Фінал Ліги Чемпіонів: як "Реал" обіграв "Ліверпуль" і чому виник скандал з глядачами

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Мадридський "Реал" із рахунком 1:0 здобув перемогу над "Ліверпулем" у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі.

Спочатку матч мав відбутися у Санкт-Петербурзі, проте після вторгнення Росії в Україну місто позбавили можливості його приймати.

"Реал" відкрив рахунок у другому таймі - гол забив Вінісіус Жуніор. "Ліверпуль" атакував ворота іспанців кілька разів, небезпечні моменти створював нападник британського клубу Мохаммед Салах, але воротар Тібо Куртуа жодного м'яча не пропустив.

Автор фото, Getty Images

Матч запам'ятався фанатам ще й тим, що не розпочався вчасно.

УЄФА затримала початок гри на понад пів години, пославшись на труднощі з допуском глядачів на "Стад де Франс". У соцмережах з'явилися фотографії величезних натовпів, які вишикувалися у чергу, щоб потрапити всередину.

Багато фанатів повідомляли, що були на стадіоні за кілька годин до початку матчу, але їх не пустили.

Деякі перелазили через огорожі або намагалися пробігти повз охорону. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

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Ян Бірн, член парламенту від лейбористської партії від Ліверпуля назвав спробу потрапити на стадіон "одним із найгірших досвідів у своєму житті" і звинуватив УЄФА в "жахливій організації", рівень безпеки якої "наражає на ризик життя людей".

Пізніше французька поліція заявила, що на стадіон намагалися проникнути фанати з підробленими квитками.

Перед початком гри турнікети на стадіоні були заблоковані тисячами вболівальників. Вони купили підроблені квитки, які при проході не спрацювали, повідомили пізніше в УЄФА.

"В результаті початок матчу відклали на 35 хвилин, щоб якнайбільше вболівальників зі справжніми квитками змогли потрапити на стадіон", - йдеться у повідомленні. Після початку матчу кількість уболівальників біля стадіону продовжувала зростати, і поліція розігнала їх сльозогінним газом.

"УЄФА співчуває тим, хто постраждав від цих подій, і терміново розгляне ці питання разом із французькою поліцією та владою, а також з Федерацією футболу Франції", - повідомили в організації.

"Ліверпуль" закликав провести розслідування "неприйнятних проблем", з якими стикнулися вболівальники. Там повідомили, що запросили офіційне розслідування причин того, що сталося.

"Реал" виграв кубок у 14-й раз у своїй історії. А півзахисник клубу Лука Модріч став п'ятикратним переможцем Ліги Чемпіонів.