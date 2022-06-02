Платиновий ювілей королеви: рідкісні фото Єлизавети ІІ

1 година тому

Вона є однією з найбільш фотографованих людей на планеті, але королеву Єлизавету рідко можна заскочити зненацька.

На честь платинового ювілею британського монарха з найдовшим терміном правління ми зібрали колекцію менш формальних фотографій королеви, зроблених протягом багатьох років.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принц Філіп і королева тестують 3D-окуляри під час візиту до Шеффілдського університету в 2010 році

Її Величність є найбільшою мандрівницею серед монархів у світі. Вона відвідала щонайменше 117 країн, проїхавши понад 1,6 мільйона кілометрів. За іронією долі, вона єдина людина у Британії, якій не потрібно мати паспорт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета II оглядає манго під час візиту на ринок на Британських Віргінських островах у жовтні 1977 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протокол вимагає, щоб султан Оману залишався незворушним, поки королева намагається дати раду своєму капелюшку під час вітряного візиту до Муската в 1979 році

У королеви четверо дітей, вісім онуків і 12 правнуків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Члени королівської сім'ї сміються на балконі в Букінгемському палаці під час церемонії Trooping the Colour. Зліва направо: принцеса Анна, принц Філіп, королева, герцог Глостерський, принц Чарльз, принцеса Діана, королева-мати

Принц Уельський - старший син королеви і перший у черзі на престол.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета сміється разом із принцом Чарльзом на "Іграх горців" у Шотландії в 2006 році

Протягом багатьох років служби герцог Единбурзький відвідав тисячі офіційних заходів з королевою.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Кріс Янг, фотограф PA, зафіксував невимушений момент, коли королева усміхається через рій бджіл, які втекли, а принц Філіп стоїть у формі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильниця кінного спорту, королева жестами показує, наскільки близькими були суперники на перегонах на Королівському Віндзорському кінному шоу в 2017 році

Любов королеви до коней тривала протягом усього її довгого правління. Але це далеко не єдина тема, яка змушує її усміхнутися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета II була рада зустрічі з роботом в Берлінському технологічному університеті в 2015 році