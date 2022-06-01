Нова зброя від США для України. Що дадуть і скільки

25 хвилин(и) тому

Автор фото, whitehouse.gov Підпис до фото, Джо Байден задовольнив прохання Києва про постачання ракетних систем

Президент США Джо Байден ввечері 1 червня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. В нього ввійде зброя, яка дуже необхідна Збройним силам України на полі бою з Росією. ВВС News Україна зібрала все, що відомо на цей момент.

Сполучені Штати вже 11-й раз надсилають Києву сформований пакет військової допомоги. Загальна вартість переданої зброї, боєприпасів і техніки складає приблизно 4,6 мільярда доларів.

Нова партія вартістю 700 млн доларів вперше включатиме ракетні системи HIMARS, яких вкрай бракує українським військовим на фронті.

Раніше про це заявляв президент України Володимир Зеленський, а також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив командувач українською армією.

Необхідна зброя

Пентагон вказує, що новий пакет допомоги спеціально розроблений для задоволення критичних потреб України для сьогоднішньої боротьби на фронті.

Автор фото, defense.gov Підпис до фото, Американські ракетні системи допоможуть Україні на фронті

Він включає такі позиції:

Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси (мова про систему HIMARS);

П'ять протиартилерійських радарів;

Два радари повітряного спостереження;

1000 Джавелінів і 50 командно-пускових одиниць;

6000 одиниць протиброньової зброї;

15 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

чотири вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

Запасні частини та обладнання.

Як повідомили в Пентагоні, початковий транш допомоги включатиме чотири артилерійські ракетні системи високої мобільності (HIMARS). Конкретики щодо початкової кількості ракет, які США відправлять разом з ними, поки немає.

Відомо, що ці ракети можуть вражати цілі 80 кілометрів.

США вже розмістили системи поруч з театром дій в Україні, щоб їх могли швидко доставити на лінію фронту, сказав представник міноборони США.

Навчання поводженню з системами займе близько трьох тижнів, після чого РСЗВ надійдуть в Україну. Київ запевняє, що не буде використовувати HIMARS для ударів по території Росії.

Позиція Байдена

В день оголошення про нову військову допомогу Україні президент Байден виклав свою позицію щодо російсько-української війни в статті для The New York Times.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Америка спочатку надасть Україні лише 4 системи HIMARS

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Він заявив, що США не мають наміру чинити тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки РФ. Керівник США вважає, що Москва винувата в замороженні мирних перемовин з Києвом.

"Сполучені штати будуть продовжувати працювати над зміцненням України і підтримувати її зусилля щодо дотримання врегулювання конфлікту шляхом переговорів", - зазначив президент США.

Байден наголосив, що постачання американської зброї не повинно "заохочувати" Україну завдавати удари по території Росії. США не дозволяють Україні завдавати удари з їхньої зброї за межами української території.

Ракетні системи HIMARS - це частина пакета військової допомоги Україні розміром 700 млн доларів. Вони вже є в Європі, зокрема, стоять на озброєнні армій Польщі та Румунії.

Джо Байден у своїй колонці підкреслив, що США не хочуть війни між НАТО і Росією і не братимуть участі в українському конфлікті безпосередньо, якщо вони самі або їхні союзники не зазнають нападу.

"Ми не закликаємо Україну завдавати ударів за межами своїх кордонів і не даємо їй своїм рішенням такої можливості. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоб завдати шкоди Росії", - пише президент США.

Росія занепокоєна

Кремль вже вислови занепокоєність поставкою в Україну реактивних систем залпового вогню з США. Там кажуть, що це призведе до ескалації конфлікту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Система HIMARS в дії

Більш того, російське міністерство оборони прямо заявило, що Україна готується обстріляти російську територію.

"Найближчим часом у Шостку (Сумська область України) очікується постачання із США ракетних систем великої дальності, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонній території Російської Федерації безпосередньо з житлових районів міста", - йдеться у заяві міжвідомчого координаційного штабу РФ з гуманітарного реагування.

На думку міноборони, українська сторона має намір спровокувати російські війська на вогонь у відповідь, після чого "звинуватити їх у невиборчих ударах по об'єктах громадянської інфраструктури та знищення українського мирного населення".

Київ та Вашингтон вже неодноразово заявляли, що в умовах постачання американських систем залпового вогню окремо обговорено, що їх не будуть використовуватись для завдання ударів по російській території.