Чому зупинились мирні перемовини України і Росії та чи можливо їх відновити?

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, YASIN AKGUL Підпис до фото, Мирні перемовини України і Росії в Стамбулі, 29 березня. В складі української делегації був міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Вони згасли як сірник". Так поетично описує нинішній стан україно-російських мирних переговорів очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чи є шанс запалити цей згорілий сірник знову?

Остання очна зустріч переговорних делегацій України і Росії відбулась у Стамбулі в кінці березня. До того вже місяць як тривало повномасштабне вторгнення військ РФ з півночі, півдня і сходу на українську землю. Кремлю не вдався бліцкриг із захоплення Києва, а Україна не мала достатньо техніки і сил, щоб повністю відкинути загарбника зі своєї території.

За підсумками тих перемовин були оприлюднені "пропозиції мирного договору". Головні його положення - нейтральний статус України, формування пулу держав-гарантів її безпеки і "підвішений статус" окупованих росіянами Криму і частини Донбасу.

Росія на перемовинах тоді заявила, що як "жест доброї волі" виводить свої війська з півночі України.

Щоправда, після оприлюднення цих мирних ініціатив жорстоке протистояння на фронті не припинилось. Більше того, воно загострилось на Донбасі, де від бойових дій були зруйновані цілі міста.

Щодо перемовин, то вони ще кілька тижнів відбувались у відеоформаті, а до середини травня і взагалі зупинились.

Без діалогу

"Переговори зараз заморожені за рішенням та відповідно до лінії, обраної українською стороною", - заявив в кінці травня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмитро Пєсков звинувачує українську владу в "заморозці" мирних перемовин

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За його словами, українська влада робить заяви, які суперечать одна одній. Він має на увазі, що частина українського політикуму виступає категорично проти мирних перемовин, а частина - за.

Це не дозволяє Москві, наголошує Пєсков, зрозуміти, чого хоче українська сторона і чи готова вона "виявити тверезий підхід і усвідомити реальний стан справ".

Київ не заперечує тезу про "зупинку переговорів". Але трактує її дещо інакше.

На початку квітня, після відходу російських військ і виявлення масових катувань та вбивств цивільних у Бучі, президент України Володимир Зеленський казав про ускладнення діалогу з РФ, але про його подальшу необхідність.

"Найлегше - це сказати, що я не буду з тобою говорити", - пояснював голова держави.

Він також наголошував на важливості саме особистого діалогу з президентом Володимиром Путіним, який, на думку Зеленського, "не до кінця усвідомлює, що відбувається" і живе у своєму "інформаційному середовищі".

В Росії натомість кажуть, що умови для зустрічі двох лідерів не дозріли. До прикладу, голова переговорної делегації Кремля Володимир Мєдінський заявляє, що необхідно підготувати "документи високого ступеня готовності", але "м'яч на боці України".

Тим часом, віддаляючись від Стамбульського саміту, змінювалась і позиція офіційного Києва.

Під час Українського сніданку в Давосі 25 травня Зеленський заявив, що має низку передумов для того, щоб відновились перемовини з РФ.

За його словами, Україна не вестиме переговори з Росією, допоки російські війська не відійдуть щонайменше до лінії 24 лютого.

"В цю стадію (дипломатичних перемовин, - Ред.) ми можемо перейти, коли зрозуміємо, що як мінімум сторона РФ показує можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії", - наголосив він.

Автор фото, офіс президента Підпис до фото, Зеленський виставив умови для поновлення переговорів з РФ

Станом на 1 червня Москва не тільки не відвела війська, як того хоче Київ, а навпаки продовжує агресивний наступ на сході України.

Італійська пропозиція

На фоні таких діаметрально протилежних підходів України і Росії неочікувано свою тему для мирних перемовин запропонувала Італія.

Місцеві ЗМІ 19 травня повідомили про певний проект договору, який мав би повернути Київ і Москву з поля бою за стіл переговорів. Він начебто переданий сторонам війни, ООН і країнам "Великої сімки".

Деякі положення "італійського плану" збігаються з рішеннями, озвученими під час Стамбульського саміту. Мова йшла про відмову України від НАТО, але вступ до Європейського Союзу.

Також Рим пропонує оголосити про припинення бойових дій на лінії фронту і надати Донбасу і Криму "автономію під суверенітетом України".

Першим такі пропозиції прокоментував заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв. В своєму телеграм-каналі, де він дозволяє собі вільно висловлюватись як щодо внутрішньої, так і зовнішньої політики світових держав, політик жорстко розкритикував італійський мирний договір. Він назвав його "потоком свідомості європейських графоманів". Найбільше його обурили пропозиції вступу України до ЄС і повернення окупованих територій під суверенітет Києва.

"Все це лише спроба допомогти Києву зберегти бодай якесь обличчя... Втім, сама Україна домовлятися зовсім не хоче", - резюмував свою позицію експрезидент Росії.

Автор фото, MAZEN MAHDI Підпис до фото, Лавров розкритикував мирні ініціативи Італії

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на проєкт від Італії стриманіше. Він заявив, що не отримував офіційного документа, але оприлюднені в ЗМІ подробиці мирних пропозицій Кремль не влаштовують. Особливо, щодо повернення Україні Криму і Донбасу.

"Ну не можуть серйозні політики, які хочуть досягти результату, а не займаються саморекламою перед своїм електоратом, подібні речі пропонувати", - зазначив Лавров.

"Пробний план"

В українському міністерстві закордонних справ повідомили, що отримали проєкт мирного врегулювання від Італії. Але поки що не готові його прокоментувати. "Поки що вивчаємо його", - пояснив ВВС News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Водночас в офісі президента України погодились висловити свою позицію щодо італійських пропозицій.

