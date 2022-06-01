Шотландія - Україна. Шотландські фани заспівають на матчі український гімн

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шотландські вболівальники розмахували прапорами на підтримку України під час нещодавнього товариського матчу проти Польщі

Шотландських вболівальників заохочують приєднатися до співу гімну України на стадіоні Гемпден-парк на знак підтримки своїх суперників у плей-офф чемпіонату світу.

На стадіоні роздаватимуть листівки з фонетичною версією українського гімну, а Тартанову армію - фан-клуб шотландської збірної - заохочують підспівувати українцям на знак солідарності.

Це перший офіційний матч України від початку російського вторгнення в лютому. Він мав відбутися в березні, але через війну його відклали.

Переможці зустрінуться з Уельсом у Кардіффі в неділю, де змагатимуться за місце на цьогорічному ЧС у Катарі.

Шотландські волинкарі також вивчили гімн України, щоб привітати у країні кілька тисяч українських уболівальників.

"Як музиканти іноді ми відчуваємо, що від нас небагато користі у такій жахливій ситуації, тож ми подумали, що, зігравши цю мелодію, ми зможемо зробити хоч щось на підтримку українського народу", - сказав Фінлей Макдональд, керівник національного колективу волинкарів, у програмі Good Morning Scotland на BBC Radio.

"Ми всі, звісно, підтримуємо Шотландію як футбольну команду, але ми, безперечно, підтримуємо український народ в його більшій битві. Це просто символ нашої підтримки", - зазначив Макдональд.

Деякі українці приїхали до Глазго здалеку.

Марко Бюсс, канадський українець у першому поколінні, прилетів до Глазго з Торонто.

"Це більше, ніж просто звичайний футбольний матч", - сказав він BBC Scotland. - Емоції будуть зашкалювати".

"Щойно ми почуємо гімн України на стадіоні, я впевнений, що у всіх нас будуть сльози на очах. Ми сподіваємося, що Україна переможе, і що Україна переможе у війні", - додав він.

Автор фото, Getty Images

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Джон Бабяк, американець українського походження у першому поколінні, вже два місяці працює волонтером в Україні, підтримуючи Червоний Хрест та інші організації.

"Я маю змішані відчуття, тому що я тут як уболівальник, який підтримує нашу національну збірну, але я щойно поїхав з розореної війною країни, і це крає мені серце", - каже він.

"Я сподіваюся, що гра буде чудовою, і сьогодні ввечері не буде переможених", - додає чоловік.

Стівен Керр із благодійної організації Dnipro Kids приведе на матч групу українських дітей, яких на початку цього року привезли до Шотландії.

"У них буде український прапор на щоках, ми дамо їм усім українські прапори, і я впевнений, що для них це буде дуже емоційно, - каже він. - З огляду на те, що вони пережили, усі вони дуже раді, що зможуть піти та підтримати свою рідну країну".

Колишній капітан Шотландії Грем Сунесс викликав дебати своєю заявою про те, що хоче, щоб Україна перемогла в середу, щоб пройти кваліфікацію на чемпіонат світу й виграти його.

"Коли я думаю про це, мені здається, що важливіше за футбол - надіслати сигнал, що поведінка Росії є неприйнятною, світ має об'єднатися і сказати їм про це", - каже він.

Колін Гендрі, який був капітаном чоловічої команди, коли вона грала у відборі на чемпіонат світу в 1998 році, каже, що "розуміє, про що каже Грем з точки зору загальної картини" в Україні, але "не може з цим повністю погодитися, тому що спорт - це спорт".

Однак він вважає, що українські гравці отримають "найбільше підбадьорення, яке вони коли-небудь чули", коли вийдуть на Гемпден-парк.

"Я знаю, що Тартанова армія цілковито підтримає їх, коли вони вийдуть на розминку", - сказав він.

Автор фото, Reuters

Тим часом у місті Аберфелді українські біженці та сім'ї, які їх приймають, планують дивитися гру в барі місцевого готелю.

"Багато сімей вже добре інтегрувалися в Аберфелді, і це буде гарна нагода зібрати всіх разом, - сказав Radio Scotland власник готелю Ґевін Прайс.

Тетяна Лук'яненко, українська біженка, яка зараз перебуває в місті зі своєю новонародженою дитиною, чоловіком і батьком, каже, що матч буде символічним для всіх.

"Яка б команда не виграла, ми будемо раді в будь-якому випадку, тому що ми просто дуже раді бути тут", - сказала вона.

Матч розпочнеться в 21.45 за Києвом. В Україні його можна подивитись на спортивних каналах, а у вільному доступі на каналі "Індіго" та в Youtube Української асоціації футболу.