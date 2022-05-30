Український контрнаступ на Херсонщині. Що відомо?

Олег Черниш

BBC News Україна

57 хвилин(и) тому

Автор фото, John Moore Підпис до фото, Українські військові почали контрнаступ на Херсонщині. Він може призвести до оточення російських військ

Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 28 травня повідомив про наступ на позиції росіян на Херсонщині. Противника було відкинуто на "невигідні рубежі", заявив Генштаб.

ВВС News Україна зібрала все, що відомо на цей момент.

Значна частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військами ще в перший тиждень повномасштабного вторгнення в лютому. Деякі підрозділи ЗСУ, що обороняли регіон, були розбиті, деякі - змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму.

Атаки росіян на правому березі Дніпра були зупинені на межі Херсонської і Миколаївської областей, а також на підходах до Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Власне, лінія зіткнення з середини березня на цих напрямках не зазнала суттєвих змін.

Міністерство оборони РФ заявляє, що її війська контролюють всю територію Херсонської області. Україна, своєю чергою, наголошує, що це не так.

Більше того, у вечірньому звіті за 28 травня український генштаб заявив про успішні "наступальні дії" на Херсонщині, що відтіснили росіян із займаних позицій.

Форсування і наступ

"Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області", - повідомило військове командування ЗСУ.

Ці села розташовані на межі Миколаївської і Херсонської областей на лівому березі річки Інгулець.

Тут, за 80 км від окупованого росіянами Херсону і за 40 км від Нової Каховки, розташоване і містечко Давидів Брід. В середині травня українці знищили в Давидовому Броді польовий склад боєприпасів росіян.

Автор фото, John Moore Підпис до фото, ЗСУ змогли форсувати річку і просунутись на 10 км вглиб захопленої росіянами території.

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Відповідно, інформація про новий вдалий наступ в цьому району свідчить, що українським силам, які наступають з правого берега Інгулця, вдалось успішно форсувати водну перешкоду і створити плацдарм на іншому березі.

Станом на ранок 30 травня наступальні дії ЗСУ в цьому районі тривають, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів (противника, - Ред.)", - зазначається в повідомленні.

Австрійський військовий експерт Том Купер вважає, що наступ українців саме на цьому напрямку був доволі прогнозований. За його даними, ЗСУ в ході наступу 27-28 травня просунутись на 10 км південніше вглиб території до села Костромка, що контролює російська 49-та загальновійськова армія.

"Зостається підсумувати: місце і напрям цієї атаки було легко передбачити: тим більше я здивований, що український Генштаб обрав такий план", - написав він у своєму звіті щодо ситуації на фронті за 26-29 травня.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович називає події в цьому районі не наступом, а "вдалою контратакою".

"У Херсонській області цікаві події. На Давидів Брід сьогодні (28 травня, - Ред.) оголосили ледь не наш контрнаступ, який має розрізати угруповання (російських військ, - Ред.). Я б такого статусу йому поки щоне надав, але надав би статус вдалої контратаки українських військ", - зазначив він.

За його словами, російські війська "дуже злякались" і направили авіацію в цей район. Власне, саме тут український винищувач Міг-29 збив вдень 27 травня російський літак Су-35. Останній намагався вполювати авіацію, що активно підтримує український наступ.

Командування ЗСУ зазначає, що на Херсонщині війська РФ посилюють протиповітряну оборону, підтягують резерви і облаштовують нові оборонні рубежі.

Відволікання чи спроба оточення?

Військові експерти розділились у думці, якою є мета наступальних дій ЗСУ на північному сході Херсонської області.

Так, американський аналітичний центр "Інститут дослідження війни" у своєму звіті 29 травня зазначає, що український наступ змусив росіян перейти до оборони і зосередити нові сили на Херсонщині.

"Ця українська контратака, ймовірно, має на меті зірвати зусилля Росії щодо встановлення міцних оборонних позицій уздовж південної осі. Попри те, що українська контратака, ймовірно, не зможе повернути значну територію найближчим часом, вона, ймовірно, порушить російські операції й потенційно змусить Росію розгорнути підкріплення в Херсонській області, яка переважно утримується не високоякісними підрозділами", - йдеться у повідомленні аналітичного інституту.

