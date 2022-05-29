Росія скасувала обмеження віку для служби в армії за контрактом. Чим це загрожує Україні

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Російські військові у зруйнованому Маріуполі

Росія скасувала вікове обмеження для професійних солдатів, намагаючись таким чином залучити більше цивільних експертів у війну з Україною.

Президент Путін підписав закон, який дозволяє людям старше 40 років вступати до збройних сил. Очікується, що це будуть громадяни працездатного віку.

Раніше в армії були вікові обмеження 18-40 років для росіян і 18-30 років для іноземців.

Росія представляє це як крок до залучення більшої кількості технічних спеціалістів.

У новому законі сказано, що високоточною зброєю повинні володіти спеціалісти, а "досвід показує, що фахівцями стають у 40-45 років". У планах також залучити більше медиків, інженерів та експертів із комунікацій.

Українські та західні військові експерти стверджують, що Росія зазнала великих втрат у війні: за даними України, загинуло близько 30 000 осіб, тоді як уряд Великої Британії оцінює втрати Росії у приблизно 15 000. Для порівняння, втрати СРСР за дев'ять років війни в Афганістані становили близько 15 тисяч.

25 березня Росія повідомила про 1351 загиблого, більше про втрати вона не говорила.

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Путін уникав широкомасштабного призову на службу для війни в Україні, яку він називав "спеціальною військовою операцією".

Але у березні міністерство оборони Росії визнало, що частина військовозобов'язаних брали участь у конфлікті, а частина потрапила у полон до українських військ. У міноборони наголосили, що відправка військовозобов'язаних у бій не є офіційною політикою.

Пізніше міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що військовозобов'язаних, призваних цієї весни, не відправлятимуть у гарячі точки.

Призов на військову службу є багатовіковою практикою для держав, яким потрібна велика кількість чоловіків для служби в армії.

Російська призовна служба бере початок з царських часів, вона зобов'язує чоловіків у віці від 18 до 27 років відслужити в армії один рік. Але багато хто отримує звільнення за медичними показаннями або тому, що вони студенти.

Зараз Росія має понад 400 000 професійних "контрактників", а загальний обсяг її чинних збройних сил становить 900 000. Вона також може мобілізувати близько двох мільйонів резервістів, вважають військові аналітики.

Українська армія набагато менша - вона складається з приблизно 200 000 чинних військовослужбовців і близько 900 000 резервістів, хоча ця цифра зросла з масовою мобілізацією після вторгнення Росії 24 лютого.

В Україні також існує призов.

Згідно з чинним воєнним станом, Україна забороняє чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з країни, вимагаючи від них залишитися і у разі потреби воювати. Тому переважну більшість біженців, які тікають до сусідніх країн, складають жінки, діти та люди похилого віку.

Українські військові стверджують, що ще не призивають жінок на строкову службу, але деякі з них можуть бути призвані на військову службу у виняткових випадках, якщо потрібні їхні навички в медицині, ІТ чи інших сферах. Україна також завербувала кілька тисяч іноземних солдатів-добровольців.

Автор фото, AFP

У багатьох країнах існує військовий обов'язок, хоча правила дуже відрізняються. Серед них Ізраїль, Туреччина, Іран, Швеція та Грузія.

Велика Британія та США серед багатьох інших країн, які мають повністю професійні армії, а також резервістів, яких можна призвати у надзвичайній ситуації. Велика Британія призивала на службу під час обох світових воєн, а США - під час війни у ​​В'єтнамі.

Як в інших країнах

Велика Британія - британська армія набирає звичайних солдатів з 16 років, верхня вікова межа - 36. Для офіцерів віковий діапазон становить від 18 до 29 років, але також беруть на роботу деяких старших спеціалістів, наприклад медиків.

США - збройні сили набирають чоловіків з 17 років, верхня межа варіюється: в армії - 35 років, у морській піхоті 28, на флоті та у повітряних силах - 39.

Ізраїль - всі громадяни повинні проходити військову службу після досягнення 18 років; чоловіки служать 32 місяці, жінки - 24. Обов'язковий резерв складає 36 днів на рік - до 50 років для жінок і 55 для чоловіків.

Фінляндія. Межує з Росією та готується до вступу у НАТО, Фінляндія має призовну армію з 25 000 осіб, яка може бути розширена за рахунок резерву, що складає 280 000 людей. Фінські чоловіки проходять військову службу протягом року з 18 років; жінки можуть стати волонтерами. Більшість потім залишається в запасі до 50 років.