Росія не буде використовувати тактичну ядерну зброю проти України - посол РФ

1 година тому

Підпис до фото, Посол Андрій Келін заявив ВВС, що російська військова доктрина дуже сувора щодо того, коли можна використовувати тактичну ядерну зброю

Посол Росії у Великій Британії заявив ВВС, що не вірить, що його країна застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Андрій Келін зазначив, що, за російськими військовими правилами, така зброя не використовується у таких конфліктах як, цей.

За його словами, Росія має дуже жорсткі умови щодо її використання, і це насамперед наявність загрози існуванню держави.

"Це не має нічого спільного з поточною операцією", - сказав посол у програмі Sunday Morning.

Коли наприкінці лютого, незабаром після вторгнення Росії в Україну, Володимир Путін привів свої ядерні сили у стан підвищеної готовності, це було сприйнято як попередження.

В ескалації конфлікту Путін звинуватив Захід і НАТО. Але міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав це спробою відвернути увагу людей від того, "що наступ в Україні йшов не за планом".

Тактичну ядерну зброю можна використати на відносно малих відстанях, на відміну від "стратегічної" ядерної зброї, яка може бути запущена на набагато більші відстані і яка створює привід для тотальної ядерної війни.

Але цей термін також включає різні види зброї, менші бомби та ракети, які використовуються на полі бою. Вважається, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї.

У бесіді з кореспондентом BBC Клайвом Майрі посол вкотре заперечив, що російські сили обстрілювали мирних жителів, і сказав, що звинувачення у воєнних злочинах в Бучі "сфабриковані".

Келін сказав, що "мер Бучі у своїй першій заяві підтвердив, що російські війська вийшли з міста, все чисто і спокійно, місто у нормальному стані".

Майрі перепитав: "Ви вважаєте, що все це сфабриковано? Усі ці докази вигадка?"

Підпис до фото, Посол назвав воєнні злочини в Бучі "сфабрикованими", попри речові докази, супутникові знімки та свідчення очевидців

"На нашу думку, це вигадка. Це використовується лише для того, щоб перервати переговори", - відповів посол.

Росія вже висловлювала такі звинувачення, раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров стверджував, що кадри тіл у Бучі були "інсценовані" після відходу росіян.

Це спростовують численні свідчення очевидців, які розповідали ВВС, що російські війська стратили їхніх близьких.

І такі звірства відбувались не тільки у Бучі, а й багатьох інших містах та селах.

"Він був звичайною мирною людиною, сім'янином, зварювальником, який все життя страждав після травми хребта і був інвалідом", - розповідав один чоловік про свого вбитого зятя.

Супутникові знімки також явно суперечать позиції Москви. На них видно тіла, які лежали на вулицях майже за два тижні до того, як росіяни покинули місто.