Представник України в переговорній групі і радник голови ОП Михайло Подоляк сказав ВВС News Україна, що будь-які ініціативи, які передбачають ті чи інші істотні поступки України на користь Росії - "абсолютно нереалістичні". Незалежно від їх змісту.

Автор фото, YASIN AKGUL Підпис до фото, Представник ОП Михайло Подоляк називає мирні ініціативи Італії "нереалістичними"

"У будь-якому разі, італійський план не спирається на серйозне знання ситуації та мотивів сторін, не був на початковому етапі обговорений з Україною і тому має скоріше виключно пробно-дискусійний характер. Не більше того", - наголосив перемовник.

Він заявив, що оскільки Україна перебуває у стані інтенсивної війни з РФ, то лише Київ сам юридично "конструюватиме умови закінчення війни".

В цьом процесі існують деякі ключові положення, наголосив Подоляк.

По-перше, вважає він, будь-які мирні плани і ініціативи сторонніх держав або міжнародних інституцій не мають жодної цінності, якщо вони спочатку не обговорені з урядом України.

По-друге, зазвичай такі ініціативи, каже радник голови ОП, не спираються на об'єктивну оцінку ситуації в Україні і, скоріше за все, вказують на "ілюзорні наміри" їх ініціаторів знайти можливість з найменшими втратами повернутися до довоєнного часу.

"Це, в принципі, неможливо. Але не всі це розуміють", - зазначив український перемовник.

Сильні позиції зі своїми слабкостями

Хід переговорів завжди диктує та сторона, яка має більш сильну позицію. Але в ситуації з російсько-українською війною обидві сторони впевнені, що сила на їхньому боці, пояснює перший заступник директора аналітичного центру "Нова Європа" Сергій Солодкий.

"Росія не готова до припинення війни і до пошуку компромісів, а Україна не може собі дозволити піти на мир за будь-яку ціну", - пояснює ВВС News Україна експерт-міжнародник.

В цій патовій ситуації багато буде залежати не від того, як країни використають свою "силу", а від того, як вони подолають свої "слабкості". Це, зокрема, стосується економічних проблем та значних людських втрат і техніки.

Він звертає увагу, що на Стамбульському саміті українська влада вже пішла на поступки, заявивши про готовність відмовитись від НАТО і взяти нейтралітет. Але Росія не оцінила компроміс з боку опонента і цим показала, що насправді не прагне дипломатичного врегулювання конфлікту.

"Якщо Путін хотів би врятувати обличчя, то він давно б вже скористався поступками, які пропонувала Україна. - каже Солодкий. - Він цього не хотів і, очевидно, й досі не хоче. І, очевидно, продовжить виставляти до України завідомо невиконувані вимоги".

Щодо вимог Києва, а саме відводу військ на лінію до 24 лютого, то, вочевидь, Кремль зараз навіть не буде розглядати для себе такий варіант. Але надалі ситуація може змінитись. Тим більш, наголошує аналітик, що це теж своєрідна поступка з боку Києва, оскільки "відкладає на потім" питання звільнення Україною окупованих Донбасу і Криму.

Автор фото, ANATOLII STEPANOV Підпис до фото, Україна вимагає відвести російські війська на позиції 24 лютого

"Я згоден, що з позиції України це виглядає як завідомо невиконувана передумова, як завдання-максимум, як ідея, яка "перекриває" переговорний процес. Але Україна виходить з позиції міжнародного права", - пояснює Солодкий.

Крім того, українська влада в цьому питанні спирається на громадську думку, потужний опір українського народу російським військам і західну підтримку.

"Російське суспільство не зрозуміє"

Колишній дипломат і посол в Росії (2010 - 2015) Володимир Єльченко звертає увагу, що зверхнє ставлення до України в російській владі не дає простору для компромісу. Оскільки це може бути сприйнято як "поступки" Києву в російському суспільстві.

"З їх ставленням до України, а вони вже просто зараз про це прямим текстом говорять, йти на поступки ніхто з лідерів Росії, а тим більш Путін, не буде. Бо це означатиме, що все, що вони затіяли з 24 лютого, було "бредовой идеей". Цього російське суспільство просто не зрозуміє і не сприйме", - вважає Єльченко.

На його думку, реальні переговори між Україною і Росією після Стамбульської зустрічі насправді не велись. Цьому заважали принципові відмінності в позиціях сторін, від яких ніхто не хотів відходити.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Українська делегація в Стамбулі

"Я думаю, що це просто була гра слів і насправді ніяких перемовин далі не велося. Хіба що на гуманітарному треку: обмін полонених, евакуація з Маріуполя. Це те про, що ще можна було говорити. А серйозні політичні речі я не бачу зараз ніякої можливості обговорювати", - зазначає ексдипломат.

Єльченко вважає, що зараз заяви Кремля про начебто необхідність відновлення перемовин можуть свідчити хіба про їх намір отримати оперативну паузу для підкріплення сил на фронті. Дійсної зміни позиції Москви поки що не спостерігається.

"Реальні переговори можуть початись або після тотальної поразки РФ на фронті або після того, як на 100% запрацюють всі західні санкції і вони зрозуміють що інакше не виживуть", - констатує він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмтро Кулеба порівнює україно-російські переговори зі "згорілим сірником"

Про взаємозв'язок фронту і дипломатії каже також міністр закордонних справ. "Чим агресивніша Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів", - вказує він на таку закономірність.

31 травня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в України і Росії намітилась "тенденція до діалогу". Це сталося, наголосив він, тому що ні одна зі сторін не змогла переломити ситуацію на полі бою.