Україна може скоро отримати системи MLRS. Та чи будуть далекобійні ракети до них?

Лоуренс Пітер

BBC News

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Американські ракети MLRS можуть вражати цілі далеко за лінією фронту (архівне фото)

Уряд США, схоже, близький до відправки в Україну реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, або MLRS.

Росія називає такі поставки важкого озброєння провокаційною ескалацією конфлікту.

Президент Володимир Зеленський та інші українські чиновники закликали поставити MLRS для протидії потужним російським бомбардуванням на Донбасі.

Росія продовжує обстрілювати Сєвєродонецьк та інші райони Донбасу ракетами, танками та авіаударами.

Українські війська вже використовують гаубиці M777, які поставляють зі США, дальність дії яких становить близько 25 км. Але MLRS дозволять Україні вражати набагато більш віддалені цілі.

Батарея MLRS M270 може стріляти різними боєприпасами, причому найсучасніші здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Однак вона також може стріляти ракетами меншої дальності - близько 70 км.

Для США одним зі способів уникнути ескалації конфлікту, але значно покращити український арсенал, можуть стати поставки до України саме ракет меншої дальності.

Американський високопосадовець, якого цитує Washington Post, заявив, що Білий дім згоден надати Україні MLRS, але не надсилатиме ракети найбільшої дальності, сумісні з системою.

Є занепокоєння, що Україна може використовувати цю систему для ураження цілей на території Росії, і такі дії ризикують втягнути США та їхніх союзників по НАТО у прямий конфлікт з Москвою.

Британія також має системи MLRS. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати ракети, "щоб захиститися від дуже жорстокої російської артилерії", але він не сказав, що Британія їх надасть.

США використовували MLRS для знищення основних іракських цілей у війні в Перській затоці 1990-91 років і в 2003 році.

Росія каже про "проксі-війну"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у "накачуванні зброєю українських націоналістів".

За його словами, Захід веде "проксі-війну" проти Росії, яка, за його словами, означатиме "неминучу ескалацію".

Минулого тижня ведуча російського державного телебачення заявила, що США перетнуть "червону лінію", якщо постачатимуть Україні РСЗВ, і це буде розцінено як спроба "спровокувати дуже жорстку відповідь з боку Росії".

Як додатковий крок для захисту ключового чорноморського порту України - Одеси - Данія поставила протикорабельні крилаті ракети Harpoon з радіусом дії близько 130 км.

Україна може використовувати їх разом зі своїми власними ракетами "Нептун", які минулого місяця потопили російський флагманський крейсер "Москва".

Автор фото, Russian Defence Ministry Підпис до фото, Російські реактивні батареї обстрілюють українські війська

Російські ракети великої дальності вразили залізничні об'єкти, нафтобази та іншу інфраструктуру на заході України, що частково розглядається як спроба перешкодити поставкам західної зброї.

Водночас повідомляють, що Росія застосувала нову реактивну систему залпового вогню по українських цілях у районі Харкова - зброю, яку описують як гігантський вогнемет. Про його використання повідомляє ТАСС з посиланням на російського силовика.

ТОС-2 "Тосочка" - це термобарична паливно-повітряна зброя: вона створює потужний вибух, запалюючи газову хмару при ударі, випалюючи кисень у зоні ураження.

Росія також спричинила великі руйнування в українських містах за допомогою крилатих ракет великої дальності, деякі з них були випущені з військових кораблів.