія заявляє, що передала Україні п'ять систем протиповітряної оборони, зокрема, ракети Starstreak.

Системи призначені для збивання винищувачів і гелікоптерів, які пролітають відносно низько над землею.

Starstreak не можна "обманути" ракетами чи іншими джерелами тепла. На відміну від більшості ракет протиповітряної оборони, він фактично несприйнятливий до контрзаходів, які є на багатьох літаках.

"Для пілота противника Starstreak - дуже неприємна річ, - каже Бронк. - З ним практично нічого не можна зробити".

Однак Starstreak вимагає значно більшої підготовки, ніж такі системи, як Nlaw, і, на думку аналітиків, не може замінити ППО більшої дальності.

Британці також передають Україні "невелику кількість" гусеничних машин Stormer як мобільну платформу для Starstreak.

Довгострокова перспектива

Постачання західної техніки, зброї та боєприпасів - надзвичайно важливі для українців у довгостроковій перспективі, вважає Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Він каже, що хоч Україна має власні потужності з виробництва зброї, без потужної сторонньої підтримки її збройним силам буде важко відібрати великі території у російських військ.

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Україна переважно потребує техніки, якою її військові вже вміють користуватися, або яку можна дуже швидко освоїти, кажуть експерти.

Більшість озброєння, що вже в арсеналі України, розробили в країнах колишнього Варшавського договору Східної Європи.

Тому Британія запропонувала надіслати Польщі танки Challenger 2, щоби Варшава віддала Україні свої Т-72.

ЗСУ десятиліттями використовують Т-72, мають можливості для їхнього технічного обслуговування та підготовлений екіпаж.

Незадовго до і після вторгнення Росії в Україну британські міністри наполягали на тому, щоб надати Україні лише оборонну зброю. Тобто лише для захисту, а не для нападу на Росію.

Однак британський уряд дав зрозуміти, що відмовляється від суто оборонних поставок.

При цьому деякі експерти ставлять під сумнів відмінності такої термінології.

"Не існує такого поняття, як суто оборонна зброя, - каже Бріг Беррі. - Оборонна зброя є також наступальною, оскільки вона може захистити техніку, що використовується для нападу".

Що ще надала Британія:

понад 200 протитанкових ракет Javelin

1360 протиструктурних снарядів

4,5 тонни пластикової вибухівки

понад 400 тисяч патронів стрілецької зброї

понад 200 тисяч одиниць захисного спорядження, зокрема, шоломи, бронежилети, далекоміри та медичне обладнання

засоби радіоелектронної боротьби

контрбатарейні РЛС

обладнання для глушіння GPS

тисячі приладів нічного бачення

десятки важких БПЛА для матеріально-технічної підтримки ізольованих сил

Графіка Джеррі Флетчера.