Обстріл ватажка "ДНР" Пушиліна в Лимані. Що відомо?
В МВС України стверджують, що голова "Донецької народної республіки" Денис Пушилін отримав поранення в зоні бойових дій. Спецслужби України не підтверджують, що він постраждав. Заперечують поранення і в самій "ДНР". Що відомо на даний момент?
Вдень 1 червня в деяких українських ЗМІ почала з'являтись інформація про поранення Дениса Пушиліна в місті Лиман Донецької області, яке тиждень тому захопили російські війська.
Інформацію про поранення ватажка бойовиків "ДНР" підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко. "У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", - написав він в своєму телеграм-каналі о 16:00 середи.
Інший радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів також заявив про поранення очільника "ДНР". "Інформація про поранення Пушиліна підтверджується", - сказав він ВВС News Україна.
Удар по Лиману
Водночас, джерело ВВС News Україна в українських спецслужбах обережніше з оцінками ситуації.
"Є оперативна інформація, що Збройні сили України завдали артилерійського удару по Лиману, де перебував ватажок "ДНР" Пушилін та невстановлений російський чиновник. Пушилін не постраждав. Знищено 40-50 кадирівців та пару десятків військової техніки. Координати перебування Пушиліна передавало СБУ до ЗСУ", - повідомив представник силового відомства.
Співрозмовник додав, що інформація ще перевіряється і може бути доповнена новими подробицями.
Захід в Маріуполі
Паралельно з цим на сайті підконтрольного "ДНР" інформаційного агентства "Донецкое агентство новостей (ДАН) з'явилась новина про начебто перебування Пушиліна в Маріуполі 1 червня.
Начебто там він перебував з першим заступником голови Ради Федерації РФ Андрієм Турчаком. Вони були присутні при підписанні "угоди про побратимські зв'язки" між окупованим Маріуполем та Санкт-Петербургом.
"Церемонія відбулася у будівлі маріупольської філармонії", - повідомляється на сайті "ДАН".
Фотопідтверджень цього на сайті немає. Водночас світлини з "церемонії підписання" виклав у своєму телеграм-каналі Андрій Турчак.
Близько 12:00 відеозапис підписання документів виклав у своєму телеграм-каналі мер Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. На церемонії присутній голова "ДНР". Де потім перебував Пушилін, невідомо.
Згодом адміністрація керівника "ДНР" спростувала в коментарі "РІА Новости" інформацію про поранення Пушиліна і назвала це фейком.
ВВС не може оперативно перевірити інформацію про його перебування в Лимані 1 червня.