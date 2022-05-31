Як вплинуть санкції ЄС щодо нафти на Росію та світ

1 година тому

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Європейський Союз погодився заблокувати весь імпорт російської нафти, що надходить морем. Загалом, за його словами, нові заходи скоротять імпорт нафти з Росії до 90%.

Однак ЄС все одно використовуватиме російський газ, оскільки від нього залежать такі країни, як Німеччина.

Який вплив матимуть санкції ЄС?

Росія постачає близько чверті нафти, яку імпортують країни ЄС.

ЄС планує заборонити поставки російської нафти морем до кінця року. Це зменшить загальний обсяг нафти, яку постачає Росія, на дві третини.

Водночас тимчасово залишиться дозволеним імпорт трубопроводом. Так вирішили тому, що Угорщина імпортує 65% всієї нафти трубопроводами з Росії.

Дві інші країни, які імпортують велику кількість російської нафти трубопроводами, Німеччина та Польща, заявляють, що припинять це робити до кінця цього року.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн каже, що це, по суті, означає, що Росія експортуватиме лише "10-11%" нафти, яку вона постачала до санкцій.

Своєю чергою, США оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля, а Британія має відмовитися від російської нафти до кінця року.

Реакція України

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Міністр енергетики України Герман Галущенко у фейсбуці спрогнозував наслідки часткового ембарго на російську нафту, яке сьогодні ухвалив ЄС.

"Заборона часткова і поширюватиметься на танкерну нафту та нафтопродукти, а це - 2/3 поставок до Євросоюзу. Щодо трубопровідної нафти передбачається тимчасове виключення. Але до кінця року імпорт російської нафти до ЄС має скоротитися на 90%", - зазначив Галущенко.

На основі оцінок Bloomberg, Галущенко оцінив втрати Росії від нафтового ембарго приблизно в третину її військового бюджету на 2021 рік через те, що Москва муситиме продавати зі значною знижкою нафту в азійські країни, а ще 12 млрд доларів втрат принесе відмова Польщі та Німеччини від російської нафти з нафтопроводу "Дружба".

"На жаль, забанити нафту не вийшло одномоментно. Але сам факт ембарго зробить російську нафту ще більш "токсичною", відкриє шлях новим постачальникам, підірве економічну спроможність Кремля фінансувати війну", - вважає міністр.

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На думку Галущенка, запровадження ембарго стало символом того, що "цінності є важливішими за ціни". Особливу роль, за його словами відіграла Польща, як "флагман санкцій", і Німеччина, яка "продемонструвала політичну волю і швидко знайшла заміну російській нафті".

"Ще трохи, і Росія вже нікому не зможе нав'язувати свою волю, шантажуючи енергоносіями. Не зможе вести війни через брак зброї і грошей", - вважає Галущенко.

Які поставки енергоносії ЄС не заборонив?

Росія постачає до ЄС 40% всього імпортованого природного газу. Такі країни, як Німеччина, залежать від нього майже на половину своїх потреб у газі.

Тому державам ЄС важко заборонити імпорт газу, не завдаючи шкоди своїй економіці.

У березні ЄС зобов'язався скоротити імпорт газу на дві третини протягом року. Проте згоди щодо подальших скорочень досі немає.

Росія виграла від зростання цін на енергоносії, заробляючи приблизно 400 мільярдів євро на рік від експорту нафти та газу до ЄС.

Скільки нафти експортує Росія?

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії.

До оголошення санкцій близько половини російського експорту сирої нафти прямувало до Європи.

У 2020 році найбільше російської нафти на добу імпортували Нідерланди та Німеччина.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Словаччина та Угорщина отримали минулого гору з Росії 96% і 58% імпорту нафти відповідно.

Однак у 2020 році на Росію припадало лише 8% імпорту нафти Британії та 3% імпорту нафти США минулого року.

Які є альтернативи російській нафті?

Дослідник Бен Маквільямс каже, що простіше знайти альтернативних постачальників нафти, ніж газу, бо хоча частина нафти надходить з Росії, "також є багато поставок з інших країн".

Деякі країни, що входять до МЕА, видали із запасів нафти еквівалент 120 мільйонів барелів - це найбільше використання запасів за всю історію.

Наприкінці березня президент США Джо Байден наказав масштабно використати нафту з американських запасів, щоб знизити високі ціни на паливо.

США також хочуть, щоб Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, і розглядають можливість пом'якшення санкцій щодо венесуельської нафти.

Як Росія зупиняє поставки газу?

Попри вторгнення в Україну, Росія продовжувала постачати велику кількість газу багатьом європейським країнам.

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Однак після того, як західні держави ввели фінансові санкції проти Росії, президент Путін оголосив, що "недружні" країни будуть змушені платити за газ російською валютою.

Російська державна енергетична компанія "Газпром" припинила поставки до Польщі, Болгарії та Фінляндії і заявляє, що не буде їх відновлювати, поки платежі не будуть здійснені в рублях.

На рішення Росії припинити постачання до Фінляндії, можливо, також вплинула нещодавня заявка країни на вступ до НАТО.

Більшу частину газу Фінляндія імпортує з Росії, але на газ припадає менше десятої частини енергоспоживання країни.

ЄС заявив, що вважає дії Росії формою шантажу.

Платежі в рублях підтримали б російську валюту та економіку.

Хто платить в рублях?

Урсула фон дер Ляєн попередила, що виконання вимог Росії порушить санкції ЄС і становитиме "високий ризик" для компаній, які це зроблять.

Позиції країн ЄС щодо того, як швидко вони припиняють залежність від російських поставок енергоносіїв, розділилися.

Газові компанії деяких країн ЄС, зокрема Німеччини, Угорщини та Словаччини, погодилися платити за газ в євро через російський "Газпромбанк", який потім конвертуватиме платежі в рублі.

Financial Times повідомляє, що газові компанії Австрії та Італії також планують відкрити рахунки в Газпромбанку.

Минулого тижня ЄС заявив, що якщо покупці російського газу зможуть здійснити платежі в євро та отримати підтвердження цього до того, як буде здійснено будь-яку конвертацію в рублі, це не порушить санкції.

Однак між країнами ЄС існують розбіжності щодо того, як інтерпретувати початкові вказівки, і дипломати ЄС кажуть, що хочуть отримати більше ясності з цього питання.

Скільки газу постачає Росія до Європи?

У 2019 році на Росію припадало 41% імпорту природного газу ЄС.

Якщо поставки російського газу в Європу припиниться, особливо постраждають Італія та Німеччина, оскільки вони імпортують найбільше газу.

Росія забезпечує лише близько 5% британських поставок газу, а США не імпортують російський газ узагалі.

Росія постачає газ до Європи кількома магістральними трубопроводами. Газ збирається в регіональних сховищах, а потім розподіляється по всьому континенту.

А як щодо альтернатив російському газу?

Європа може звернутися до наявних експортерів газу, таких як Катар, Алжир чи Нігерія, але існують практичні перешкоди для швидкого розширення видобутку.

Сполучені Штати погодилися доставити до Європи додаткові 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) до кінця цього року.

Європа також могла б збільшити використання інших джерел енергії, таких як енергія вітру, але це не швидкий та не простий процес.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ЄС сподівається значно збільшити використання відновлюваної енергії, зокрема вітрової