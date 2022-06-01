"Шкода, що не дозволяють відрізати вухо". Як український морпіх вижив у російському полоні й повернувся додому

Джеймс Вотергаус

BBC News, Полтава

1 година тому

Підпис до фото, У Гліба - зламані щелепа, ніс, роздроблені кістки тазу. Ці травми він отримав під час оборони Маріуполя

Полтавець Гліб Стрижко пройшов через психологічні тортури й відмову у лікуванні переломів тазу і щелепи. Але, здолавши величезні труднощі, він все-таки дістався додому.

Зараз 25-річного морського піхотинця лікують у полтавському шпиталі.

Його зламаний таз тримає спеціальна металева конструкція - це одне з численних поранень, отриманих під час оборони Маріуполя.

Мати Гліба Олеся допомагає йому сісти на лікарняному ліжку, а він кривиться від болю, але, здається, не проти поділитися своєю історією.

"Повернувши голову, я побачив, що на мене націлився танк", - згадує хлопець.

"Коли танк стріляє, між пострілом і влученням гармати часу немає. Все відбувається миттєво. Я побачив яскравий спалах".

Підпис до фото, Торік Гліб став морським піхотинцем. З 24 лютого разом зі своїм підрозділом боронив Маріуполь

Після пострілу він упав з висоти третього поверху.

"Я зрозумів, що можу або кричати, і мені допоможуть, або померти під цими уламками", - каже Стрижко.

"Кожен крик давався величезними зусиллями. Після трьох-чотирьох криків я почув голос хлопців: ми тут, ми тобі допоможемо".

Товариші Стрижка врятували йому життя і доправили до польового шпиталю.

"Там було з десяток бійців із різних частин, - згадує він.- Приїхали лікарі й сказали, що для порятунку нашого життя нас передадуть росіянам".

Сили РФ захопили більшу частину Маріуполя, і шанс отримати кращу медичну допомогу був у лише ворога.

А тим часом у рідній Полтаві за Гліба молилися у церкві, куди він ходив з дитинства.

Як і решті України, Свято-Успенському кафедральному собору довелося пристосуватися до війни - зараз його зали заповнюють ящики з гуманітарною допомогою.

Підпис до фото, Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір

"Я знав, що з Маріуполя є лише два шляхи: смерть або полон", - каже архієпископ Федір, який досі править у цьому величному храмі.

Архієпископ вірив, що Гліб не здасться, але не знав, живий він чи мертвий.

Ситуація змінилася, коли морський піхотинець з'явився разом з іншими українськими полоненими у дописі підтримуваних Росією сепаратистів у соціальних мережах.

Підпис до фото, На відео Стрижко у майже несвідомому стані вимовляє своє ім'я

"Я знав, що Бог створив чудо, - каже архієпископ. - Він був у важкому стані, з численними переломами".

У нього були зламані щелепа, ніс, роздроблені кістки тазу.

"Бог відгукнувся на наші молитви, і я був певен, що ми зможемо звільнити його з полону", - каже архієпископ Федір.

За його словами, ще більше морських піхотинців з Полтави зникли безвісти у Маріуполі.

Підпис до фото, Гліб Стрижко з архієпископом Федором

Стрижко згадує, як його лікували у полоні. Через травми самостійно їсти він не міг.

"Деякі медсестри приносили їжу і годували мене, бо сидіти я не міг, і щелепа була зламана".

"Інші ставили їжу на стіл і казали: спробуй-но з'їж це, український нікчема!"

"Їжа так і стояла на столі. За кілька годин поверталася, запитувала, чи я наївся, і забирала її назад. Знеболювальні нам не давали. Я знав, що маю вижити, і це все, що я міг зробити".

Медики в лікарні були українцями, що мешкали на окупованих територіях Донбасу і підтримували Росію. Стрижко каже, що не сердився на них. "Вони жили під російською пропагандою вісім років, і ненависть, якої я зазнав, була її результатом".

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Він також пам'ятає чеченських бойовиків і російських солдатів, що охороняли українських бійців. Вночі приходили чеченці і знущалися, водили ножем по тілу й казали: "Шкода, що не дозволяють відрізати вухо".

В умовах бойових дій ВВС не може незалежно перевірити та підтвердити слова українського бійця.

Врешті-решт Гліба Стрижка вивезли до Росії, а потім - на військовий аеродром в анексованому Криму, де, за його словами, він ніколи не забуде те, що сказав йому російський солдат.

"Якщо виконуватимете мої накази, сьогодні ввечері будете в Україні".

Українського морпіха завантажили у "швидку" й вивезли на територію України в рамках обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Спочатку його відвезли до Запоріжжя, а потім - до рідної Полтави.

Коли хлопець зрозумів, що повернувся додому, не зміг стримати сліз.

Стрижко був одним з понад десяти українських військовослужбовців, усі вони - морські піхотинці з різних частин, що зазнали поранень під час оборони сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

"Підійшов водій і сказав: заспокойтесь, ви - в Україні".

"Я був дуже щасливий, - каже Гліб. - Я навіть не міг повірити, що я в Україні, у місці, де можна вільно дихати".

Підпис до фото, Лікування Гліба триватиме близько восьми місяців

Попри стурбований вираз обличчя матері, він точно знає, що хоче робити далі."Я готовий продовжувати свою боротьбу. На передовій чи ще десь. Я допомагатиму армії наближати перемогу над Росією".

Додатковий репортаж Ганни Чорноус, Шіван Ліхі та Анастасії Левченко.