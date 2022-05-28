Чому канцлер Німеччини Олаф Шольц тягне із постачанням обіцяного озброєння Україні

Деміен МакГіннесс

ВВС, Берлін

38 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

"Брехун! Розпалювач війни! — сердито вигукнув натовп, коли на сцену вийшов канцлер Олаф Шольц. Сивочолі профспілкові діячі тримали в руках плакати з написом "Ні - зброї, ні - війні!"

Зазвичай демонстрація за права робітників у Дюссельдорфі - це приємний захід для канцлера від лівоцентристських соціал-демократів. Але сьогодні ліві активісти - в іншому настої, вони обурені тим, що його їхній уряд відправляє в Україну зброю.

"Цинічно казати українцям, що вони мають самостійно захищатися від путінської агресії", - крикнув у відповідь Шольц, намагаючись перекричати освистування.

Однак варто зазначити, ці німецькі профспілки, як би голосно вони не кричали, становлять меншість. Вдома й за кордоном Шольца частіше критикують за зволікання у цьому питанні.

Порушення обіцянки

Провідні німецькі політики звинувачують німецького канцлера у гальмуванні постачання зброї Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки - мовляв, сучасні німецькі танки "Леопард", якими Берлін обіцяв замінити відправлені в Україну радянські танки, так і не прибули.

Getty Images If we were supported by our German allies with tanks to replace those we gave to Ukraine, we'd be very grateful. We had such a promise. We hear Germany isn't willing to fulfil [it] Andrzej Duda

Polish President

На міжнародному рівні існує думка, що Німеччина не хоче озброювати Україну.

"Я не розумію, чому це так складно", — заявив цього тижня розчарований міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав міжнародних партнерів надати ЗСУ ракетні системи залпового вогню MLRS.

Насправді ж Берлін постачає достатньо зброї. Не так багато, як США, але у порівнянні з іншими європейськими країнами, Німеччина - десь посередині, кажуть експерти.

Німецький парламент переважною більшістю голосів підтримав постачання важкого озброєння українській армії. Більшість основних політиків й майже всі партії схвалюють цей крок, серед них - соціал-демократи, до яких належить сам Шольц, його партнери по коаліції, "зелені", ліберальна LPD та консервативна опозиція.

Ультраправа AfD та ліва Die Linke - єдині, які виступають проти. Однак обидві партії роздирають внутрішні сварки.

У ЗМІ також лунали голоси проти озброєння України - приміром, у публічному листі, який склала низка вчених та представників ЗМІ. Але ніхто з тих, хто поставив під ним свій підпис, не мають політичного впливу, і мало хто має досвід роботи з Росією чи Україною.

"Путін не повинен перемогти"

І все ж, попри консенсус у політичному мейнстримі, Шольц досі вагається.

У своїх виступах він повторює шаблонні фрази на кшталт "Путін не повинен перемогти, Україна має існувати". Однак з незрозумілих причин ніколи не говорить про перемогу України у війні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німецький Бундесвер організував навчання українських військових на самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)

На відміну від багатьох провідних німецьких політиків, він досі не був у Києві після вторгнення РФ, заявивши, що їхати на "фотосесію" - безглуздо.

Це викликало обурення в Німеччині: у соціальних мережах почали викладати фото, на яких Шольц тисне руки різним світовим лідерам, вочевидь задля фотосесії.

З одного боку, Шольц обіцяє повну підтримку Україні. З іншого - рада безпеки, яку він очолює, не затвердила запити на сучасні танки "Леопард" чи "Мардер", які постачальники готові надіслати та які Україна дуже потребує.

"Все через партію?"

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Цього тижня Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, голова парламентського комітету з оборони та експерт з оборони від ліберальної ВДП, партії, що входить до коаліції Шольца, заявила, що вважає неприйнятним те, що про Німеччину думають, що вона гальмує військову допомогу Україні "лише тому, що ми не вміємо нормально спілкуватися й організовуватися".

Вона хоче отримати прозорий список того, що постачає Німеччина, та покращити координацію, заявивши, що канцлер "може тиснути на всі необхідні важелі" у питанні постачання зброї.

"Я намагаюся зрозуміти, чому він цього не робить. Через власні переконання чи через свою партію?",- дивується Штрак-Циммерманн.

Згідно з опитуваннями, виборці від соціал-демократів найчастіше виступають проти озброєння України. СДПН традиційно вважає, що миру в Європі можна досягти, лише працюючи з Москвою, а не проти неї.

Деякі впливові партійні діячі воліли б зосередитися на мирній угоді з Володимиром Путіним і вважають, що надання Україні зброї може призвести до ескалації конфлікту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протестувальники, що вийшли на вулиці у п'ятницю, закликали Шольца негайно озброїти Україну

А от ставлення громадян Німеччини дуже неоднорідне:

березневе опитування показало, що 63% респондентів виступають проти постачання важкого озброєння Україні і лише 31% висловилися "за";

те саме ж опитування у квітні виявило рівень підтримки 56% та 39% проти;

а вже на початку травня, за даними іншого опитування, надання танків та БТР Україні підтримали лише 46%.

У будь-якому випадку люди збентежені.

Ще недавно Олаф Шольц казав, що надання важкої техніки означатиме ескалацію, і що Німеччина все одно не має достатньо танків для підтримки України.

Потім він заявив, що танки можуть відправити до Польщі, але вони, здається, не прибули, і взагалі незрозуміло, про що була домовленість.

Тепер Берлін обіцяє відправити їх безпосередньо в Україну, але через ймовірну неформальну угоду з НАТО, це будуть оборонні "Гепарди", а не наступальні "Леопарди" чи "Мардери".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (праворуч) - перша з членів німецького уряду відвідала Україну з початку російського вторгнення

В інших країнах, схоже, немає таких бурхливих публічних дискусій щодо надання зброї Україні.

А відсутність ясності змушує людей дедалі більше нервувати й підриває довіру до керівництва Шольца. Його рейтинги падають, а його партія СДПН програла другі поспіль місцеві вибори у Німеччині.

Схоже, головна мета Шольца - знайти компроміс, щоб уникнути ескалації, і це зрозуміло, з огляду на травматичний досвід Німеччини у Другій світовій війні. Але небезпека полягає в тому, що, намагаючись ощасливити всіх, він не задовольняє нікого, і Україну - найменше.