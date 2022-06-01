Як студенти у Британії викривають викладача у поширенні брехні про війну в Україні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Единбурзький університет вважають одним з найпрестижніших у Сполученому Королівстві

Студенти Единбурзького університету звинуватили професора у тому, що на лекціях він поширює російську пропаганду про війну в Україні. Професор у відповідь заявив, що вчить їх думати і не приймати жодні слова на віру.

Студентка Единбурзького університету, 21-річна Маріанхела Алехандро, з нетерпінням чекала початку нового семестру. Вона вивчала історію і соціологію, свої предмети любила, а про одного з нових професорів, Тіма Хейворда, чула найприємніші відгуки.

Але за кілька тижнів після початку курсу вона помітила, що лекції Хейворда видаються дедалі більше химерними.

"Від розмови про глобальні фінансові ринки та бідність він почав переходити до якихось конспірологічних теорій про Башара Асада та Росію", - розповіла вона ВВС.

Підпис до фото, Маріанхела Алехандро приїхала вчитися в Едінбург з Мексики

Під час лекції, запис якої є у розпорядженні ВВС, професор Хейворд заявив, що "Білі каски" (або Сирійська цивільна оборона), неурядова сирійська організація, що допомагає цивільним, які постраждали під час воєнних дій, нібито допомагала інсценувати хімічну атаку у Сирії. Росія саме тоді й заявляла, що це був постановочний напад.

Це сталося вже після того, як у березні британські парламентарі звинуватили самого Хейворда та цілу низку його колег у поширенні дезінформації про війну в Україні.

За словами міністра освіти Надхіма Захаві, уряд із цим миритися не буде і вживатиме жорстких заходів.

Хейворд в інтерв'ю ВВС сказав, що про війну в Україні важливо "почути обидві сторони".

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Від ймовірної хімічної атаки в Думі загинули 40 людей

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Лекція професора Хейворда про Сирію стосувалася хімічної атаки в Думі, передмісті Дамаска, внаслідок якої загинули 40 людей. За підсумками розслідування, що тривало рік, міжнародна Організація із заборони хімічної зброї заявила, що має достатньо підстав вважати, що у Думі застосували газоподібний хлор.

Професор Хейворд розповів своїм студентам, що, за однією версією, "Білі каски" допомагали рятувати жертв, збирали докази та надавали свідчення про хімічну атаку на Думу 7 квітня 2018 року. Але за іншою - "Білі каски" нібито самі організували або допомогли організувати напад, щоб підштовхнути Захід до дій проти сирійського уряду.

"Насправді, суперечки щодо цього все ще точаться", - зазначив він.

Все викладене вище є позицією так званої "Робочої групи з сирійської пропаганди та ЗМІ" (WGSPM), членом якої він є.

Тоді Маріанхела вийшла з лекційної аудиторії із думкою, що все почуте нею могло бути правдою. Вона могла б так при цій думці й залишитись, якби не поговорила зі своїм сирійським другом.

"Хейворд, по суті, заявляє, що його "Робоча група" каже правду, але їх ніхто не слухає", - сказала вона.

Професор Хейворд сказав ВВС, що його курс ставить перед учнями запитання, чи варто приймати на віру будь-які заяви просто на підставі чийогось авторитету. Він додав, що його учням зрозуміло, що ставити під сумнів можна й необхідно і слова свого викладача.

Він також додав, що темою лекції була зовсім не Сирія, і що він просто використав цей приклад, який йому добре відомий.

Але це був не єдиний випадок, коли слова професора Хейворда викликали щонайменше подив.

Автор фото, Kvitka Perehinets Підпис до фото, Квітка Перегинець вважає, що агресору не можна надавати таку ж платформу, що й жертві агресії

Квітка Перегинець, студентка Единбурзького університету з України, з болем і тривогою стежить за війною у рідній країні. Більша частина її родини залишилась в Україні, а деякі родичі воюють на фронті. Вона сказала ВВС, що її вкрай засмутили недавні твіти професора Хейворда.

За кілька днів після вибуху бомби в пологовому будинку в Маріуполі професор Хейворд ретвітнув представника Росії в ООН, назвавши цей авіаудар "фейковою новиною". У твіті стверджувалося, що лікарню контролювали українські військові та що пацієнтів там не було.

Коли з початком війни один з маріупольських пологових будинків припинив працювати, розбомблена лікарня була зовсім іншою установою, і в ній дійсно були вагітні жінки та інші пацієнти. Дізнавшись про це, професор Хейворд відредагував свій допис, але повністю від попередньої заяви не відмовився.

"Я підтримую заяву, яку я доклав до цього твіту, а саме те, що ми повинні прагнути почути обидві сторони", - сказав він, відповідаючи на запитання ВВС.

