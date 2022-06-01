Обстріл ватажка "ДНР" Пушиліна в Лимані. Що відомо?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Денис Пушилін

В МВС України стверджують, що голова "Донецької народної республіки" Денис Пушилін отримав поранення в зоні бойових дій. Спецслужби України не підтверджують, що він постраждав. Заперечують поранення і в самій "ДНР". Що відомо на даний момент?

Вдень 1 червня в деяких українських ЗМІ почала з'являтись інформація про поранення Дениса Пушиліна в місті Лиман Донецької області, яке тиждень тому захопили російські війська.

Інформацію про поранення ватажка бойовиків "ДНР" підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко. "У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", - написав він в своєму телеграм-каналі о 16:00 середи.

Інший радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів також заявив про поранення очільника "ДНР". "Інформація про поранення Пушиліна підтверджується", - сказав він ВВС News Україна.

Удар по Лиману

Водночас, джерело ВВС News Україна в українських спецслужбах обережніше з оцінками ситуації.

"Є оперативна інформація, що Збройні сили України завдали артилерійського удару по Лиману, де перебував ватажок "ДНР" Пушилін та невстановлений російський чиновник. Пушилін не постраждав. Знищено 40-50 кадирівців та пару десятків військової техніки. Координати перебування Пушиліна передавало СБУ до ЗСУ", - повідомив представник силового відомства.

Співрозмовник додав, що інформація ще перевіряється і може бути доповнена новими подробицями.

Автор фото, YASUYOSHI CHIBA Підпис до фото, Місто Лиман було захоплене російськими військами наприкінці травня. Вони завдали по ньому чисельні авіаудари. ЗСУ відійшли на околиці міста

Захід в Маріуполі

Паралельно з цим на сайті підконтрольного "ДНР" інформаційного агентства "Донецкое агентство новостей (ДАН) з'явилась новина про начебто перебування Пушиліна в Маріуполі 1 червня.

Начебто там він перебував з першим заступником голови Ради Федерації РФ Андрієм Турчаком. Вони були присутні при підписанні "угоди про побратимські зв'язки" між окупованим Маріуполем та Санкт-Петербургом.

"Церемонія відбулася у будівлі маріупольської філармонії", - повідомляється на сайті "ДАН".

Фотопідтверджень цього на сайті немає. Водночас світлини з "церемонії підписання" виклав у своєму телеграм-каналі Андрій Турчак.

Автор фото, Андрей Турчак Підпис до фото, Денис Пушилін (крайній справа) і Андрій Турчак (крайній зліва). Фото начебто зроблене в Маріуполі 1 червня

Близько 12:00 відеозапис підписання документів виклав у своєму телеграм-каналі мер Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. На церемонії присутній голова "ДНР". Де потім перебував Пушилін, невідомо.

Згодом адміністрація керівника "ДНР" спростувала в коментарі "РІА Новости" інформацію про поранення Пушиліна і назвала це фейком.

ВВС не може оперативно перевірити інформацію про його перебування в Лимані 1 червня.