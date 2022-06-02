IRIS-T: німецькі ракети, які могли б закрити небо над Україною. Але поки що не закриють

1 година тому

Автор фото, Diehl.com

У перший день літа німецький канцлер Олаф Шольц оголосив про нову зброю, яку Берлін передасть Києву - новітній зенітні ракетні комплекси IRIS-T, які здатні серйозно посилити протиповітряну оборону України.

Щоправда, пізніше виявилося, що перші такі комплекси доведеться чекати щонайменше кілька місяців.

ЗРК без "мертвих зон", який може робити "засідки"

IRIS-T - це найсучасніші системи протиповітряної оборони в німецькій армії станом на зараз.

Розробляти їх почали в середині 1990-х як ракети класу "повітря-повітря" для повітряного базування (на літаках).

А згодом створили і варіант "поверхня-повітря" для враження повітряних цілей з землі, заради чого ракети суттєво модернізували.

Автор фото, Diehl.com Підпис до фото, Ракети IRIS-T для пусків з землі зробили потужнішими, ніж ті, які розробляли для пусків з літаків

Наразі існує два варіанти таких наземних ЗРК:

IRIS-T SLS (surface-launched short) ближньої дії, які можуть збивати цілі на відстані 12 км та на максимальній висоті 8 км;

IRIS-T SLM (surface-launched medium) середнього радіуса, які здатні діставати повітряні об'єкти на відстані 40 км та на висоті 20 км.

Зі слів Олафа Шольца випливає, що Україні планують передати більш далекобійні IRIS SLM (про це ж пише з посиланням на свої джерела і німецьке видання Welt).

"Важливо, що в ньому використовується сильно перероблена ракета на основі IRIS-T зі значно збільшеною дальністю польоту та радіолокаційною головкою самонаведення", - відзначає український сайт Defense Express.

А виробник комплексів німецька оборонна компанія Diehl Defence описує IRIS-T SLM як високомобільні ЗРК, які здатні діяти на різному рельєфі проти літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників.

"Вони можуть одночасно вражати декілька цілей на дуже коротких та середніх дистанціях за надзвичайно короткий період реакції на цілі", - додає німецький розробник.

Автор фото, Diehl.com Підпис до фото, Для IRIS-T SLM немає "мертвих зон" у межах свого радіуса дії. В інших ракетних комплексах через особливості конструкції та наведення можуть бути проблеми з ураженням цілей, які перебувають безпосередньо над ними

"Важлива особливість комплексів - вертикальний запуск. Для таких систем ППО не існує мертвих зон над самим комплексом", - пишуть автори АрміяINFORM, інформаційного агентства міноборони України.

Нарешті, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM можуть бути обладнані пасивною станцією радіотехнічної розвідки Hensoldt, що дозволяє їм залишатися невидимими для ворожих літаків чи гелікоптерів під час бойового чергування та влаштовувати "протиповітряні засідки".

Загалом такі новітні ЗРК в достатній кількості можуть допомогти Україні якщо не повністю "закрити небо", то суттєво покращити її протиповітряну оборону від ударів російської авіації та крилатих ракет по містах.

Скільки чекати

Автор фото, Diehl.com Підпис до фото, IRIS-T SLS візуально відрізняються від IRIS-T SLM тим, що у комплексів з меншою дальністю стрільби ракети перебувають не у контейнерах

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Проблемою німецьких IRIS-T SLM є те, що вони нові і їх ще не виготовили у достатній кількості.

Через кілька годин після заяви Олафа Шольца про постачання цих ЗРК Україні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила, що на постачання IRIS-T SLM в українську армію "підуть місяці".

Німецький експерт Томас Вігольд вважає, що перші німецькі ракетні комплекси з'являться в українській армії восени.

Наразі Німеччина постачає IRIS-T SLS Швеції, а IRIS-T SLM - Єгипту, і ці контракти у процесі виконання.

"Тобто ані у версії IRIS-T SLM, ані у версії IRIS-T SLS наявних запасів зенітних ракетних комплексів немає. Можливо, Швеція або Єгипет "посунуться" у графіку отримання замовлених ЗРК, але це відверто виглядає малореальним", - припускають у Defense Express.

"Окрім того, мова все одно буде йти про "гомеопатичні дози", - додають там, натякаючи, що німецьких ЗРК в українській армії не буде багато.

Автор фото, Diehl.com Підпис до фото, IRIS-T SLM та IRIS-T SLS загалом виробили не так і багато, щоб їх можна було швидко постачати в Україну

Ця ситуація з заявами Берліна про воєнну підтримку Києва нагадує попередні історії з самохідними зенітними установками "Гепард", про передачу яких німці заявили ще у квітні, а пізніше виявилося, що перші такі установки з'являться лише у липні й у кількості 15 штук.

Водночас в німецькому уряді запевняють, що скоро Україна отримає перші німецькі САУ PzH 2000, українські екіпажі яких зараз навчаються у Німеччині (загалом таких установок від Берліна має бути щонайменше сім).