"Це мій бойлер". Як біженка з України побачила на російському танку свої вкрадені речі

Роберт Гріналл

BBC News

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Аліна Коренюк каже, що бойлер у коробці, постільна білизна та скатертина належали їй

Українська біженка у Великій Британії каже, що на недавньому фото російського танка впізнала свої речі, які, ймовірно, були викрадені з її квартири.

За словами Аліни Коренюк, на фото був новий бойлер, який її родина планувала встановити до початку війни.

Вона та її діти залишили Україну 8 квітня і знайшли прихисток у британського подружжя в Ноттінгемширі.

На знімку, зробленому наприкінці травня, у кадр потрапив танк, що рухається повз розбомблені житлові будинки у місті Попасна в Луганській області, яке російські сили контролюють з 8 травня.

Чимало жителів окупованих українських територій скаржаться на мародерство з боку російських військ.

За словами Аліни Коренюк, фото було зроблене неподалік від її будинку.

Першим його помітив її чоловік.

"Він запитав: ви не помічаєте нічого дивного на цьому фото? І уточнив, чи бачу я те саме, що й він", - розповіла вона ВВС.

За словами Аліни, крім бойлера, на танку була скатертина з їхньої дачі, нові дитячі простирадла з малюнками Disney та червона ковдра.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чимало жителів окупованих українських територій скаржаться на мародерство з боку російських військ

Коренюк додала, що постільною білизною щось прикривали, ймовірно, телевізор чи інше електронне обладнання, яке родина залишила в будинку, коли вимушено виїхала з Попасної.

Але така поведінка російських солдатів жінку не дивує.

"Те, що не знищили, вони пограбували, - каже вона. - Ми очікували, що будинки в Попасній пограбують, нам про це неодноразово говорили".

Аліна Коренюк та її доньки - 12-річна Христина і 8-річна Ольга - виїхали до Британії за програмою британського уряду "Дім для України".

Родина, що відкрила для них свою домівку, - одна з перших в країні зареєструвалася для участі в цій програмі.

Автор фото, Alina Koreniuk Підпис до фото, Аліна (праворуч) виїхала з України, а її мати залишилася у відносно безпечному місці

Працівниця поліції й колишній дитячий психолог Аліна Коренюк та її родина втікли з Попасної 24 лютого, коли почалося широкомасштабне російське вторгнення.

Їдучи, родина забрала дуже мало майна. Мати Аліни була змушена залишити собаку, який загинув або від уламка снаряда, або від рук окупаційних військ.

Коренюк також розповіла британським ЗМІ про важку подорож, яку вона та її доньки здійснили з України до Британії.

Її мати, бабуся та чоловік залишилися в Україні, але перебувають у відносній безпеці.