Українські контратаки, зазначає він, можуть додатково уповільнити зусилля Росії з консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України.

Водночас радник ОП Олексій Арестович допускає, що ЗСУ, атакуючи тут, намагаються розрізати навпіл російське угруповання, розташоване на правому березі Дніпра. Зараз частина цих підрозділів на заході Херсонщини націлена на Миколаїв, інша частина східніше - на Кривий Ріг.

Автор фото, TASS/Getty Images Підпис до фото, Міноборони РФ заявляло про повний контроль над Херсонщиною

Удар по середині між ними, дійсно, може призвести до повного оточення російських сил, каже ВВС News Україна полковник Олег Жданов - військовий експерт і колишній співробітник головного оперативного управління генштабу ЗСУ.

"Це дуже важливий напрямок. Якщо українським військам вдасться розсікти угруповання ЗС РФ, що воює на правому березі річки Дніпро, то фактично їх криворізьке угруповання опиниться в оточенні", - зазначив він.

Наразі українці успішно відбивають атаки противника на Кривий Ріг і утримують його на відстані 30-40 км від міста. "Відрізання" росіян в цьому районі від півдня Херсонщини позбавить їх можливості підвозу підкріплення і боєприпасів.

Більш того, якщо ЗСУ, рухаючись на південь від Давидового Броду до Берислава - а це приблизно 40 км - зможуть дістатись річки Дніпро, то надалі матимуть умови для продовження наступу вздовж його берегу аж до Херсону. Олег Жданов не виключає такий розвиток подій в подальшому, але наголошує, що все буде залежати від наявних сил і засобів українців.

Водночас спробу української армії переправитись на лівий берег Дніпра і звільнити окуповану Нову Каховку він вважає малоймовірною. Це місто стратегічно важливе для РФ, оскільки там є дамба Північно-Кримського каналу, що дає воду в анексований Крим. ЇЇ росіяни захопили ще в перші дні вторгнення.

"Зараз звільнити Нову Каховку важкувато, і ви ж не забувайте що там ГЕС знаходиться. Якщо плотина зазнає руйнування, то це може спричинити дуже важкі наслідки", - каже експерт.

Також він наголошує, що переходити Дніпро по греблі ГЕС дуже ризиковано для українських військ і може призвести до значних втрат.

"Деструктивні дії"

"У нас є сили і засоби достатні, щоб вести на тому напрямку опір", - заявила вдень 30 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на Херсонщині.

При цьому вона наголосила, що просування української армії ускладнює колабораціонізм місцевих мешканців.

"Важливу роль у цьому грає місцеве населення - наскільки вони допомагають чи не допомагають ЗСУ. Ми стикаємося зі складною ситуацією, коли є деякі представники місцевого населення, які починають працювати на окупанта", - зазначила представниця міноборони.

За її словами, такі "деструктивні дії" роблять більш складним звільнення окупованих територій України.

Призначений росіянами "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини" Кирило Стремоусов публічно заперечує інформацію про вдалий наступ української армії.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Підпис до фото, Армянськ, російська військова техніка рухається дорогою на Херсон. 24 лютого

В коментарі російським ЗМІ 29 травня він заявив, що українці здійснили дві спроби прориву лінії оборони в Херсонській області, але обидві невдалі.

"Українські війська за останні дні двічі намагалися прорвати лінію оборони в Херсонській області в районі села Давидів Брід, але зазнали поразки та зазнали дуже великих втрат. Вони намагалися прорвати та захопити плацдарм та відрізати Херсонську та Запорізьку області", — сказав Стремоусов.

Напередодні він оголосив про "закриття кордонів" Херсонщини з сусідніми регіонами, підконтрольними Україні. Це зроблено начебто "з міркувань безпеки". Виїхати з окупованої території тепер можливо лише до Криму чи на Донбас.

Вранці 30 травня українське командування "Південь" повідомило, що росіяни підтягують резерви та облаштовують оборонні рубежі на Херсонщині. Зокрема, і біля Нової Каховки.