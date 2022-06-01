США дадуть Україні далекобійні ракетні системи HIMARS, але просять не стріляти по Росії

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стандартний боєкомплект системи залпового вогню HIMARS складається з шести реактивних снарядів або однієї оперативно-тактичної ракети

США передадуть Україні досконаліші реактивні системи залпового вогню, що перевершують за точністю й дальністю ураження ті, що застосовує в Україні російська армія. Однак в адміністрації Байдена кажуть, що вражати ними російські території ЗСУ не буде.

Президент Джо Байден у колонці, опублікованій у New York Times, трохи прояснив свої слова про те, що США не поставлятимуть в Україну ракети, що "спроможні вдарити по Росії". З понеділка, коли президент вимовив цю фразу, спостерігачі гадали, про які саме ракетні системи та боєприпаси до них йдеться.

Байден пише, що ЗСУ, за його рішенням, нададуть "більш високотехнологічні ракетні системи, які дозволять їм точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні".

За даними анонімних джерел світових ЗМІ в уряді США, які почали надавати коментарі після виходу колонки президента, йдеться про невелику кількість машин з ракетами середньої дальності.

За словами джерела Washington Post, йдеться про мобільну РЗСО HIMARS з боєприпасами дальністю ураження до 70 км. Є припущення, що поставлять ракети GMLRS. Джерело AFP каже про дальність ураження 80 км.

Кілька високопосадовців на умовах анонімності підтвердили газеті, що українська сторона запевнила: російські території не обстрілюватиме. Про це заявили джерела AFP.

Системи HIMARS, вважають в уряді США, повинні допомогти ЗСУ здолати російську артилерію, а в міських умовах, наприклад, у Сєвєродонецьку, ракети можна застосовувати для точних ударів по живій силі.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, HIMARS з балістичною ракетою ATACMS

Скільки саме машин надішлють в Україну США, поки що незрозуміло, але джерела Washington Post кажуть про "невелику кількість". Військові експерти вказують, що російська армія значно перевершує українську за кількістю артилерійських озброєнь, хоч вони й поступаються західним за своїми характеристиками.

Боєприпаси до американських РЗСО поділяються на три типи з різною дальністю ураження. Перший - ракета М26 з максимальною дальністю 32 кілометри або її покращена сучасна версія M26A1 з дальністю до 45 кілометрів. У пусковий контейнер можна помістити шість таких ракет.

Автор фото, Sgt. James Hobbs/(Defense.gov

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Другий боєприпас - керована ракета GMLRS з дальністю дії до 70 км. Нарешті, замість звичайного контейнера з шістьма ракетами у будь-який з двох блоків можна помістити одну тактичну ракету ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів. Цей останній тип боєприпасу, як вважають спостерігачі, Україна поки що не отримає.

Офіційно про постачання мають оголосити у середу, каже джерело. Для їхнього застосування на полі бою знадобиться близько двох тижнів - українські артилеристи ще мають навчитися, як ними користуватися.

Ракетні системи HIMARS - це частина пакета військової допомоги Україні розміром 700 млн доларів, який також передбачає гелікоптери, протитанкові ракетні комплекси Javelin та іншу техніку.

Американські системи HIMARS вже є в Європі, зокрема, вони стоять на озброєнні армій Польщі та Румунії.

Джо Байден у своїй колонці підкреслив, що США не хочуть війни між НАТО і Росією і не братимуть участі в українському конфлікті безпосередньо, якщо вони самі або їхні союзники не зазнають нападу.

"Ми не закликаємо Україну завдавати ударів за межами своїх кордонів і не даємо їй своїм рішенням такої можливості. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоб завдати шкоди Росії", - пише президент США.