Джонні Депп виграв справу проти Ембер Герд. Чому цей процес став унікальним?

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американські присяжні визнали Ембер Герд винною у наклепі на колишнього чоловіка Джонні Деппа у статті, в якій вона стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства.

Присяжні присудили Деппу, який заперечував застосування насильства проти Герд, 15 мільйонів доларів компенсації.

Водночас 36-річна Герд виграла один із трьох зустрічних позовів проти 58-річного Деппа та отримала 2 мільйони доларів компенсації.

Голлівудські зірки, які розлучилися в 2017 році, представили на суді суперечливі версії своїх невдалих стосунків.

Протягом шести тижнів суд у Фейрфаксі, штат Вірджинія, слухав непристойні подробиці бурхливого шлюбу Деппа та Херд та його нещасливого кінця.

Опитування показали, що багатьох американців більше цікавить саме ця юридична драма, ніж війна в Україні чи потенційно історичне рішення щодо абортів, яке має днями ухвалити Верховний суд США.

Відео судового процесу, яке транслювали на телебаченні та наживо у соціальних мережах, набрало мільярди переглядів.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У середу після майже двох днів обговорень присяжні ухвалили, що заяви Герд щодо її шлюбу були "неправдивими" і вона діяла зі "злим умислом".

Але вони також визнали Деппа винним у наклепі на пані Герд - через те, що його адвокат у заяві Daily Mail у 2020 році назвав її звинувачення в насильстві з боку Деппа обманом.

Коли семеро присяжних винесли свій вердикт, біля будівлі суду вибухнули крики та скандування "Джонні, Джонні, Джонні".

Депп не був присутній у суді, бо мав заздалегідь узгоджені робочі плани, як повідомив його речник. Натомість актор стежив за судом з Британії, де він відіграв три концерти-сюрпризи разом зі своїм другом, британським музикантом Джеффом Беком.

Напередодні вироку Депп зірвав овації після виступу з Беком у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.

"Присяжні повернули мені життя. Я справді вдячний", - сказав він у заяві в середу.

"Правда ніколи не зникне", - додав він латиною.

Автор фото, Reuters

"Я сподіваюся, що моє прагнення сказати правду допоможе іншим, чоловікам чи жінкам, які опинилися в моїй ситуації, і що ті, хто їх підтримує, ніколи не здадуться", - також ідеться у заяві.

Херд, яка виглядала похмуро під час читання вироку, сказала у своїй заяві, що у неї "розбите серце". Вона заявила, що присяжні проігнорували докази на її користь.

"Мені сумно, що я програла цю справу. Але мені ще сумніше, що я, здається, втратила право, яке я вважала, що маю як американка - говорити вільно і відкрито", - сказала акторка.

"Ще більше я розчарована тим, що означає цей вирок для інших жінок. Це невдача. Він повертає час назад у ті часи, коли жінку, яка відверто висловила свою думку, могли публічно присоромити і принизити".

Речниця Герд повідомила, що вона планує оскаржити це рішення.

Автор фото, Getty Images

Щось нове навіть для американського правосуддя

Девід Сілліто, BBC News, Фейрфакс

Це була новинна історія, де всі мали рівний доступ до першоджерел. Такий доступ надав мільйонам можливість спілкуватися та обговорювати справу.

Ми бачили кадри реакції головних учасників, ми мали змогу спостерігати за виразом обличчя, а також ми побачили окремі неординарні моменти, не пов'язані з основним наративом.

Поява швейцара Алехандро Ромеро, який дає свідчення через Zoom зі своєї машини під час вейпінгу, а потім їде, стала чимось новим навіть для американського правосуддя. Вираз на обличчі судді Азкарате наприкінці його свідчень був наочним доказом. За цим було цікаво спостерігати.

Це також була головоломка. Поки двоє людей виступали з абсолютно протилежною точкою зору на події, що відбувалися за зачиненими дверима, мільйони інших людей дивилися на докази самі й самостійно ухвалювали своє рішення. Ми всі можемо бути детективами.

Суть справи

Під час цього гучного процесу, що транслювався на американському телебаченні, Ембер Герд звинуватила Деппа в кількох актах насильства, але не змогла надати переконливих доказів жодного з них.

На додаток, адвокати Джонні Деппа надали в суді аудіозаписи, які свідчили про те, що фізичне насильство щодо чоловіка застосовувала сама Герд.

Адвокати Джонні Деппа доводили в суді, що хибні звинувачення Герд зруйнували кар'єру Джонні Деппа, який не зміг зніматися, зокрема, у черговому шостому фільмі "Піратів Карибського моря".

Також вони закидали Герд пряму брехню, зокрема, коли вона звинуватила Деппа у зґвалтуванні пляшкою, а також коли оголосила по телебаченню, що пожертвувала отримані від розлучення сім мільйонів доларів благодійним організаціям, чого вона насправді не зробила.

У прикінцевому слові, звертаючись до присяжних, адвокат Джонні Деппа Бен Чу наголосив, що жодна інша жінка ніколи не звинувачувала його підзахисного у насильстві.

Герд заявила в суді про численні випадки емоційного, фізичного, словесного та сексуального насильства і супроводила їх безліччю подробиць.

Проте присяжні, за логікою адвоката, не повірили жодному її звинуваченню.

"Герд програла суд громадської думки"

Автор фото, Reuters

Те, що судові засідання транслювалися на телебаченні наживо, а свідчення Герд і Деппа в подробицях обговорювали психологи та експерти з поведінки свідків і підсудних, надало цьому процесу особливого характеру.

Багато експертів вказували на контраст між штучною поведінкою Ембер Герд та природною - Джонні Деппа.

Як вказує журналіст та письменник Купер Лоуренс, який багато писав про культуру знаменитостей, Ембер Герд програла суд громадської думки задовго до закінчення судових засідань. "Громадська думка в цьому випадку цікава тим, що ми можемо її виміряти", - каже він.

"У хештегу JusticeForJohnnyDepp ("Справедливість для Джонні Деппа") - понад 18 млрд згадувань у TikTok. У Ембер Герд - лише крихітний відсоток від цього", - зауважує Лоуренс.

Рішення присяжних у середу ознаменувало крутий поворот у судовому досвіді Джонні Деппа. Два роки тому зірка "Піратів Карибського моря" програв у справі про наклеп у Британії, коли британський таблоїд The ​​Sun назвав його "чоловіком, який б'є дружину".

Продовження їхньої юридичної битви в США зосередилося навколо статті Герд у Washington Post від 2018 року, де йшлося про "публічну особу, яка зазнала домашнього насильства".

У статті вона не назвала свого колишнього чоловіка чи будь-якого іншого ймовірного винуватця. Але Депп - колись одна з найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду - сказав, що наслідки цього зруйнували його кар'єру.

Він подав позов до суду на 50 мільйонів доларів; вона подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів. Хоча обидва проживають у Каліфорнії, справу розглядали в окрузі Вірджинія.

Пара познайомилася у 2011 році під час зйомок "Ромового щоденника" і одружилася в лютому 2015 року. Через два роки вони розлучилися.