Автор фото, Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies. Підпис до фото, Лікарня у Маріуполі до обстрілу російських військ

Він також зазначив, що сумнівається, чи була лікарня зруйнована внаслідок авіаудару.

"Отримання знань передбачає дослідження, пошуки і міркування, - додав він. - Якщо відтепер будь-який сумнів будуть вважати дезінформацією, то це може штовхнути нас на небезпечний шлях".

Однак Квітка вважає, що до українського конфлікту не можна застосувати концепцію двох рівнозначних сторін.

"У той момент, коли ми починаємо ніби зрівнювати обидві сторони у цій історії, ми втрачаємо людяність, - сказала вона. - Гнобителю, у цьому випадку Росії, не можна давати таку ж платформу, що й пригнобленим".

Квітка повідомила керівництво університету про твіти професора Хейворда, але відповіді, за її словами, не отримала.

Доктор Надер Хашемі, директор Центру близькосхідних досліджень у Денверському університеті та запрошений професор Кембриджського університету, сказав ВВС, що був шокований змістом лекції професора Хейворда про Сирію.

"Він читає лекцію нібито з позицій всесвітньої справедливості, претендуючи на об'єктивність, - сказав він. - Гадаю, що насправді він пропонує своїм студентам перекручені факти".

"Академічна свобода"

Единбурзький університет стверджує, що програму лекцій Хейворда схвалила вчена рада.

У його заяві йдеться, що професор є прихильником "академічної свободи", але дотримується рішучої позиції проти поширення дезінформації та закликає студентів повідомляти про будь-які проблеми.

І університет, і Хейворд продовжують наполягати, що його дописи у твіттері, а також його участь у Робочій групі не мають стосунку до його академічної діяльності.

Справа ускладнюється ще й тим, що у Шотландії, на відміну від Англії, немає спеціального управління у справах студентів, яке регулює університети, наприклад, відстежуючи скарги учнів.

Міністр вищої та додаткової освіти Шотландії Джеймі Хепберн заявив ВВС, що будь-які спроби повторювати російську дезінформацію про Україну є неприйнятними, але при цьому відповідальність за внутрішні питання несуть виключно самі університети.

Департамент освіти Англії зазначив, що університети повинні проявляти обачність, враховуючи можливі репутаційні наслідки та безпекові загрози, до яких можуть призвести хибні висловлювання, і що студентів не можна вводити в оману свідомо неправдивими заявами.

Посол Британії в ООН Джеймс Роско вважає, що науковці, які поширюють дезінформацію про війну в Україні, корисні для Росії, оскільки надають респектабельності повідомленням Москви.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Джастін Шлосберг з університету Біркбек

ВВС також поговорила з Джастіном Шлосбергом, який спеціалізується на ЗМІ та журналістиці у лондонському університеті Біркбек. Його також критикували за репости повідомлень російських державних ЗМІ щодо подій у Бучі під Києвом.

Коли наприкінці березня ЗСУ відкинули російські війська від Києва, в районі Бучі знайшли тіла понад 1000 цивільних. На фото та супутникових знімках видно, що тіла лежать просто на вулицях.

Шлосберг розмістив у своєму акаунті відео з промовою мера Бучі, але не згадав про вбивства мирних жителів, які там сталися. Російські ЗМІ заявили, що це є ще одним свідченням того, що тіла на вулицях з'явилися вже після того, як російські війська залишили місто.

На запитання ВВС, що, на його думку, сталося в Бучі, Шлосберг сказав таке: "Гадки не маю. Єдине, що я розумію, це те, що насправді ніхто не знає, що саме там сталося. Майже напевно йдеться про звірства, переважну більшість яких скоїла Росія".

Шлосберг заявив, що його також турбує дезінформація, яка може надходити і від західних урядів.

Він каже, що критика у твіттері має присмак авторитаризму, і порівняв її з політикою маккартизму 1950-х років у США, коли комуністів чи підозрюваних у комуністичних симпатіях звинувачували у спробах повалити уряд.

Керівництво університету Біркбек повідомило, що не має жодних доказів того, що Шлосберг впливав на студентів чи розповідав їм інформацію, порушуючи декларовану університетом політику свободи слова, і що в університеті вітаються вільні дебати.

Професори, які розповсюджують російську дезінформацію, можуть мати небезпечний вплив на молодь, вважає доктор Хашемі. Але на запитання, чи треба заборонити їм озвучувати особисті погляди на лекціях, він заявив, що будь-які обмеження академічної свободи будуть катастрофою.

"Ми не повинні допускати цензури в університетських аудиторіях", - додав він.