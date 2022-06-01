Україна перемогла Шотландію 3:1. Це наблизило її до ЧС-2022

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Mark Runnacles

Збірна України з футболу з рахунком 3:1 перемогла збірну Шотландії. Це був матч раунду плей-офф за вихід на Чемпіонат світу з футболу, що пройде в Катарі у листопаді-грудні цього року.

Восени минулого року збірна України змогла забезпечити собі друге місце в групі з командами Франції, Боснії, Фінляндії та Казахстану.

Після не надто вдалого початку відбору - три нічиї підряд (1:1 з Францією, 1:1 з Фінляндією і 1:1 з Казахстаном) збірну залишив головний тренер Андрій Шевченко. Замість нього виконуючим обов'язки був призначений колишній очільник юнацької збірної Олександр Петраков.

Під його керівництвом збірна України з футболу змогла одержати дві перемоги (2:1 над Фінляндією та 2:0 над Боснією і Герцеговиною), а також тричі зіграти в нічию (1:1 з Францією, 1:1 з Боснією і 2:2 з Казахстаном).

Такий результат дозволив українцям посісти друге місце в групі після французів з 12 очками.

Щоб потрапити на Чемпіонат світу необхідно було здолати ще двох суперників в раунді плей-офф.

Автор фото, Ian MacNicol Підпис до фото, Україна мала потужну підтримку в Глазго

Важливий матч у Глазго

Матч з Шотландією мав відбутися ще у березні. Але футбольні плани порушило агресивне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.

УЄФА вирішила не скасовувати зустріч, а перенести її майже на три місяці.

Відповідно, змістилась дата проведення і другого матчу - зі збірною Уельсу. Саме з цією британською командою має зіграти переможець пари Україна-Шотландія. Це буде останньою перепоною на шляху до катарського Чемпіонату світу.

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Тренер українців Олександр Петраков виставив такий стартовий склад: Георгій Бущан (воротар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко і Віталій Миколенко (захисники), Руслан Маліновський, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко і Віктор Циганков (півзахисники) і Роман Яремчук (нападник).

Зустріч команди почали активно і на зустрічних курсах. Перший небезпечний момент виник на 7 хвилині, коли українець Віктор Циганков з лінії штрафного майданчику завдавав удару по воротах Шотландії. Воротар команди-суперниці Крейг Гордон відбив постріл.

На 16-й хвилині вбивчий шанс мав Ярмоленко. Він опинився віч-на-віч з голкіпером, але його удар знову зміг зупинити суперник.

Шотландія, в свою чергу, покладалась більше на силовий футбол і свою перевагу при стандартних положеннях.

На 32-й хвилині капітан української збірної Андрій Ярмоленко отримав чудовий пас з глибини поля і, опинившись один перед голкіпером Шотландії, впевнено перекинув його та забив гол.

Автор фото, Simon Stacpoole/Offside Підпис до фото, Роман Яремчук забиває другий гол

Після перерви Україна змогла швидко подвоїти перевагу. На 49-й хвилині Роман Яремчук головою замкнув подачу з правого флангу від Олександра Караваєва.

Ведучи в рахунку, Україна продовжувала тиснути на ворота Шотландії. Декілька небезпечних ударів відбив воротар Гордон.

Найкращий шанс Шотландія мала на 67-й хвилині, коли МакГінн пробив головою повз порожні ворота.

На 78-й хвилині шотландцям вдалось скоротити відставання. МакГрегор добив м'яч в ворота після сейву Бущана.

Після цього українець Артем Довбик втратив шанс забити гол, коли вийшов віч-на-віч з воротарем, але не встиг пробити. Свій шанс він використав на 90+4 хвилині.

Підсумок матчу 3:1 на користь українців.

Після перемоги в Глазго в України залишається остання перепона на шляху до Чемпіонату світу. Це збірна Уельсу, з якою українці зустрінуться вже 5 червня в Кардіффі.